В секторе транспорта и коммуникаций Литвы ожидаются японские инвестиции 🔊 Воспроизвести



Литва надеется привлечь инвестиции и транзитные грузы японского бизнеса, сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.



Литва может предложить Японии пользоваться интегрированной транспортной и логистической системой, а также услугами интермодальных транспортных терминалов, сотрудничать в реализации развития Клайпедского порта, железнодорожного проекта Rail Baltica, а также участвовать во внедрении связи 5G в Литве и регионе.



Министр транспорта и коммуникаций Ярослав Неверович в среду обсудил эти возможности с представителями Японского банка международного сотрудничества.



"У нас есть развитая инфраструктура и мы можем предложить международным партнерам благоприятные условия и инвестиционную среду. Мы постараемся привлечь контейнерные линии Японии, которые помогли бы развивать Клайпедский порт как главный порт по распределению контейнеров в Балтийском море", – сказал для пресс-релиза Я. Наркевич. Литва надеется привлечь инвестиции и транзитные грузы японского бизнеса, сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.Литва может предложить Японии пользоваться интегрированной транспортной и логистической системой, а также услугами интермодальных транспортных терминалов, сотрудничать в реализации развития Клайпедского порта, железнодорожного проекта Rail Baltica, а также участвовать во внедрении связи 5G в Литве и регионе.Министр транспорта и коммуникаций Ярослав Неверович в среду обсудил эти возможности с представителями Японского банка международного сотрудничества."У нас есть развитая инфраструктура и мы можем предложить международным партнерам благоприятные условия и инвестиционную среду. Мы постараемся привлечь контейнерные линии Японии, которые помогли бы развивать Клайпедский порт как главный порт по распределению контейнеров в Балтийском море", – сказал для пресс-релиза Я. Наркевич. По его словам, строительство внешнего Клайпедского порта подлежит рассмотрение только при условия наличия стратегических партнеров.



Министерство отмечает, что в связи с тем, что набирают силу работы в проекте Rail Baltica, государственные Литовские железные дороги объявляют много открытых для зарубежных компаний конкурсов на закупки.



Министерство утверждает, что вместе с операторами мобильной связи и представителями государственных ведомств готовит план развития связи 5G в Литве. По информации министерства, опыт японских компаний при успешной реализации проектов такого масштаба помог бы Литве быстрее создать полностью действующую систему связи 5G. BNS Категории: экономика, в мире Ключевые слова: Япония, инвестиции, минтранс География: Литва — статья прочитана 137 раз Комментарии