Обвиняемая в «нелояльности» член Сейма Литвы И.Розова указала на манипуляции ДГБ 🔊 Воспроизвести







Депутат Сейма Литвы от фракции Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей, член партии Русский альянс Ирина Розова сегодня, 18 сентября, впервые созвала пресс-конференцию, на которой дала собственную оценку «шпионскому скандалу», в эпицентре которого оказалась, сообщает корреспондент ИА REGNUM.



Причиной стала справка литовской госбезопасности двухлетней давности, в которой правлению парламента рекомендуется не разрешать Розовой позволять работать с засекреченными документами. ДГБ Литвы утверждает, что, заполняя анкету с вопросами для получения такого разрешения, Розова скрыла, что якобы тесно общается с российскими дипломатами часть которых, по утверждению литовской спецслужбы, являются кадровыми российскими разведчиками. Причиной стала справка литовской госбезопасности двухлетней давности, в которой правлению парламента рекомендуется не разрешать Розовой позволять работать с засекреченными документами. ДГБ Литвы утверждает, что, заполняя анкету с вопросами для получения такого разрешения, Розова скрыла, что якобы тесно общается с российскими дипломатами часть которых, по утверждению литовской спецслужбы, являются кадровыми российскими разведчиками.



«Если бы вопрос был, поддерживаю ли я неформальные контакты, мой ответ был бы иным», — сказала политик, поясняя, что «личные связи» она интерпретирует, как тесные отношения — дружбу семьями, участие в личных праздниках и так далее. Неформальные контакты — это совсем иное, а заранее расплывчатые вопрос ДГБ даёт возможность для широких интерпретаций.



Розова подчеркнула, что действительно общалась неформально с российскими дипломатами на различных приёмах, во время различных мероприятиях, но точно также с ними общается половина литовских политиков. При этом никаких тесных связей, дружбы, совместного отдыха и так далее, у неё нет.







Фото- и видеорепортаж - Владимира Клоповского, "Обзор"



Сегодня Розова опровергла это утверждение, сославшись на некорректно сформулированный вопрос в анкете и дальнейшей манипуляции самого ДГБ Литвы. В анкете надо было ответить на вопрос «поддерживаете ли вы личные связи» с дипломатами из третьих стран. Политик ответила, что нет, что и стало причиной скандала, поскольку ДГБ Литвы представил информацию о встречах Розовой с российскими дипломатами за последние почти десять лет.«Если бы вопрос был, поддерживаю ли я неформальные контакты, мой ответ был бы иным», — сказала политик, поясняя, что «личные связи» она интерпретирует, как тесные отношения — дружбу семьями, участие в личных праздниках и так далее. Неформальные контакты — это совсем иное, а заранее расплывчатые вопрос ДГБ даёт возможность для широких интерпретаций.Розова подчеркнула, что действительно общалась неформально с российскими дипломатами на различных приёмах, во время различных мероприятиях, но точно также с ними общается половина литовских политиков. При этом никаких тесных связей, дружбы, совместного отдыха и так далее, у неё нет. Инф. «Обзора», ИА Регнум Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: сейм, дгб, справка, лояльность, Ирина Розова — статья прочитана 127 раз Комментарии