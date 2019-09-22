Виктор Воронцов: «Каждый может быть успешным» 🔊 Воспроизвести Виктор Воронцов известен нашим читателям своими, порой небесспорными высказываниями о повседневной жизни, истории и будущем. И во время посещения компании «Layher Baltic», где Виктор директорствует уже много лет, мы хотели увидеть, а как же он сам выстраивает свою жизнь? И каковы его результаты? Сегодня мы публикуем интервью, любезно данное Виктором ВОРОНЦОВЫМ газете «Обзор».



- Помнится, что на этом месте совсем недавно паслись козы и произрастали одуванчики…



- Да и теперь вокруг то же самое. А мы купили здесь два гектара земли, построили на ней современные складские площадки, европейский офис и с 2016 года развиваемся и крепнем.



«Layher Baltic» - дочерняя компания всемирно известной немецкой компании «Layher», лидера по производству строительных лесов и лестниц, работающая в десятках стран по всему миру. В Литву она пришла в 2007 году и была зарегистрирована в Тяльшяй, однако в силу сугубо субъективных причин её деятельность не была успешной. Когда меня назначили директором, компания имела миллионный долг, а у акционеров было желание поскорее закрыть литовский проект. Удалось убедить хозяев дать нам полгода на исправление положения. Работая на пределе своих возможностей, силами только двух работников, братьев Матулёнисов, мы начинали «вытаскивать» компанию. Были времена, когда мы втроём вручную разгружали тридцатитонные фуры, перемещая и складируя поступившие от производителя леса. Были времена, когда не могли заплатить и за использованное электричество, нечем было заправить машины… - Да и теперь вокруг то же самое. А мы купили здесь два гектара земли, построили на ней современные складские площадки, европейский офис и с 2016 года развиваемся и крепнем.«Layher Baltic» - дочерняя компания всемирно известной немецкой компании «Layher», лидера по производству строительных лесов и лестниц, работающая в десятках стран по всему миру. В Литву она пришла в 2007 году и была зарегистрирована в Тяльшяй, однако в силу сугубо субъективных причин её деятельность не была успешной. Когда меня назначили директором, компания имела миллионный долг, а у акционеров было желание поскорее закрыть литовский проект. Удалось убедить хозяев дать нам полгода на исправление положения. Работая на пределе своих возможностей, силами только двух работников, братьев Матулёнисов, мы начинали «вытаскивать» компанию. Были времена, когда мы втроём вручную разгружали тридцатитонные фуры, перемещая и складируя поступившие от производителя леса. Были времена, когда не могли заплатить и за использованное электричество, нечем было заправить машины…



И когда мне говорят о каком-то везении, удаче, счастливом билете, вытащенном из кошелька судьбы, – я всегда рассказываю о том, с чего начинал и как всё происходило.



На первый взгляд, строительные леса - несложная конструкция, давно и всем известная. Однако за этой простотой стоят новейшие достижения в металлургии, дающей металл для лесов, математических расчётов их установки, способности противостоять нагрузкам, в том числе и погодным. Наш девиз – высокое качество изделия, обеспечивающее высокую безопасность, и здесь мы не знаем равных на европейском континенте. Приведу лишь некоторые примеры. Каждая опора наших строительных лесов выдерживает нагрузку не менее шести тонн; наш настил выдерживает удар металлического шара весом 100 кг, сброшенного с высоты два с половиной метра. Можно продолжать долго…



Вторая наша цель – это снижение веса лесов при одновременном повышении их прочности и устойчивости. И не могу не отметить, что за счёт использования высококачественного металла нам удаётся решать эту, казалось бы, неразрешимую задачу. Думаю, что для потребителей будет приятным и то, что наш товар, выпущенный десять и двадцать лет назад, совместим конструктивно со всеми последующими его модификациями. Ведь не секрет, что многие фирмы не обеспечивают такого совмещения и можно встретить горы ржавеющих лесов лишь по той причине, что одна часть несовместима с другой.



- Значит ли это, что «Layher Baltic» работает в традиционном ключе «купи – продай»?



