На свиданье женщина идёт... 🔊 Воспроизвести



Женщине – шестидесятый год!



Прифрантилась: тени, каблуки –



И легко шагает вдоль реки.







Ждёт её, с достоинством одет,



В возрасте мужчина, но не дед.



Внуки удивились: - Ну, дела!



Старики совсем сошли с ума!







«Ну, какая ж в старости любовь?» -



Спрашивают внуки вновь и вновь…



Но в глазах у бабушки рассвет!



Первое свиданье в столько лет!







Встреча состоялась на мосту,



Он стоял, как воин на посту!



Руки её нежно целовал,



А затем до дома провожал…







Как два ручейка, сердца слились,



Одинокой уж не будет жизнь…



Счастье разве только молодым?



Счастье нужно старым, лысым и седым!.. На свиданье женщина идёт –Женщине – шестидесятый год!Прифрантилась: тени, каблуки –И легко шагает вдоль реки.Ждёт её, с достоинством одет,В возрасте мужчина, но не дед.Внуки удивились: - Ну, дела!Старики совсем сошли с ума!«Ну, какая ж в старости любовь?» -Спрашивают внуки вновь и вновь…Но в глазах у бабушки рассвет!Первое свиданье в столько лет!Встреча состоялась на мосту,Он стоял, как воин на посту!Руки её нежно целовал,А затем до дома провожал…Как два ручейка, сердца слились,Одинокой уж не будет жизнь…Счастье разве только молодым?Счастье нужно старым, лысым и седым!.. Лаврентий КОВАЛЕНКО, Вильнюс , "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: стихи Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1184 — статья прочитана 225 раз Комментарии