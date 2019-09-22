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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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На свиданье женщина идёт...
Женщине – шестидесятый год!
Прифрантилась: тени, каблуки –
И легко шагает вдоль реки.
Ждёт её, с достоинством одет,
В возрасте мужчина, но не дед.
Внуки удивились: - Ну, дела!
Старики совсем сошли с ума!
«Ну, какая ж в старости любовь?» -
Спрашивают внуки вновь и вновь…
Но в глазах у бабушки рассвет!
Первое свиданье в столько лет!
Встреча состоялась на мосту,
Он стоял, как воин на посту!
Руки её нежно целовал,
А затем до дома провожал…
Как два ручейка, сердца слились,
Одинокой уж не будет жизнь…
Счастье разве только молодым?
Счастье нужно старым, лысым и седым!..
Лаврентий КОВАЛЕНКО, Вильнюс, "Обзор"
Категории: культура
Ключевые слова: стихи
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1184
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