- Совершенно нет! Содержанием нашего бизнеса являются принципиально новый подход к продажам, требующий высокопрофессиональных инженерных решений, и именно они принесли нам успех в прошлом, обеспечивают нам развитие сегодня и, мы в этом абсолютно уверены, принесут успех и в обозримом будущем.



Вы, очевидно, заметили, что в наше время возводится и ремонтируется всё больше уникальных по своим архитектурным решениям объектов, что общество, наконец, позволяет себе ремонтировать, восстанавливать или реконструировать то, что было построено нашими предками. А для этого необходимы строительные леса, их технически обоснованное размещение. Ведь от этого зависит жизнь многих и многих рабочих и реставраторов, слаженность строительного процесса. Я уже не говорю о финансовой стороне дела: от правильного размещения лесов зависит их количество, которое необходимо закупить. А это немалые деньги.



- Строительные леса – товар длительного пользования – купив его, потребитель будет им пользоваться лет двадцать… Это не продовольствие и даже не одежда, которые постоянно востребованы. И чем больше вы продали сегодня – тем меньше шансов продать завтра. Не так ли?



- Мы постоянно держим руку на пульсе экономики. Денег в Евросоюзе, в чём я абсолютно убеждён, более чем достаточно. Нужны экономически обоснованные, востребованные жизнью проекты, гарантирующие возврат этих денег. Вот самые простые выкладки. Приходит «Rail Baltic» со своими пятью миллиардами евро на пять лет. Это сложнейший проект, требующий самых совершенных инженерных решений. А ведь строить надо не просто много, но очень много: мосты, виадуки, подземные переходы, здания и сооружения. Вне всякого сомнения, наш товар будет исключительно востребован, и востребован именно наш товар, а не конкурентов. Ведь речь идёт об ответственнейших объектах, которые будут стоять, не будем бояться этого слова – века! И от их надёжности будет зависеть жизнь сотен тысяч людей. И сегодня только мы сможем инженерно грамотно, технически обоснованно спроектировать изготовить и разработать технологию возведения строительных лесов для этих объектов. Сложные объекты – это наши объекты! Мы должны не только сделать всё на бумаге, в чертеже, но и помочь возвести на объекте. Мы делаем это и в формате 3D, и заказчик видит, как это будет выглядеть в натуре. И это при том, что за такую работу мы не берём ни цента!



Конечно, с условием, что заказчик купит у нас строительные леса. Вроде бы это та пресловутая сделка «купи - продай», о которой вы говорили, но, согласитесь, с современным наполнением.



«Layher» - одна из немногих западных компаний, где дочерние компании, хотя и являются самостоятельными хозяйствующими субъектами по законодательству страны регистрации, но по внутрикорпоративному устройству они - часть службы продаж компании. И их прибыль в том, что они реализуют товар, произведённый на немецком предприятии. И если мы зарабатываем от сделок в своём регионе – это наша прибыль, и она остаётся нам. Наш бизнес требует знаний, ответственности – ведь ты продал не пачку бумаги; способности «понять объект», выявить его слабые и сильные места. Наверное, многие, проезжая мимо нас и видя строительные леса, думают, что здесь только и заняты тем, что грузят и разгружают. Между тем наш работник - это инженер, и я ему постоянно твержу: приобретай знания, накапливай опыт, изучай металловедение, потому, что от этого зависит понимание металлической конструкции; учись учитывать ветер и осадки, потому что от этого зависит устойчивость конструкции, когда она смонтирована. Наши сотрудники владеют двумя-тремя специальностями, работают на объектах. Мне больше пятидесяти лет, но я собираю леса, поднимаюсь на самые высокие точки наших объектов.



- Какой проект потребовал для своей реализации наиболее полного напряжения сил, опыта и знаний?



- Каждый объект в какой-то мере является таковым и надолго остаётся в памяти. И всё же назвал бы работы, выполненные нашей компанией на реконструкции Домского собора в Риге. Дело было не только в сакральности объекта, его непреходящей культурной ценности – он был построен в ХIV веке. Были такие составляющие проекта, которые ставили под сомнение даже теоретически успех задуманного. Состояние здания не позволяло не только каких-либо опор на его фундамент или стены, но и вообще соприкосновение с ним. И надо было в буквальном смысле слова оплести собор строительными лесами. И это при довольно сложном экстерьере. Но и это лишь одна сторона сложностей. Вторая сторона заключалась в самом расположении собора – близости обширных водных пространств, высокой влажности и совершенно непрогнозируемом поведении ветра.



