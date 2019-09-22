XIV Международный фестиваль моноспектаклей «Atspindys» 🔊 Воспроизвести







9 октября, среда



18.00 - открытие фестиваля, зал «Драугисте»



Георгий Иобадзе, «Я, бабушка, Илико и Илларион» по роману Н.Думбадзе, на русском языке.



20.00 - зал «Драугисте»



Аркадий Готесман (Литва), «История божьего человека». Авторский спектакль.



10 октября, четверг



10.00 и 12.00 - зал «Драугисте»



Бируте Мар и оркестр «Тримитас», «Город Тримитаса», познавательная сказка для всей семьи.



17.30 - зал «Драугисте», Подарок фестиваля городу: Монсе Дуани (Куба/Франция), «Слёзы не делают шума», на испанском языке с субтитрами на русском языке и синопсисом на литовском языке.



19.00 - кинозал



Валерия Лиходей (Россия, Высшая школа сценического искусства К.Райкина), «Проводница», по мотивам рассказов Анетты Пент. 18.00 - открытие фестиваля, зал «Драугисте»Георгий Иобадзе, «Я, бабушка, Илико и Илларион» по роману Н.Думбадзе, на русском языке.Аркадий Готесман (Литва), «История божьего человека». Авторский спектакль.Бируте Мар и оркестр «Тримитас», «Город Тримитаса», познавательная сказка для всей семьи.Подарок фестиваля городу: Монсе Дуани (Куба/Франция), «Слёзы не делают шума», на испанском языке с субтитрами на русском языке и синопсисом на литовском языке.Валерия Лиходей (Россия, Высшая школа сценического искусства К.Райкина), «Проводница», по мотивам рассказов Анетты Пент. 20.30 - зал «Драугисте»



Жанна Хрулёва (Израиль/Россия), «Любовь во время холеры», по роману Г.Гарсия Маркеса, на русском языке.



11 октября, пятница



Марафон моноспектаклей



17.30 - зал «Драугисте»



Бируте Мар (Литва), «Будда на чердаке», по роману Д. Оцуки, на литовском языке.



19.00 - кинозал



Нора Бадалян (Армения), Лот Векеманс «Их сестра», на русском языке.



20.00 - фойе «Драугисте»



Иван Кирчук (Белоруссия), «Дорожка моя», по белорусскому фольклору.



21.30 - кинозал



Анна Гланц-Маргулис (Израиль), «И обнимет меня нездешнее чудо», по мотивам произведений Беллы и Марка Шагал, на русском языке.



23.00 - фойе «Драугисте»



Всеволод Чубенко (Россия), «Аристократы духа, по poману М.Веллера «Бомж».











12 октября, воскресенье



15.00 - кинозал



Андрис Булис (Латвия), «Фейсбук. Life», на русском языке.



17.00 – «Драугисте»



Вероника Гонзалес (Италия, Театр маленьких ножек), «Готовка с помощью стоп», спектакль для всей семьи.



18.00 - кинозал



Павел Ходжаев (Белоруссия), «Фестиваль тишины», по пьесе Дианы Балыко, на русском языке.



19.00 – «Драугисте»



Юлия Рутберг (Россия, театр им. Евг. Вахтангова), «Кабаре „Бродячая собака“», музыкально-поэтический спектакль.



Закрытие фестиваля











Билеты в кассе зала «Драугисте» ВЦК.



Цена билетов - от 5 до 20 евро.



Цена абонемента на все спектакли, кроме «Кабаре „Бродячая собака“», – 20 евро. Жанна Хрулёва (Израиль/Россия), «Любовь во время холеры», по роману Г.Гарсия Маркеса, на русском языке.Бируте Мар (Литва), «Будда на чердаке», по роману Д. Оцуки, на литовском языке.Нора Бадалян (Армения), Лот Векеманс «Их сестра», на русском языке.Иван Кирчук (Белоруссия), «Дорожка моя», по белорусскому фольклору.Анна Гланц-Маргулис (Израиль), «И обнимет меня нездешнее чудо», по мотивам произведений Беллы и Марка Шагал, на русском языке.Всеволод Чубенко (Россия), «Аристократы духа, по poману М.Веллера «Бомж».Андрис Булис (Латвия), «Фейсбук. Life», на русском языке.Вероника Гонзалес (Италия, Театр маленьких ножек), «Готовка с помощью стоп», спектакль для всей семьи.Павел Ходжаев (Белоруссия), «Фестиваль тишины», по пьесе Дианы Балыко, на русском языке.Юлия Рутберг (Россия, театр им. Евг. Вахтангова), «Кабаре „Бродячая собака“», музыкально-поэтический спектакль.Билеты в кассе зала «Драугисте» ВЦК.Цена билетов - от 5 до 20 евро.Цена абонемента на все спектакли, кроме «Кабаре „Бродячая собака“», – 20 евро. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: «Atspindys» География: Литва, Висагинас — статья прочитана 125 раз Комментарии