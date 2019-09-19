«Сами побегут»: новый план по «возвращению» Крыма 🔊 Воспроизвести



Крымчане побегут на Украину, если та не будет их гнобить и создаст окно возможностей. Об этом, как сообщает Крымчане побегут на Украину, если та не будет их гнобить и создаст окно возможностей. Об этом, как сообщает document.write(VK.Share.button(false,{type:"button",text:"ВКонтакте"})); Категории: общество, политика Ключевые слова: Крым, план, Зеленский, возвращение География: Украина — статья прочитана 253 раза Комментарии