К нашему счастью, заказчик понимал всё это не хуже нас и оценивал наши возможности, тщательно взвешивая их на весах инженерных расчётов. Чтобы не обрушить здание строительными лесами, необходимы были конструкции, способные выдержать высокие нагрузки и одновременно быть лёгкими. На первых этапах наши конструкции обеспечивали нагрузки, но были тяжёлыми для этого объекта. Начался поиск металла для того, чтобы изготовить лёгкие и одновременно прочные конструкции, на что ушло три года. В странах Балтии никто не брался за подобный проект, и заказчик терпеливо ждал, когда же мы «дорастём» до исполнения этого проекта. В итоге был подобран металл с высокими механическими свойствами и на треть легче ранее используемого; произведены строительные леса, и мы со своими ребятами сделали это!



В Риге мы выдержали ещё один экзамен на право быть первыми в своём сегменте бизнеса – это строительство лесов на реконструкции так называемого Рижского Замка, резиденции президента Латвии. Здесь условия были ещё более сложными – надо было соорудить перекрытие по всей площади крыши, чтобы дать строителям возможность провести её реконструкцию, не нарушая нормальных условий работы президентуры. Кроме того, река Даугава, на берегу которой Замок и находится, буквально «дышала» на нас. И, конечно, погода: в зимнее время леса могли стремительно покрыться льдом. Эти объекты дали нам многое, в том числе и… знание ветров и дождей в Риге – мы каждый день знали, какой ветер дует в этом городе, что обрушивает на нас небо и откуда ждать угроз…



- Да, это прекрасно и романтично. А Ваша фотография на самом верху Домского собора, на гребешке знаменитого золотого петушка, наверное, есть во всех музеях Риги… Однако согласитесь, что подросла новая поросль бизнесменов, для которых продавать штаны на базаре уже неинтересно, они образованны, энергичны и без всяких там сантиментов, если речь идёт о деньгах. Глядишь, и вытеснят...



- Я совершенно не боюсь ни конкуренции, ни конкурентов. Надо работать так, чтобы ты был недосягаем для них. Начнём с того, что наш производитель, немецкий завод - один из самых передовых в своей отрасли: это и используемые самые современные материалы, это и правильная ассортиментная политика, мгновенная реакция на изменения на рынке. Вот в Голландии изменили расстояние между ступеньками лестницы - и наш завод тут же перестраивает этот товар под требование регулятора. И, конечно, наш козырь в игре на рынке - выверенное временем построение бизнеса с учётом интересов каждого его сегмента.



Мы сейчас работаем в странах Балтии, охватываем не только строительство, но и судостроительные и судоремонтные отрасли. Несколько лет назад литовское предприятие организовало в Экваториальной Гвинее крупный судоремонтный комплекс, и было приятно, что для этого проекта были приобретены именно наши леса, которые даже в агрессивном климате морских тропиков способны работать десятилетия.



Меня особенно радует такая деталь: литовские строители, занятые в Финляндии, Швеции, Норвегии, работавшие с нашими лесами, вернувшись в Литву, покупают наш товар. И это при том, что вокруг в избытке любые предложения, а мы - дороже минимум на тридцать процентов. Объяснение одно и простое: качественный товар, удобный в работе.



Мы говорим покупателю, что для строительства коттеджей, чем он планирует заняться, вполне можно использовать и более дешёвые леса, пусть и с худшими характеристиками. Нам отвечают:



- Я с «Layher» работал, знаю его качество – это лет на двадцать гарантия. И дети мои смогут с ним работать.



Можно выскакивать из штанов от желания «срубить большую деньгу», но чтобы сгенерировать жизненную идею, построить под неё современное производство и сеть продаж, сплотить коллектив, – на это нужны годы.



- Давайте разберём вот эту составляющую – создание эффективного коллектива, хотя это слово уже не в моде. Что привлекает и удерживает ваших работников?



