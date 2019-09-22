Тут пришла тётя Вера... …И вспомнила про «берёзовую кашу» 🔊 Воспроизвести



- Вот вы, тётя Вера, как народный политолог объясните мне, пожалуйста, почему народ так взъелся на новую инсталляцию, что появилась на прошлой неделе на Зелёном мосту? Как по мне, так действительно не бог весть какое художественное достижение, но, с другой стороны, я бы не сказал, что она так уж хуже предыдущего проекта – флюгерного «мегаактиватора» зависящих от направления ветра «решимости» и «смелости». Но критики в адрес проекта «Семья» почему-то гораздо больше, - поделился я на днях своими душевными терзаниями с соседкой, заглянувшей к нам на дежурные «пять минут».



- Мне ещё не довелось увидеть своими глазами эту «Семью» - не проезжала в эти дни по Зелёному мосту. Я видела только фотографию этой инсталляции в прошлом номере «Обзора». Я тоже, кстати, считаю, что сама по себе инсталляция ничуть не хуже замысловатых наворотов из нержавеющей стали, которыми мы «любовались» в последние полгода. Ты слово «любовались» обязательно в кавычки возьми, - потыкала в воздух пальцем собеседница. - Вот вы, тётя Вера, как народный политолог объясните мне, пожалуйста, почему народ так взъелся на новую инсталляцию, что появилась на прошлой неделе на Зелёном мосту? Как по мне, так действительно не бог весть какое художественное достижение, но, с другой стороны, я бы не сказал, что она так уж хуже предыдущего проекта – флюгерного «мегаактиватора» зависящих от направления ветра «решимости» и «смелости». Но критики в адрес проекта «Семья» почему-то гораздо больше, - поделился я на днях своими душевными терзаниями с соседкой, заглянувшей к нам на дежурные «пять минут».- Мне ещё не довелось увидеть своими глазами эту «Семью» - не проезжала в эти дни по Зелёному мосту. Я видела только фотографию этой инсталляции в прошлом номере «Обзора». Я тоже, кстати, считаю, что сама по себе инсталляция ничуть не хуже замысловатых наворотов из нержавеющей стали, которыми мы «любовались» в последние полгода. Ты слово «любовались» обязательно в кавычки возьми, - потыкала в воздух пальцем собеседница.



Фото из архива "Обзора"







- Я когда увидела фотографию новой инсталляции, то первым делом подумала, что народ будет издеваться, например, над торчащими зачем-то там берёзовыми прутьями. Мол, это, например, намёк на «берёзовую кашу», испокон веков являвшуюся частью семейного воспитания. Но, похоже, в Вильнюсе уже не так много людей осталось, которые помнят, что такое «берёзовая каша», - заметила гостья.



- А я в интернете видел, как некоторые комментаторы писали, что это произведение больше похоже на картинку из какого-нибудь каталога одежды, чем на пропаганду семейных ценностей, - вставил и я свои «две копейки» в беседу.



- Это тоже есть: слишком уж болезненная эта тема нынче в Литве, слишком уж активно некоторые деятели внедряют в общество правильные, на их взгляд, семейные стандарты, - согласилась соседка. – Но главная причина, как мне видится, всё же в другом.



- Вильнюсские власти вот уже десять лет, судя по всему, считают, что «вамздец» на набережной стоимостью, если я не ошибаюсь, почти в 30 тысяч евро, является украшением города. Нагромождения из нержавейки ничуть не лучше, чем стоявшие до этого на мосту «пепельницы». И вот теперь одна стеклянная картинка на одном из «углов» моста, тогда как оставшиеся три – пустые. И резонно встаёт вопрос: а ради чего, собственно, с моста снимали старые скульптуры и потратили 28 тысяч евро на флюгеры и «семью»?



- А я, когда ходил делать фотографию «Семьи», которую вы видели в газете, обратил внимание на то, что краеугольные постаменты на мосту уже разваливаются, на мосту больше ржавчины, чем зелёной краски…



- А ты спрашиваешь, почему народ возмущается!.. - Но вот мне кажется, что всё дело в том, что просто в общественном пространстве собралась так называемая критическая масса, вылившаяся на «Семью» как на предлог, - продолжила тётя Вера.- Я когда увидела фотографию новой инсталляции, то первым делом подумала, что народ будет издеваться, например, над торчащими зачем-то там берёзовыми прутьями. Мол, это, например, намёк на «берёзовую кашу», испокон веков являвшуюся частью семейного воспитания. Но, похоже, в Вильнюсе уже не так много людей осталось, которые помнят, что такое «берёзовая каша», - заметила гостья.- А я в интернете видел, как некоторые комментаторы писали, что это произведение больше похоже на картинку из какого-нибудь каталога одежды, чем на пропаганду семейных ценностей, - вставил и я свои «две копейки» в беседу.- Это тоже есть: слишком уж болезненная эта тема нынче в Литве, слишком уж активно некоторые деятели внедряют в общество правильные, на их взгляд, семейные стандарты, - согласилась соседка. – Но главная причина, как мне видится, всё же в другом.- Вильнюсские власти вот уже десять лет, судя по всему, считают, что «вамздец» на набережной стоимостью, если я не ошибаюсь, почти в 30 тысяч евро, является украшением города. Нагромождения из нержавейки ничуть не лучше, чем стоявшие до этого на мосту «пепельницы». И вот теперь одна стеклянная картинка на одном из «углов» моста, тогда как оставшиеся три – пустые. И резонно встаёт вопрос: а ради чего, собственно, с моста снимали старые скульптуры и потратили 28 тысяч евро на флюгеры и «семью»?- А я, когда ходил делать фотографию «Семьи», которую вы видели в газете, обратил внимание на то, что краеугольные постаменты на мосту уже разваливаются, на мосту больше ржавчины, чем зелёной краски…- А ты спрашиваешь, почему народ возмущается!.. Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: в странах Балтии, общество Ключевые слова: Литва, инсталляция, «Семья», «мегаактиватор», «берёзовая каша» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1184 География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 160 раз Комментарии