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Труднодоступная компенсация



Министерство охраны окружающей среды Литвы представило парламенту на рассмотрение порядок выделения компенсации жителям, которые откажутся от загрязняющих окружающую среду автомобилей. За каждый автомобиль выплатят только одну компенсацию, а жители, которые воспользуются льготой, могут её лишиться, если не выполнят установленные требования.

Неоднократно подчёркивалось, что с 1 января 2020 года жители Литвы будут платить налоги при регистрации загрязняющих окружающую среду автомобилей (больше 130 г CO2 на км). Желающие сменить такой автомобиль на более экологичный смогут получить компенсацию в размере 1000 евро. Министерство подготовило специальное описание порядка выплаты компенсации в рамках соответствующей программы.
На компенсацию могут претендовать только физические лица. Чтобы получить компенсацию, человек должен отказаться от автомобиля, которым пользовался не меньше года. Кроме того, этот автомобиль должны эксплуатировать в течение последних 12 месяцев.

Чтобы получить компенсацию, водитель должен сдать свой автомобиль на металлолом и получить соответствующее свидетельство, кроме того, такой автомобиль надо снять с учёта как неэксплуатируемый.

Новый автомобиль, на покупку которого выплатили компенсацию, должен быть более экологичным и должен быть записан на имя человека, который получил компенсацию.

В порядке подчёркнуто, что в документах на новый автомобиль должно быть указано общее количество выбросов CO2 и первая дата регистрации автомобиля.

Указано, что физические лица могут воспользоваться такой компенсацией только один раз. Кроме того, компенсация в размере 1000 евро будет связана с идентификационным номером автомобиля (VIN) и за один и тот же автомобиль будет выплачиваться лишь один раз.

Сообщается, что компенсацию могут получить люди, которые будут покупать более экологичные автомобили с момента вступления закона в силу.

Компенсацию будут выплачивать в течение 30 дней с того дня, как принято решение о её назначении.

Кроме того, жители, которые решили воспользоваться такой возможностью, должны знать, что приобретённые с помощью компенсации автомобили они не могут продать в течение двух лет, в противном случае им придётся вернуть 1000 евро.

Это правило не действует в тех случаях, если автомобиль попал в ДТП и после этого ремонту не подлежит.
ru.delfi.lt
Категории: авто
Ключевые слова: экология
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1184
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добавлена сегодня, 22 сентября, 15:40

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