- Попробую объяснить по пунк­там. Заработная плата – среди тех, кто работает с товаром, а не с виртуальным проектом, у кого грязные руки, - у нас одна из самых высоких. У каждого работника служебный автомобиль, и компания покрывает эксплуатационные расходы. Причём не самый дешёвый автомобиль… Бесплатные обеды. Ежегодные бонусы в размере нескольких месячных окладов. Накопительное страхование – эти деньги работник забирает по истечении ряда лет. А главное – чёткое видение перспектив профессионального роста и твёрдые гарантии того, что тебя здесь ждут, ты нужен, тебя не выставят за ворота. О таком рабочем месте можно только мечтать!



- Вы действительно верите в то, что нанятый работник испытывает душевное удовлетворение, вкалывая на работодателя?..



- Да я сам нанятый работник! Я не акционер, я не собственник, у меня такой же трудовой договор, как и у всех работников. Для меня моё рабочее место - это не место мучений и классовой ненависти к проклятому собственнику. Я прихожу с радостью, понимая, что это источник моего благополучия и душевного комфорта, самоутверждения и самореализации.



- У Вас довольно продолжительная биография бизнесмена. Что Вам кажется привлекательным в организации литовского бизнеса, а от чего бы Вы отказались? Как бизнес-среда Литвы и России выглядит с позиций практически работающего бизнесмена?



- Стабильность правовой базы, регламентирующей всё многообразие экономических отношений – это, на мой взгляд, отличительная черта в жизни бизнес-сообщества в Литве. Стабильность вообще отличительная черта литовской жизни и единственное, к чему я отношусь негативно и жёстко – это поведение государства во время кризиса 2008 года. Тогда государство бросилось спасать банки, оставив на произвол судьбы бизнес, жизнь миллионов людей. Даже спустя немало лет я не изменил своего мнения об этом периоде, хотя, может быть, я не располагаю всей полнотой информации, чтобы говорить о возможности другого выбора.



Второе, очень ценное качество - сравнительно низкий уровень коррупции и, в особенности, отсутствие такого омерзительного явления, как повальные поборы. Так называемые «крыши» – это подлинное проклятие многих других постсоветских стран. В Литве я никогда не платил пожарному, санитарному врачу или работнику налоговой инспекции. Я не боюсь, что ко мне придёт «браток» и потребует заплатить дань – я просто вызову полицию и навсегда решу проблему.



То же самое можно сказать и о проведении тендеров, аукционов при закупках товаров или определении подрядчиков. Среди моих друзей-бизнесменов нет и мысли давать взятки куратору проекта по закупке чего-то для госоргана. Думаю, что любой бизнесмен согласится со мной в той части, что процентные ставки за полученные кредиты или по ипотечному кредитованию у нас довольно низкие, что открывает хорошие перспективы как для бизнес-проектов, так и для строительства жилья работниками. Я со страхом вспоминаю проблемы курсовой разницы – то, что ты заработал, в одночасье может пропасть из-за того, что курс рубля резко упал – слава богу, у нас этого нет.



Если говорить о больших переменах в жизни и бизнесе за последние годы, то я бы отметил резкое повышение знаний и бизнесменов, и людей не из бизнес-среды о том, как надо делать жизнь при капитализме. Это в лихие девяностые вчерашние инженеры мнили себя великими капиталистами и знатоками рынка. Сегодня есть понимание сложностей рынка, существуют многие ограничители для тех, кто с наскока хочет стать миллиардером.



Меня, скажу откровенно, вдохновляет то, что мы живём и работаем на просторах Евросоюза. И если ты чем-то не удовлетворён в литовском проекте – иди в другие страны, пробуй себя в другой среде. Разве это не великое благо?



- Ваши ближайшие планы?



- Войти со своим товаром в белорусское бизнес–пространство.



- И последнее: что Вы не успели сделать в своей жизни?



- Не закончил начатую диссертацию! И она «не отпускает» меня.



