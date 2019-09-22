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На свиданье женщина идёт...

На свиданье женщина идёт –

Женщине – шестидесятый год!

Прифрантилась: тени, каблуки –

И легко шагает вдоль реки.



Ждёт её, с достоинством одет,

В возрасте мужчина, но не дед.

Внуки удивились: - Ну, дела!

Старики совсем сошли с ума!



«Ну, какая ж в старости любовь?» -

Спрашивают внуки вновь и вновь…

Но в глазах у бабушки рассвет!

Первое свиданье в столько лет!



Встреча состоялась на мосту,

Он стоял, как воин на посту!

Руки её нежно целовал,

А затем до дома провожал…



Как два ручейка, сердца слились,

Одинокой уж не будет жизнь…

Счастье разве только молодым?

Счастье нужно старым, лысым и седым!..
Лаврентий КОВАЛЕНКО, Вильнюс, "Обзор"
Категории: культура
Ключевые слова: стихи
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1184
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добавлена сегодня, 22 сентября, 09:40

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