XIV Международный фестиваль моноспектаклей «Atspindys»

9 октября, среда
18.00 - открытие фестиваля, зал «Драугисте»
Георгий Иобадзе, «Я, бабушка, Илико и Илларион» по роману Н.Думбадзе, на русском языке.
20.00 - зал «Драугисте»
Аркадий Готесман (Литва), «История божьего человека». Авторский спектакль.
10 октября, четверг
10.00 и 12.00 - зал «Драугисте»
Бируте Мар и оркестр «Тримитас», «Город Тримитаса», познавательная сказка для всей семьи.
17.30 - зал «Драугисте», Подарок фестиваля городу: Монсе Дуани (Куба/Франция), «Слёзы не делают шума», на испанском языке с субтитрами на русском языке и синопсисом на литовском языке.
19.00 - кинозал
Валерия Лиходей (Россия, Высшая школа сценического искусства К.Райкина), «Проводница», по мотивам рассказов Анетты Пент.
20.30 - зал «Драугисте»
Жанна Хрулёва (Израиль/Россия), «Любовь во время холеры», по роману Г.Гарсия Маркеса, на русском языке.
11 октября, пятница
17.30 - зал «Драугисте»
Бируте Мар (Литва), «Будда на чердаке», по роману Д. Оцуки, на литовском языке.
19.00 - кинозал
Нора Бадалян (Армения), Лот Векеманс «Их сестра», на русском языке.
20.00 - фойе «Драугисте»
Иван Кирчук (Белоруссия), «Дорожка моя», по белорусскому фольклору.
21.30 - кинозал
Анна Гланц-Маргулис (Израиль), «И обнимет меня нездешнее чудо», по мотивам произведений Беллы и Марка Шагал, на русском языке.
23.00 - фойе «Драугисте»
Всеволод Чубенко (Россия), «Аристократы духа, по poману М.Веллера «Бомж».
12 октября, воскресенье
15.00 - кинозал
Андрис Булис (Латвия), «Фейсбук. Life», на русском языке.
17.00 – «Драугисте»
Вероника Гонзалес (Италия, Театр маленьких ножек), «Готовка с помощью стоп», спектакль для всей семьи.
18.00 - кинозал
Павел Ходжаев (Белоруссия), «Фестиваль тишины», по пьесе Дианы Балыко, на русском языке.
19.00 – «Драугисте»
Юлия Рутберг (Россия, театр им. Евг. Вахтангова), «Кабаре „Бродячая собака“», музыкально-поэтический спектакль.
Закрытие фестиваля
Билеты в кассе зала «Драугисте» ВЦК.
Цена билетов - от 5 до 20 евро.
Цена абонемента на все спектакли, кроме «Кабаре „Бродячая собака“», – 20 евро.
Жанна Хрулёва (Израиль/Россия), «Любовь во время холеры», по роману Г.Гарсия Маркеса, на русском языке.
11 октября, пятница
Марафон моноспектаклей
17.30 - зал «Драугисте»
Бируте Мар (Литва), «Будда на чердаке», по роману Д. Оцуки, на литовском языке.
19.00 - кинозал
Нора Бадалян (Армения), Лот Векеманс «Их сестра», на русском языке.
20.00 - фойе «Драугисте»
Иван Кирчук (Белоруссия), «Дорожка моя», по белорусскому фольклору.
21.30 - кинозал
Анна Гланц-Маргулис (Израиль), «И обнимет меня нездешнее чудо», по мотивам произведений Беллы и Марка Шагал, на русском языке.
23.00 - фойе «Драугисте»
Всеволод Чубенко (Россия), «Аристократы духа, по poману М.Веллера «Бомж».
12 октября, воскресенье
15.00 - кинозал
Андрис Булис (Латвия), «Фейсбук. Life», на русском языке.
17.00 – «Драугисте»
Вероника Гонзалес (Италия, Театр маленьких ножек), «Готовка с помощью стоп», спектакль для всей семьи.
18.00 - кинозал
Павел Ходжаев (Белоруссия), «Фестиваль тишины», по пьесе Дианы Балыко, на русском языке.
19.00 – «Драугисте»
Юлия Рутберг (Россия, театр им. Евг. Вахтангова), «Кабаре „Бродячая собака“», музыкально-поэтический спектакль.
Закрытие фестиваля
Билеты в кассе зала «Драугисте» ВЦК.
Цена билетов - от 5 до 20 евро.
Цена абонемента на все спектакли, кроме «Кабаре „Бродячая собака“», – 20 евро.