- Спасибо! И пусть удача не оставит Вас. И всё это было не напрасно - через год мы сумели не только восстановить продажи и погасить долги, но и стать деловым партнёром ряда компаний в странах Балтии, и не только в строительном бизнесе. Через два года учредители сказали, что надо «оседать» в Литве надолго и прочно, покупать землю и строить свои помещения.И когда мне говорят о каком-то везении, удаче, счастливом билете, вытащенном из кошелька судьбы, – я всегда рассказываю о том, с чего начинал и как всё происходило.На первый взгляд, строительные леса - несложная конструкция, давно и всем известная. Однако за этой простотой стоят новейшие достижения в металлургии, дающей металл для лесов, математических расчётов их установки, способности противостоять нагрузкам, в том числе и погодным. Наш девиз – высокое качество изделия, обеспечивающее высокую безопасность, и здесь мы не знаем равных на европейском континенте. Приведу лишь некоторые примеры. Каждая опора наших строительных лесов выдерживает нагрузку не менее шести тонн; наш настил выдерживает удар металлического шара весом 100 кг, сброшенного с высоты два с половиной метра. Можно продолжать долго…Вторая наша цель – это снижение веса лесов при одновременном повышении их прочности и устойчивости. И не могу не отметить, что за счёт использования высококачественного металла нам удаётся решать эту, казалось бы, неразрешимую задачу. Думаю, что для потребителей будет приятным и то, что наш товар, выпущенный десять и двадцать лет назад, совместим конструктивно со всеми последующими его модификациями. Ведь не секрет, что многие фирмы не обеспечивают такого совмещения и можно встретить горы ржавеющих лесов лишь по той причине, что одна часть несовместима с другой.- Совершенно нет! Содержанием нашего бизнеса являются принципиально новый подход к продажам, требующий высокопрофессиональных инженерных решений, и именно они принесли нам успех в прошлом, обеспечивают нам развитие сегодня и, мы в этом абсолютно уверены, принесут успех и в обозримом будущем.Вы, очевидно, заметили, что в наше время возводится и ремонтируется всё больше уникальных по своим архитектурным решениям объектов, что общество, наконец, позволяет себе ремонтировать, восстанавливать или реконструировать то, что было построено нашими предками. А для этого необходимы строительные леса, их технически обоснованное размещение. Ведь от этого зависит жизнь многих и многих рабочих и реставраторов, слаженность строительного процесса. Я уже не говорю о финансовой стороне дела: от правильного размещения лесов зависит их количество, которое необходимо закупить. А это немалые деньги.- Мы постоянно держим руку на пульсе экономики. Денег в Евросоюзе, в чём я абсолютно убеждён, более чем достаточно. Нужны экономически обоснованные, востребованные жизнью проекты, гарантирующие возврат этих денег. Вот самые простые выкладки. Приходит «Rail Baltic» со своими пятью миллиардами евро на пять лет. Это сложнейший проект, требующий самых совершенных инженерных решений. А ведь строить надо не просто много, но очень много: мосты, виадуки, подземные переходы, здания и сооружения. Вне всякого сомнения, наш товар будет исключительно востребован, и востребован именно наш товар, а не конкурентов. Ведь речь идёт об ответственнейших объектах, которые будут стоять, не будем бояться этого слова – века! И от их надёжности будет зависеть жизнь сотен тысяч людей. И сегодня только мы сможем инженерно грамотно, технически обоснованно спроектировать изготовить и разработать технологию возведения строительных лесов для этих объектов. Сложные объекты – это наши объекты! Мы должны не только сделать всё на бумаге, в чертеже, но и помочь возвести на объекте. Мы делаем это и в формате 3D, и заказчик видит, как это будет выглядеть в натуре. И это при том, что за такую работу мы не берём ни цента!Конечно, с условием, что заказчик купит у нас строительные леса. Вроде бы это та пресловутая сделка «купи - продай», о которой вы говорили, но, согласитесь, с современным наполнением.