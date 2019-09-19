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В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего лайнера Ил-96-400М
На Воронежском авиазаводе завершилась стапельная сборка опытного образца нового российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина.
Стапельная сборка — один из технологических этапов создания нового авиалайнера, после которого агрегаты планера переместят в цех окончательной сборки.
Строительство самолета планируется завершить к концу 2020 года, после чего его передадут для наземных и летных испытаний специалистам "Ильюшина".
"Первый полет опытного образца намечен на 2021 год", — уточнили в компании.
Широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский лайнер Ил-96-400М создается на базе серийного самолета Ил-96.
Его возможности расширят за счет удлинения фюзеляжа и установки более мощных двигателей ПС-90А1 взамен ПС-90А.
Ил-96-400М сможет взять на борт до 400 пассажиров в зависимости от компоновки салона.
Производители обещают, что по показателям надежности, безопасности и экономичности Ил-96-400М будет находиться на одном уровне с мировыми аналогами.
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РИА Новости
Категории: экономика, технологии, в России
Ключевые слова: модель, авиастроение, Ил-96-400М
География: Россия
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