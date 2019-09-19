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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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«Сами побегут»: новый план по «возвращению» Крыма
Крымчане побегут на Украину, если та не будет их гнобить и создаст окно возможностей. Об этом, как сообщает document.write(VK.Share.button(false,{type:"button",text:"ВКонтакте"}));
Ключевые слова: Крым, план, Зеленский, возвращение
География: Украина
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