«Layher» - одна из немногих западных компаний, где дочерние компании, хотя и являются самостоятельными хозяйствующими субъектами по законодательству страны регистрации, но по внутрикорпоративному устройству они - часть службы продаж компании. И их прибыль в том, что они реализуют товар, произведённый на немецком предприятии. И если мы зарабатываем от сделок в своём регионе – это наша прибыль, и она остаётся нам. Наш бизнес требует знаний, ответственности – ведь ты продал не пачку бумаги; способности «понять объект», выявить его слабые и сильные места. Наверное, многие, проезжая мимо нас и видя строительные леса, думают, что здесь только и заняты тем, что грузят и разгружают. Между тем наш работник - это инженер, и я ему постоянно твержу: приобретай знания, накапливай опыт, изучай металловедение, потому, что от этого зависит понимание металлической конструкции; учись учитывать ветер и осадки, потому что от этого зависит устойчивость конструкции, когда она смонтирована. Наши сотрудники владеют двумя-тремя специальностями, работают на объектах. Мне больше пятидесяти лет, но я собираю леса, поднимаюсь на самые высокие точки наших объектов.- Каждый объект в какой-то мере является таковым и надолго остаётся в памяти. И всё же назвал бы работы, выполненные нашей компанией на реконструкции Домского собора в Риге. Дело было не только в сакральности объекта, его непреходящей культурной ценности – он был построен в ХIV веке. Были такие составляющие проекта, которые ставили под сомнение даже теоретически успех задуманного. Состояние здания не позволяло не только каких-либо опор на его фундамент или стены, но и вообще соприкосновение с ним. И надо было в буквальном смысле слова оплести собор строительными лесами. И это при довольно сложном экстерьере. Но и это лишь одна сторона сложностей. Вторая сторона заключалась в самом расположении собора – близости обширных водных пространств, высокой влажности и совершенно непрогнозируемом поведении ветра.К нашему счастью, заказчик понимал всё это не хуже нас и оценивал наши возможности, тщательно взвешивая их на весах инженерных расчётов. Чтобы не обрушить здание строительными лесами, необходимы были конструкции, способные выдержать высокие нагрузки и одновременно быть лёгкими. На первых этапах наши конструкции обеспечивали нагрузки, но были тяжёлыми для этого объекта. Начался поиск металла для того, чтобы изготовить лёгкие и одновременно прочные конструкции, на что ушло три года. В странах Балтии никто не брался за подобный проект, и заказчик терпеливо ждал, когда же мы «дорастём» до исполнения этого проекта. В итоге был подобран металл с высокими механическими свойствами и на треть легче ранее используемого; произведены строительные леса, и мы со своими ребятами сделали это!В Риге мы выдержали ещё один экзамен на право быть первыми в своём сегменте бизнеса – это строительство лесов на реконструкции так называемого Рижского Замка, резиденции президента Латвии. Здесь условия были ещё более сложными – надо было соорудить перекрытие по всей площади крыши, чтобы дать строителям возможность провести её реконструкцию, не нарушая нормальных условий работы президентуры. Кроме того, река Даугава, на берегу которой Замок и находится, буквально «дышала» на нас. И, конечно, погода: в зимнее время леса могли стремительно покрыться льдом. Эти объекты дали нам многое, в том числе и… знание ветров и дождей в Риге – мы каждый день знали, какой ветер дует в этом городе, что обрушивает на нас небо и откуда ждать угроз…- Я совершенно не боюсь ни конкуренции, ни конкурентов. Надо работать так, чтобы ты был недосягаем для них. Начнём с того, что наш производитель, немецкий завод - один из самых передовых в своей отрасли: это и используемые самые современные материалы, это и правильная ассортиментная политика, мгновенная реакция на изменения на рынке. Вот в Голландии изменили расстояние между ступеньками лестницы - и наш завод тут же перестраивает этот товар под требование регулятора. И, конечно, наш козырь в игре на рынке - выверенное временем построение бизнеса с учётом интересов каждого его сегмента.Мы сейчас работаем в странах Балтии, охватываем не только строительство, но и судостроительные и судоремонтные отрасли. Несколько лет назад литовское предприятие организовало в Экваториальной Гвинее крупный судоремонтный комплекс, и было приятно, что для этого проекта были приобретены именно наши леса, которые даже в агрессивном климате морских тропиков способны работать десятилетия.