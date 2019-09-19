Сноуден рассказал, как отверг предложение ФСБ о сотрудничестве

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден впервые подробно рассказал о своем прибытии в Россию в июне 2013 года и предложении со стороны ФСБ России о сотрудничестве, а также о том, как он его отверг, сообщает РИА Новости.
Сноуден написал об этом в своей автобиографической книге "Permanent Record: Meine Geschichte" ("Постоянная запись: моя история"), которая была презентована в Берлине вечером во вторник в рамках прямой линии с экс-агентом, которая прошла в культурно-театральном центре Urania.
Сноуден в июне 2013 года передал газетам The Washington Post и The Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.
Как пишет Сноуден в книге, которая есть в распоряжении РИА Новости, он прибыл в аэропорт Шереметьево 23 июня 2013 года. Его сопровождала журналист и сотрудник WikiLeaks Сара Харрисон, которая оказывала Сноудену поддержку во время его нахождения в Гонконге.
Во время прохождения паспортного контроля пограничники со словами "с паспортом есть проблемы" предложили американцу следовать за ними. Сноуден пишет, что его отвели в "один из элегантных бизнес-залов аэропорта, зона бизнес-класса или первого класса, в которой в шикарных креслах расслабленно сидела горстка пассажиров".
Американца и его спутницу провели по коридору "в своего рода конференц-зал, где за столом сидели полдюжины мужчин в сером". "В центре стола сидел пожилой мужчина, костюм которого был лучше, чем у остальных… Он обозначил мне и Саре занять места напротив него", — пишет Сноуден.
"Он прочистил горло и предложил мне на приемлемом английском "Cold Pitch" ("холодная подача". — Прим. ред.), как это называется в ЦРУ. Речь идет о предложении иностранной спецслужбы, которое можно определить как "иди к нам и работай на нас". В качестве вознаграждения за кооперацию предлагаются возможности любого рода... Я знал, что не могу позволить ему договорить. Если ты сразу не встрянешь в речь сотрудника иностранной спецслужбы, потом это, в определенных обстоятельствах, не играет роли, если ты отклонишь его предложение в конечном счете, потому что они могут разрушить твою репутацию просто тем, что они распространят запись, которая свидетельствует о твоей нерешительности", — пишет Сноуден.
По словам экс-агента, он думал в тот момент "о спрятанных записывающих устройствах и тщательно выбирал слова". Сноуден заявил, что у него "нет намерения сотрудничать", что он не будет сотрудничать "ни с одной спецслужбой". Затем он предложил собеседнику прямо на месте обыскать свою сумку, уточнив: "Там нет ничего, что могло бы оказать вам помощь".
В ответ седовласый мужчины заявил, что "мы никогда бы этого не сделали", что Сноудену хотят "просто помочь". Он уточнил, какова цель поездки Сноудена, и, услышав о том, что американец намерен выехать через Кубу и Венесуэлу в Эквадор, сообщил, что его паспорт аннулирован.
После того как Сноуден убедился в том, что информация об аннулировании его паспорта правдива, что "собственное правительство оставило его в России", его собеседник пригласил его подойти к окну в зале. Сноуден увидел внизу "самую большую толпу журналистов, виденную мной когда-либо". Это было "впечатляющее шоу, возможно, инсценированное ФСБ, но возможно, что и нет, с высокой степени вероятности — что-то среднее", пишет Сноуден.
После этого его собеседник задал вопрос, не хочет ли Сноуден сообщить ему "какую-либо информацию".
"Мы справимся", — сказал я. "Я надеюсь, что вы не пожалеете о своем решении", — сказал он. Потом он слегка поклонился и также покинул помещение, в то время как туда вошли два сотрудника администрации аэропорта", — пишет Сноуден.
Затем "мы провели 40 библейских дней и ночей в аэропорту", пишет экс-агент. За это время Сноуден обратился к 27 государствам с просьбой предоставить ему убежище, однако получил отказ, так как "ни одно из них не было готово противостоять давлению Америки".
Во время прохождения паспортного контроля пограничники со словами "с паспортом есть проблемы" предложили американцу следовать за ними. Сноуден пишет, что его отвели в "один из элегантных бизнес-залов аэропорта, зона бизнес-класса или первого класса, в которой в шикарных креслах расслабленно сидела горстка пассажиров".
Американца и его спутницу провели по коридору "в своего рода конференц-зал, где за столом сидели полдюжины мужчин в сером". "В центре стола сидел пожилой мужчина, костюм которого был лучше, чем у остальных… Он обозначил мне и Саре занять места напротив него", — пишет Сноуден.
"Он прочистил горло и предложил мне на приемлемом английском "Cold Pitch" ("холодная подача". — Прим. ред.), как это называется в ЦРУ. Речь идет о предложении иностранной спецслужбы, которое можно определить как "иди к нам и работай на нас". В качестве вознаграждения за кооперацию предлагаются возможности любого рода... Я знал, что не могу позволить ему договорить. Если ты сразу не встрянешь в речь сотрудника иностранной спецслужбы, потом это, в определенных обстоятельствах, не играет роли, если ты отклонишь его предложение в конечном счете, потому что они могут разрушить твою репутацию просто тем, что они распространят запись, которая свидетельствует о твоей нерешительности", — пишет Сноуден.
По словам экс-агента, он думал в тот момент "о спрятанных записывающих устройствах и тщательно выбирал слова". Сноуден заявил, что у него "нет намерения сотрудничать", что он не будет сотрудничать "ни с одной спецслужбой". Затем он предложил собеседнику прямо на месте обыскать свою сумку, уточнив: "Там нет ничего, что могло бы оказать вам помощь".
В ответ седовласый мужчины заявил, что "мы никогда бы этого не сделали", что Сноудену хотят "просто помочь". Он уточнил, какова цель поездки Сноудена, и, услышав о том, что американец намерен выехать через Кубу и Венесуэлу в Эквадор, сообщил, что его паспорт аннулирован.
После того как Сноуден убедился в том, что информация об аннулировании его паспорта правдива, что "собственное правительство оставило его в России", его собеседник пригласил его подойти к окну в зале. Сноуден увидел внизу "самую большую толпу журналистов, виденную мной когда-либо". Это было "впечатляющее шоу, возможно, инсценированное ФСБ, но возможно, что и нет, с высокой степени вероятности — что-то среднее", пишет Сноуден.
После этого его собеседник задал вопрос, не хочет ли Сноуден сообщить ему "какую-либо информацию".
"Мы справимся", — сказал я. "Я надеюсь, что вы не пожалеете о своем решении", — сказал он. Потом он слегка поклонился и также покинул помещение, в то время как туда вошли два сотрудника администрации аэропорта", — пишет Сноуден.
Затем "мы провели 40 библейских дней и ночей в аэропорту", пишет экс-агент. За это время Сноуден обратился к 27 государствам с просьбой предоставить ему убежище, однако получил отказ, так как "ни одно из них не было готово противостоять давлению Америки".