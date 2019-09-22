Труднодоступная компенсация 🔊 Воспроизвести



Министерство охраны окружающей среды Литвы представило парламенту на рассмотрение порядок выделения компенсации жителям, которые откажутся от загрязняющих окружающую среду автомобилей. За каждый автомобиль выплатят только одну компенсацию, а жители, которые воспользуются льготой, могут её лишиться, если не выполнят установленные требования.



Неоднократно подчёркивалось, что с 1 января 2020 года жители Литвы будут платить налоги при регистрации загрязняющих окружающую среду автомобилей (больше 130 г CO2 на км). Желающие сменить такой автомобиль на более экологичный смогут получить компенсацию в размере 1000 евро. Министерство подготовило специальное описание порядка выплаты компенсации в рамках соответствующей программы. Неоднократно подчёркивалось, что с 1 января 2020 года жители Литвы будут платить налоги при регистрации загрязняющих окружающую среду автомобилей (больше 130 г CO2 на км). Желающие сменить такой автомобиль на более экологичный смогут получить компенсацию в размере 1000 евро. Министерство подготовило специальное описание порядка выплаты компенсации в рамках соответствующей программы. На компенсацию могут претендовать только физические лица. Чтобы получить компенсацию, человек должен отказаться от автомобиля, которым пользовался не меньше года. Кроме того, этот автомобиль должны эксплуатировать в течение последних 12 месяцев.



Чтобы получить компенсацию, водитель должен сдать свой автомобиль на металлолом и получить соответствующее свидетельство, кроме того, такой автомобиль надо снять с учёта как неэксплуатируемый.



Новый автомобиль, на покупку которого выплатили компенсацию, должен быть более экологичным и должен быть записан на имя человека, который получил компенсацию.



В порядке подчёркнуто, что в документах на новый автомобиль должно быть указано общее количество выбросов CO2 и первая дата регистрации автомобиля.



Указано, что физические лица могут воспользоваться такой компенсацией только один раз. Кроме того, компенсация в размере 1000 евро будет связана с идентификационным номером автомобиля (VIN) и за один и тот же автомобиль будет выплачиваться лишь один раз.



Сообщается, что компенсацию могут получить люди, которые будут покупать более экологичные автомобили с момента вступления закона в силу.



Компенсацию будут выплачивать в течение 30 дней с того дня, как принято решение о её назначении.



Кроме того, жители, которые решили воспользоваться такой возможностью, должны знать, что приобретённые с помощью компенсации автомобили они не могут продать в течение двух лет, в противном случае им придётся вернуть 1000 евро.



Это правило не действует в тех случаях, если автомобиль попал в ДТП и после этого ремонту не подлежит. ru.delfi.lt Категории: авто Ключевые слова: экология Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1184 — статья прочитана 136 раз Комментарии