О здоровье суставов нужно заботиться заранее 🔊 Воспроизвести Осень радует нас спелыми фруктами, овощами и ягодами - урожаем, за которым нужно ухаживать. Обычно в такой период при работе с дарами осени у нас увеличивается физическая активность. Что мы можем сделать, чтобы не причинить вреда своим суставам? Ведь здоровье суставов, от которых зависит свобода движений, также определяет качество жизни человека.



О здоровье суставов мы беседуем с ортопедом-травматологом Вячеславом ЗАНКИНЫМ. Врач поясняет, что в суставе имеется некоторое количество синовиальной жидкости, которая смазывает поверхности хрящей, чтобы они могли легко скользить.



«Когда хрящевая ткань повреждается, сустав становится болезненным, негибким. В результате пациенты часто жалуются на тугоподвижность суставов, ограничение движения и боль. Такие жалобы обычно свидетельствуют об артрозе - дегенеративных изменениях хрящевой ткани сустава», - говорит врач, обращая внимание на то, что для здоровья суставов необходимо движение, потому что только движущиеся суставы получают хорошее питание, движение также улучшает кровообращение, поэтому они медленнее изнашиваются. О здоровье суставов мы беседуем с ортопедом-травматологом Вячеславом ЗАНКИНЫМ. Врач поясняет, что в суставе имеется некоторое количество синовиальной жидкости, которая смазывает поверхности хрящей, чтобы они могли легко скользить.«Когда хрящевая ткань повреждается, сустав становится болезненным, негибким. В результате пациенты часто жалуются на тугоподвижность суставов, ограничение движения и боль. Такие жалобы обычно свидетельствуют об артрозе - дегенеративных изменениях хрящевой ткани сустава», - говорит врач, обращая внимание на то, что для здоровья суставов необходимо движение, потому что только движущиеся суставы получают хорошее питание, движение также улучшает кровообращение, поэтому они медленнее изнашиваются.



По словам доктора, остеоартроз - это хроническое заболевание человека. Он может возникнуть из-за специфических системных дегенеративных заболеваний (ревматоидный артрит; псориатический артрит, болезнь Бехтерева), а также по неспецифическим причинам - с возрастом, из-за физической перегрузки. Факторы риска, которые могут повлиять на начало заболевания, - дисплазия суставов, наследственность, избыточный вес, нарушение обмена веществ; инфекция; нарушение кровообращения.



«Когда хрящ не получает нагрузку, ухудшается его питание (вынужденное лежачее положение, гиподинамия). Чаще всего страдают суставы ног (так как это опорные суставы, постоянно получающие нагрузку) - коленные и тазобедренные суставы, реже - голеностопные суставы. Чаще всего поражаемыми суставами верхних конечностей являются небольшие суставы плеча и кисти. Артроз рук чаще всего встречается у работников физического труда. Женщины болеют гораздо чаще», - отмечает В.Занкин.



На вопрос, каковы симптомы остеоартрита, доктор отвечает, что пациенты чувствуют боль, их движения скованны, они жалуются на скованность конечностей по утрам, наблюдается деформация суставов. По словам врача ортопеда-травматолога, это заболевание чаще встречается у пожилых людей. Отмечено, что от остеоартроза страдают 94% людей старше 65 лет.



Остеоартроз является неизлечимым заболеванием, но лечение может улучшить качество жизни пациента, значительно задерживая прогрессирование заболевания. Лечение является комплексным, включающим медикаментозное лечение (анальгетики, хондропротекторы, внутрисуставные инъекции стероидов и т.д.), а также немедикаментозные методы лечения (обучение пациентов, снижение нагрузки на суставы, кинезитерапия и т.д.).



«Если боль в суставах становится мучительной, но она сильно не меняет ритм вашей жизни, то может быть достаточно лишь изменить образ жизни, чтобы вы почувствовали себя лучше. В этом случае врач может посоветовать вам отдохнуть (хотя бы один день не выполнять ту работу, при которой больной сустав постоянно находится под нагрузкой, либо каждый час делать 10-минутные перерывы).



Кстати, если у вас болят коленные суставы, вы можете установить в душе специальный стульчик, чтобы вам не приходилось мыться стоя.



Важно также регулярно разрабатывать повреждённый сустав: ходить, кататься на велосипеде, плавать, выполнять специальные упражнения. Соблюдайте осторожность при выполнении упражнений: прекратите занятия, если почувствовали боль. Кроме того, если сустав чувствительный или опухший, физических нагрузок лучше избегать», - советует М.Занкин.



Важно и питание, а потому доктор рекомендует вам меньше употреблять мясо и молочные продукты, мучные блюда, а чаще – рыбу, холодец, желе, как можно больше свежих овощей и фруктов.



К сожалению, в нашем обществе всё ещё бытует привычка заботиться о своём здоровье только тогда, когда появляется боль. Лечение не должно заканчиваться визитами к врачу и приёмом лекарств, считает М.Занкин, пациент тоже должен принимать участие в своём собственном лечении - регулировать вес, заниматься спортом, быть физически активным, питаться здоровой пищей.



Доктор М.Занкин отмечает, что каждый из наших суставов требует фазы тренировки и расслабления, которые должны сменять друг друга, чтобы поддерживать равновесие.



«Равновесие нарушается в случае непрерывного напряжения тканей (при работе стоя, физической работе). С другой стороны, постоянно расслабленные ткани, внезапно получая нагрузку, также реагируют болями, воспалительной реакцией. Так получается, когда приходится весь день сидя работать в офисе, находиться в длительном вынужденном положении. Обе крайности - как работая всё время стоя, так и сидя - вредны, потому что человеку важно сочетать физическую нагрузку с отдыхом. Независимо от того, где вы работаете и что делаете, используйте короткие перерывы для лёгких упражнений», - рекомендует специалист.



