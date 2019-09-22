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Вместо принцессы – королева!

Организаторы концерта, намеченного на 12 октября, мечтали воссоздать в Вильнюсе хотя бы на один вечер Париж, атмосферу прелестных кабачков, влюблённых, гуляющих вдоль берегов Сены, и мелодий, будоражащих сердце романтическими чувствами!

Но!.. Эмма Хамилтон, на встречу с которой уже собралось немало литовских любителей музыки, сообщила, что отменяет все концерты на полгода. Ныне она - в Сиднее, под присмотром врачей: неожиданное осложнение по беременности…

Всё будет в порядке! Пожелаем Эмме самого доброго и выразим ей слова искренней признательности за то, что только благодаря ей, понимающей в какой неприятной ситуации оказались организаторы и поклонники французской музыки в Литве, удалось уговорить настоящую звезду французского блюза и шансона, уникальную певицу и автора, также играющую на французском аккордеоне, - саму Мадемуазель Лулу / Гаранс Луис (Garance Louise) впервые выступить в Вильнюсе!
Гаранс Луис, кстати, окончила Берлинскую консерваторию по классу такого старинного инструмента как виола да гамба. К нам также приедет ещё один специалист по старинной музыке - сам маэстро Александр фон Короткофф (кстати, потомок русско-прусских дворян из Санкт-Петербурга)!

И если добавить, что Мадемуазель Лулу (Гаранс Луис), помимо традиционных, известных на весь мир французских мелодий, использует в своих песнях латиноамериканские ритмы: румбу, самбу, калипсо, ска, то можно быть уверенным, что эмоций в этот вечер будет на 10 лет вперёд!

Все гости вечера после концерта смогут лично запечатлеться себя с артистами и испить с ними бокал чудесного и, разумеется, безалкогольного вина от столичной «Burbulio vyninė».

Счастливы сообщить, что, несмотря на сильно увеличившиеся затраты на концерт, билеты дорожать не будут, и все связанные издержки организаторы берут на себя.

Итак, Мадемуазель Лулу (Гаранс Луис) ждёт вас 12 октября (начало в 19.00) в вильнюсском «White Piano Hall» (ул. Кедайню, 8). Любая информация о замечательном концерте, заявки на билеты –

по тел.: +370 645 36403.
"Обзор"
Категории: культура
Ключевые слова: Мадемуазель Лулу (Гаранс Луис)
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1184
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добавлена сегодня, 22 сентября, 09:00

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