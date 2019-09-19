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В секторе транспорта и коммуникаций Литвы ожидаются японские инвестиции



Литва надеется привлечь инвестиции и транзитные грузы японского бизнеса, сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.

Литва может предложить Японии пользоваться интегрированной транспортной и логистической системой, а также услугами интермодальных транспортных терминалов, сотрудничать в реализации развития Клайпедского порта, железнодорожного проекта Rail Baltica, а также участвовать во внедрении связи 5G в Литве и регионе.

Министр транспорта и коммуникаций Ярослав Неверович в среду обсудил эти возможности с представителями Японского банка международного сотрудничества.

"У нас есть развитая инфраструктура и мы можем предложить международным партнерам благоприятные условия и инвестиционную среду. Мы постараемся привлечь контейнерные линии Японии, которые помогли бы развивать Клайпедский порт как главный порт по распределению контейнеров в Балтийском море", – сказал для пресс-релиза Я. Наркевич.
По его словам, строительство внешнего Клайпедского порта подлежит рассмотрение только при условия наличия стратегических партнеров.

Министерство отмечает, что в связи с тем, что набирают силу работы в проекте Rail Baltica, государственные Литовские железные дороги объявляют много открытых для зарубежных компаний конкурсов на закупки.

Министерство утверждает, что вместе с операторами мобильной связи и представителями государственных ведомств готовит план развития связи 5G в Литве. По информации министерства, опыт японских компаний при успешной реализации проектов такого масштаба помог бы Литве быстрее создать полностью действующую систему связи 5G.
BNS
Категории: экономика, в мире
Ключевые слова: Япония, инвестиции, минтранс
География: Литва
статья прочитана 137 раз
добавлена сегодня, 19 сентября, 09:30

Комментарии

Сергей
19 сентября, 11:07
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Звучит очень сомнительно.
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