Загрузка... В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего лайнера Ил-96-400М 🔊 Воспроизвести



На Воронежском авиазаводе завершилась стапельная сборка опытного образца нового российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М, сообщили



Стапельная сборка — один из технологических этапов создания нового авиалайнера, после которого агрегаты планера переместят в цех окончательной сборки.



Строительство самолета планируется завершить к концу 2020 года, после чего его передадут для наземных и летных испытаний специалистам "Ильюшина".



"Первый полет опытного образца намечен на 2021 год", — уточнили в компании.



Широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский лайнер Ил-96-400М создается на базе серийного самолета Ил-96.



Его возможности расширят за счет удлинения фюзеляжа и установки более мощных двигателей ПС-90А1 взамен ПС-90А.



Ил-96-400М сможет взять на борт до 400 пассажиров в зависимости от компоновки салона.



Производители обещают, что по показателям надежности, безопасности и экономичности Ил-96-400М будет находиться на одном уровне с мировыми аналогами. На Воронежском авиазаводе завершилась стапельная сборка опытного образца нового российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина.Стапельная сборка — один из технологических этапов создания нового авиалайнера, после которого агрегаты планера переместят в цех окончательной сборки.Строительство самолета планируется завершить к концу 2020 года, после чего его передадут для наземных и летных испытаний специалистам "Ильюшина"."Первый полет опытного образца намечен на 2021 год", — уточнили в компании.Широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский лайнер Ил-96-400М создается на базе серийного самолета Ил-96.Его возможности расширят за счет удлинения фюзеляжа и установки более мощных двигателей ПС-90А1 взамен ПС-90А.Ил-96-400М сможет взять на борт до 400 пассажиров в зависимости от компоновки салона.Производители обещают, что по показателям надежности, безопасности и экономичности Ил-96-400М будет находиться на одном уровне с мировыми аналогами. Загрузка... РИА Новости Категории: экономика, технологии, в России Ключевые слова: модель, авиастроение, Ил-96-400М География: Россия — статья прочитана 141 раз Комментарии