Скоро зазвучат «Сирены» 🔊 Воспроизвести 25 сентября в Литве открывается 16-й Вильнюсский международный театральный фестиваль «Sirenos» («Сирены»). Как известно, девиз нынешнего фестиваля «Ошибка связи», участники фестиваля – литовские и зарубежные театральные деятели - в своих работах размышляют о том, что же связывает и что разобщает людей разных поколений, возможно ли и как исправить эту ошибку связи.



Уже в первый день работы фестиваля публику на разных площадках ждёт масса интересных мероприятий.



Программа 25 сентября



В 14 часов - «Всё земное свидетельствует о смерти» («Viskas, kas žemiška, liudija apie mirtį»);



(по Д.Хармсу); программа «Jauni balsai»; состоится в «Balkono teatras» Литовской академии музыки и театра (ЛАМТ, пр. Гядимино, 42). Бесплатные билеты («Balkono žetonai»), дающие право первыми попасть на мероприятие, будут раздавать за 30 минут до начала спектакля на месте его проведения. Уже в первый день работы фестиваля публику на разных площадках ждёт масса интересных мероприятий.(«Viskas, kas žemiška, liudija apie mirtį»);(по Д.Хармсу); программа «Jauni balsai»; состоится в «Balkono teatras» Литовской академии музыки и театра (ЛАМТ, пр. Гядимино, 42). Бесплатные билеты («Balkono žetonai»), дающие право первыми попасть на мероприятие, будут раздавать за 30 минут до начала спектакля на месте его проведения. В 16 часов – «1+1=1» по пьесе А.Чехова «Иванов» реж. Евы Канюшайте; программа «Jauni balsai»; состоится в театре «Meno fortas» (ул. Бернардину 8/8).



В 18 часов – открытие аудио­музыкальной инсталляции «Šiukšlės iš teatro» («Мусор из театра»). Состоится в фойе «Menų spaustuvė» (ул. Шилтадаржё, 6). Вход свободный. Инсталляция будет открыта для посетителей до 13 октября.



В 18.30 - «Портрет Дориана Грея» (по О.Уайльду), состоится в кукольном театре «Lėlė»



(ул. Арклю, 5).



В 20.30 - открытие фестиваля. «Waterproof poezija», место проведения: «Kablys + Kultūra» (ул. Кауно, 5). Вход свободный.



Напомним, что фестиваль про­длится до 13 октября.



Билеты на спектакли фестиваля «Сирены» можно купить в кассах «Tiketа» и по интернету, на сайте www.sirenos.lt. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: фестиваль «Sirenos» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1184 — статья прочитана 178 раз Комментарии