Сноуден рассказал, как отверг предложение ФСБ о сотрудничестве

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден впервые подробно рассказал о своем прибытии в Россию в июне 2013 года и предложении со стороны ФСБ России о сотрудничестве, а также о том, как он его отверг, сообщает



Сноуден написал об этом в своей автобиографической книге "Permanent Record: Meine Geschichte" ("Постоянная запись: моя история"), которая была презентована в Берлине вечером во вторник в рамках прямой линии с экс-агентом, которая прошла в культурно-театральном центре Urania.



Сноуден в июне 2013 года передал газетам The Washington Post и The Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года. Как пишет Сноуден в книге, которая есть в распоряжении РИА Новости, он прибыл в аэропорт Шереметьево 23 июня 2013 года. Его сопровождала журналист и сотрудник WikiLeaks Сара Харрисон, которая оказывала Сноудену поддержку во время его нахождения в Гонконге.



Во время прохождения паспортного контроля пограничники со словами "с паспортом есть проблемы" предложили американцу следовать за ними. Сноуден пишет, что его отвели в "один из элегантных бизнес-залов аэропорта, зона бизнес-класса или первого класса, в которой в шикарных креслах расслабленно сидела горстка пассажиров".



Американца и его спутницу провели по коридору "в своего рода конференц-зал, где за столом сидели полдюжины мужчин в сером". "В центре стола сидел пожилой мужчина, костюм которого был лучше, чем у остальных… Он обозначил мне и Саре занять места напротив него", — пишет Сноуден.



"Он прочистил горло и предложил мне на приемлемом английском "Cold Pitch" ("холодная подача". — Прим. ред.), как это называется в ЦРУ. Речь идет о предложении иностранной спецслужбы, которое можно определить как "иди к нам и работай на нас". В качестве вознаграждения за кооперацию предлагаются возможности любого рода... Я знал, что не могу позволить ему договорить. Если ты сразу не встрянешь в речь сотрудника иностранной спецслужбы, потом это, в определенных обстоятельствах, не играет роли, если ты отклонишь его предложение в конечном счете, потому что они могут разрушить твою репутацию просто тем, что они распространят запись, которая свидетельствует о твоей нерешительности", — пишет Сноуден.



По словам экс-агента, он думал в тот момент "о спрятанных записывающих устройствах и тщательно выбирал слова". Сноуден заявил, что у него "нет намерения сотрудничать", что он не будет сотрудничать "ни с одной спецслужбой". Затем он предложил собеседнику прямо на месте обыскать свою сумку, уточнив: "Там нет ничего, что могло бы оказать вам помощь".



В ответ седовласый мужчины заявил, что "мы никогда бы этого не сделали", что Сноудену хотят "просто помочь". Он уточнил, какова цель поездки Сноудена, и, услышав о том, что американец намерен выехать через Кубу и Венесуэлу в Эквадор, сообщил, что его паспорт аннулирован.



После того как Сноуден убедился в том, что информация об аннулировании его паспорта правдива, что "собственное правительство оставило его в России", его собеседник пригласил его подойти к окну в зале. Сноуден увидел внизу "самую большую толпу журналистов, виденную мной когда-либо". Это было "впечатляющее шоу, возможно, инсценированное ФСБ, но возможно, что и нет, с высокой степени вероятности — что-то среднее", пишет Сноуден.



После этого его собеседник задал вопрос, не хочет ли Сноуден сообщить ему "какую-либо информацию".



"Мы справимся", — сказал я. "Я надеюсь, что вы не пожалеете о своем решении", — сказал он. Потом он слегка поклонился и также покинул помещение, в то время как туда вошли два сотрудника администрации аэропорта", — пишет Сноуден.



Затем "мы провели 40 библейских дней и ночей в аэропорту", пишет экс-агент. За это время Сноуден обратился к 27 государствам с просьбой предоставить ему убежище, однако получил отказ, так как "ни одно из них не было готово противостоять давлению Америки".