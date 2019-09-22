Скоро зазвучат «Сирены»

Уже в первый день работы фестиваля публику на разных площадках ждёт масса интересных мероприятий.
Программа 25 сентября
В 14 часов - «Всё земное свидетельствует о смерти» («Viskas, kas žemiška, liudija apie mirtį»);
(по Д.Хармсу); программа «Jauni balsai»; состоится в «Balkono teatras» Литовской академии музыки и театра (ЛАМТ, пр. Гядимино, 42). Бесплатные билеты («Balkono žetonai»), дающие право первыми попасть на мероприятие, будут раздавать за 30 минут до начала спектакля на месте его проведения.
В 16 часов – «1+1=1» по пьесе А.Чехова «Иванов» реж. Евы Канюшайте; программа «Jauni balsai»; состоится в театре «Meno fortas» (ул. Бернардину 8/8).
В 18 часов – открытие аудиомузыкальной инсталляции «Šiukšlės iš teatro» («Мусор из театра»). Состоится в фойе «Menų spaustuvė» (ул. Шилтадаржё, 6). Вход свободный. Инсталляция будет открыта для посетителей до 13 октября.
В 18.30 - «Портрет Дориана Грея» (по О.Уайльду), состоится в кукольном театре «Lėlė»
(ул. Арклю, 5).
В 20.30 - открытие фестиваля. «Waterproof poezija», место проведения: «Kablys + Kultūra» (ул. Кауно, 5). Вход свободный.
Напомним, что фестиваль продлится до 13 октября.
Билеты на спектакли фестиваля «Сирены» можно купить в кассах «Tiketа» и по интернету, на сайте www.sirenos.lt.
В 18 часов – открытие аудиомузыкальной инсталляции «Šiukšlės iš teatro» («Мусор из театра»). Состоится в фойе «Menų spaustuvė» (ул. Шилтадаржё, 6). Вход свободный. Инсталляция будет открыта для посетителей до 13 октября.
В 18.30 - «Портрет Дориана Грея» (по О.Уайльду), состоится в кукольном театре «Lėlė»
(ул. Арклю, 5).
В 20.30 - открытие фестиваля. «Waterproof poezija», место проведения: «Kablys + Kultūra» (ул. Кауно, 5). Вход свободный.
Напомним, что фестиваль продлится до 13 октября.
Билеты на спектакли фестиваля «Сирены» можно купить в кассах «Tiketа» и по интернету, на сайте www.sirenos.lt.