Меня особенно радует такая деталь: литовские строители, занятые в Финляндии, Швеции, Норвегии, работавшие с нашими лесами, вернувшись в Литву, покупают наш товар. И это при том, что вокруг в избытке любые предложения, а мы - дороже минимум на тридцать процентов. Объяснение одно и простое: качественный товар, удобный в работе.Мы говорим покупателю, что для строительства коттеджей, чем он планирует заняться, вполне можно использовать и более дешёвые леса, пусть и с худшими характеристиками. Нам отвечают:- Я с «Layher» работал, знаю его качество – это лет на двадцать гарантия. И дети мои смогут с ним работать.Можно выскакивать из штанов от желания «срубить большую деньгу», но чтобы сгенерировать жизненную идею, построить под неё современное производство и сеть продаж, сплотить коллектив, – на это нужны годы.- Попробую объяснить по пунк­там. Заработная плата – среди тех, кто работает с товаром, а не с виртуальным проектом, у кого грязные руки, - у нас одна из самых высоких. У каждого работника служебный автомобиль, и компания покрывает эксплуатационные расходы. Причём не самый дешёвый автомобиль… Бесплатные обеды. Ежегодные бонусы в размере нескольких месячных окладов. Накопительное страхование – эти деньги работник забирает по истечении ряда лет. А главное – чёткое видение перспектив профессионального роста и твёрдые гарантии того, что тебя здесь ждут, ты нужен, тебя не выставят за ворота. О таком рабочем месте можно только мечтать!- Да я сам нанятый работник! Я не акционер, я не собственник, у меня такой же трудовой договор, как и у всех работников. Для меня моё рабочее место - это не место мучений и классовой ненависти к проклятому собственнику. Я прихожу с радостью, понимая, что это источник моего благополучия и душевного комфорта, самоутверждения и самореализации.- Стабильность правовой базы, регламентирующей всё многообразие экономических отношений – это, на мой взгляд, отличительная черта в жизни бизнес-сообщества в Литве. Стабильность вообще отличительная черта литовской жизни и единственное, к чему я отношусь негативно и жёстко – это поведение государства во время кризиса 2008 года. Тогда государство бросилось спасать банки, оставив на произвол судьбы бизнес, жизнь миллионов людей. Даже спустя немало лет я не изменил своего мнения об этом периоде, хотя, может быть, я не располагаю всей полнотой информации, чтобы говорить о возможности другого выбора.Второе, очень ценное качество - сравнительно низкий уровень коррупции и, в особенности, отсутствие такого омерзительного явления, как повальные поборы. Так называемые «крыши» – это подлинное проклятие многих других постсоветских стран. В Литве я никогда не платил пожарному, санитарному врачу или работнику налоговой инспекции. Я не боюсь, что ко мне придёт «браток» и потребует заплатить дань – я просто вызову полицию и навсегда решу проблему.То же самое можно сказать и о проведении тендеров, аукционов при закупках товаров или определении подрядчиков. Среди моих друзей-бизнесменов нет и мысли давать взятки куратору проекта по закупке чего-то для госоргана. Думаю, что любой бизнесмен согласится со мной в той части, что процентные ставки за полученные кредиты или по ипотечному кредитованию у нас довольно низкие, что открывает хорошие перспективы как для бизнес-проектов, так и для строительства жилья работниками. Я со страхом вспоминаю проблемы курсовой разницы – то, что ты заработал, в одночасье может пропасть из-за того, что курс рубля резко упал – слава богу, у нас этого нет.Если говорить о больших переменах в жизни и бизнесе за последние годы, то я бы отметил резкое повышение знаний и бизнесменов, и людей не из бизнес-среды о том, как надо делать жизнь при капитализме. Это в лихие девяностые вчерашние инженеры мнили себя великими капиталистами и знатоками рынка. Сегодня есть понимание сложностей рынка, существуют многие ограничители для тех, кто с наскока хочет стать миллиардером.Меня, скажу откровенно, вдохновляет то, что мы живём и работаем на просторах Евросоюза. И если ты чем-то не удовлетворён в литовском проекте – иди в другие страны, пробуй себя в другой среде. Разве это не великое благо?- Войти со своим товаром в белорусское бизнес–пространство.- Не закончил начатую диссертацию! И она «не отпускает» меня. Адольфас РУДЗЯНСКИС, Яков ПРОХОРОВ , "Обзор" Категории: экономика Ключевые слова: Layher Baltic Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1184 — статья прочитана 173 раза Комментарии