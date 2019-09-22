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XIV Международный фестиваль моноспектаклей «Atspindys»





9 октября, среда

18.00 - открытие фестиваля, зал «Драугисте»

Георгий Иобадзе, «Я, бабушка, Илико и Илларион» по роману Н.Думбадзе, на русском языке.

20.00 - зал «Драугисте»

Аркадий Готесман (Литва), «История божьего человека». Авторский спектакль.

10 октября, четверг

10.00 и 12.00 - зал «Драугисте»

Бируте Мар и оркестр «Тримитас», «Город Тримитаса», познавательная сказка для всей семьи.

17.30 - зал «Драугисте», Подарок фестиваля городу: Монсе Дуани (Куба/Франция), «Слёзы не делают шума», на испанском языке с субтитрами на русском языке и синопсисом на литовском языке.

19.00 - кинозал

Валерия Лиходей (Россия, Высшая школа сценического искусства К.Райкина), «Проводница», по мотивам рассказов Анетты Пент.
20.30 - зал «Драугисте»

Жанна Хрулёва (Израиль/Россия), «Любовь во время холеры», по роману Г.Гарсия Маркеса, на русском языке.

11 октября, пятница

Марафон моноспектаклей

17.30 - зал «Драугисте»

Бируте Мар (Литва), «Будда на чердаке», по роману Д. Оцуки, на литовском языке.

19.00 - кинозал

Нора Бадалян (Армения), Лот Векеманс «Их сестра», на русском языке.

20.00 - фойе «Драугисте»

Иван Кирчук (Белоруссия), «Дорожка моя», по белорусскому фольклору.

21.30 - кинозал

Анна Гланц-Маргулис (Израиль), «И обнимет меня нездешнее чудо», по мотивам произведений Беллы и Марка Шагал, на русском языке.

23.00 - фойе «Драугисте»

Всеволод Чубенко (Россия), «Аристократы духа, по poману М.Веллера «Бомж».





12 октября, воскресенье

15.00 - кинозал

Андрис Булис (Латвия), «Фейсбук. Life», на русском языке.

17.00 – «Драугисте»

Вероника Гонзалес (Италия, Театр маленьких ножек), «Готовка с помощью стоп», спектакль для всей семьи.

18.00 - кинозал

Павел Ходжаев (Белоруссия), «Фестиваль тишины», по пьесе Дианы Балыко, на русском языке.

19.00 – «Драугисте»

Юлия Рутберг (Россия, театр им. Евг. Вахтангова), «Кабаре „Бродячая собака“», музыкально-поэтический спектакль.

Закрытие фестиваля





Билеты в кассе зала «Драугисте» ВЦК.

Цена билетов - от 5 до 20 евро.

Цена абонемента на все спектакли, кроме «Кабаре „Бродячая собака“», – 20 евро.
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: «Atspindys»
География: Литва, Висагинас
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добавлена сегодня, 22 сентября, 16:20

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