Телефон за рулём - у каждого второго 🔊 Воспроизвести



Ежегодно в Литве тысячи водителей получают штрафы за использование телефона за рулём. Многие всё ещё звонят, пишут смс-сообщения, пользуются навигацией или читают новости за рулём. DELFI провёл опрос, который показал, что телефоном за рулём пользуется каждый второй водитель.



Фотографы портала остановились для наблюдения за водителями недалеко от вильнюсского тоннеля Гяляжинё Вилко: там в часы пик образуется затор, поэтому машины движутся медленно.



В то утро большого затора не было: водители ехали почти без остановок.



Несмотря на это, многие водители не выпускали из рук мобильный телефон, смотрели в него, вместо того чтобы следить за дорогой.



Большинство водителей не звонили, а писали сообщения или читали новости в социальных сетях. И если те, кто говорил по телефону, ещё следили за дорогой, то остальные не сводили глаз с экрана. Фотографы портала остановились для наблюдения за водителями недалеко от вильнюсского тоннеля Гяляжинё Вилко: там в часы пик образуется затор, поэтому машины движутся медленно.В то утро большого затора не было: водители ехали почти без остановок.Несмотря на это, многие водители не выпускали из рук мобильный телефон, смотрели в него, вместо того чтобы следить за дорогой.Большинство водителей не звонили, а писали сообщения или читали новости в социальных сетях. И если те, кто говорил по телефону, ещё следили за дорогой, то остальные не сводили глаз с экрана. Статистика говорит сама за себя: если водитель пользуется телефоном за рулём, он не смотрит на дорогу в четыре раза дольше, чем тот, кто не пользуется телефоном.



Инструктор Артурас Пакенас подчеркнул, что увидеть, кто пользуется телефоном, легко: обычно такие водители не держатся в одной полосе. Если придётся резко тормозить, то такой водитель не сможет этого сделать и, скорее всего, станет участником или даже виновником ДТП.



Несмотря на это, по словам доцента кафедры психологии университета им. Витаутаса Великого Лауры Шейбокайте, водители сознательно пользуются телефонами:



«Они понимают, что поступают плохо, поэтому используют так называемое компенсационное поведение. Едут медленнее, соблюдают большее расстояние и т.д. Но это не значит, что такое поведение можно оправдать».



Между тем за использование телефона за рулём грозит штраф в размере 30-90 евро. ru.delfi.lt Категории: авто Ключевые слова: авто Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1184 — статья прочитана 104 раза Комментарии