Семейный анамнез является фактором риска. Если у матери или отца были проблемы с суставами, вполне вероятно, что они будут и у детей, поэтому следует позаботиться о суставах заблаговременно.



Врач подчёркивает, что от человека иногда не зависит или мало зависит скорость изнашивания сустава. Это может быть обусловлено наследственностью, врождёнными факторами. Весьма значительное влияние на возникновение артроза могут оказать травмы, произошедшие в суставе или вокруг него, это могут быть различные травматические повреждения мягких тканей суставов (мениска, связок, сухожилий), переломы суставобразующих или окружающих суставы костей.



Одним из наиболее распространённых заболеваний суставов является остеоартрит или остеоартроз. В.Занкин поясняет, что это дегенеративное заболевание суставов, которое сначала поражает хрящи, а затем затрагивает другие суставные структуры (хрящевой покров, синовиальную жидкость сустава, капсулы), что приводит к возникновению костяных наростов.По словам доктора, остеоартроз - это хроническое заболевание человека. Он может возникнуть из-за специфических системных дегенеративных заболеваний (ревматоидный артрит; псориатический артрит, болезнь Бехтерева), а также по неспецифическим причинам - с возрастом, из-за физической перегрузки. Факторы риска, которые могут повлиять на начало заболевания, - дисплазия суставов, наследственность, избыточный вес, нарушение обмена веществ; инфекция; нарушение кровообращения.«Когда хрящ не получает нагрузку, ухудшается его питание (вынужденное лежачее положение, гиподинамия). Чаще всего страдают суставы ног (так как это опорные суставы, постоянно получающие нагрузку) - коленные и тазобедренные суставы, реже - голеностопные суставы. Чаще всего поражаемыми суставами верхних конечностей являются небольшие суставы плеча и кисти. Артроз рук чаще всего встречается у работников физического труда. Женщины болеют гораздо чаще», - отмечает В.Занкин.На вопрос, каковы симптомы остеоартрита, доктор отвечает, что пациенты чувствуют боль, их движения скованны, они жалуются на скованность конечностей по утрам, наблюдается деформация суставов. По словам врача ортопеда-травматолога, это заболевание чаще встречается у пожилых людей. Отмечено, что от остеоартроза страдают 94% людей старше 65 лет.Остеоартроз является неизлечимым заболеванием, но лечение может улучшить качество жизни пациента, значительно задерживая прогрессирование заболевания. Лечение является комплексным, включающим медикаментозное лечение (анальгетики, хондропротекторы, внутрисуставные инъекции стероидов и т.д.), а также немедикаментозные методы лечения (обучение пациентов, снижение нагрузки на суставы, кинезитерапия и т.д.).«Если боль в суставах становится мучительной, но она сильно не меняет ритм вашей жизни, то может быть достаточно лишь изменить образ жизни, чтобы вы почувствовали себя лучше. В этом случае врач может посоветовать вам отдохнуть (хотя бы один день не выполнять ту работу, при которой больной сустав постоянно находится под нагрузкой, либо каждый час делать 10-минутные перерывы).Кстати, если у вас болят коленные суставы, вы можете установить в душе специальный стульчик, чтобы вам не приходилось мыться стоя.Важно также регулярно разрабатывать повреждённый сустав: ходить, кататься на велосипеде, плавать, выполнять специальные упражнения. Соблюдайте осторожность при выполнении упражнений: прекратите занятия, если почувствовали боль. Кроме того, если сустав чувствительный или опухший, физических нагрузок лучше избегать», - советует М.Занкин.Важно и питание, а потому доктор рекомендует вам меньше употреблять мясо и молочные продукты, мучные блюда, а чаще – рыбу, холодец, желе, как можно больше свежих овощей и фруктов.К сожалению, в нашем обществе всё ещё бытует привычка заботиться о своём здоровье только тогда, когда появляется боль. Лечение не должно заканчиваться визитами к врачу и приёмом лекарств, считает М.Занкин, пациент тоже должен принимать участие в своём собственном лечении - регулировать вес, заниматься спортом, быть физически активным, питаться здоровой пищей.Доктор М.Занкин отмечает, что каждый из наших суставов требует фазы тренировки и расслабления, которые должны сменять друг друга, чтобы поддерживать равновесие.«Равновесие нарушается в случае непрерывного напряжения тканей (при работе стоя, физической работе). С другой стороны, постоянно расслабленные ткани, внезапно получая нагрузку, также реагируют болями, воспалительной реакцией. Так получается, когда приходится весь день сидя работать в офисе, находиться в длительном вынужденном положении. Обе крайности - как работая всё время стоя, так и сидя - вредны, потому что человеку важно сочетать физическую нагрузку с отдыхом. Независимо от того, где вы работаете и что делаете, используйте короткие перерывы для лёгких упражнений», - рекомендует специалист.Семейный анамнез является фактором риска. Если у матери или отца были проблемы с суставами, вполне вероятно, что они будут и у детей, поэтому следует позаботиться о суставах заблаговременно.Врач подчёркивает, что от человека иногда не зависит или мало зависит скорость изнашивания сустава. Это может быть обусловлено наследственностью, врождёнными факторами. Весьма значительное влияние на возникновение артроза могут оказать травмы, произошедшие в суставе или вокруг него, это могут быть различные травматические повреждения мягких тканей суставов (мениска, связок, сухожилий), переломы суставобразующих или окружающих суставы костей. "Обзор" Категории: здоровье Ключевые слова: здоровье Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1184 — статья прочитана 187 раз Комментарии