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Мир, который мы потеряли

Как известно, Литва в своё время была одним из общепризнанных мировых религиозных центров, но в пламени Холокоста многое из накопленного за века сгорело.

Поэтому материальные свидетельства того времени сегодня особенно ценны. И пусть они порой не впечатляют своим видом, но их историческая ценность огромна.

В этом можно убедиться, ознакомившись с выставкой «Иешивы, синагоги, раввины Литвы до Холокоста в оригинальных документах из коллекции Михаила Душкесаса», открывшейся в вильнюсской синагоге.

Эта экспозиция иудаики Литвы - результат многих лет напряжённого труда известного не только в Литве коллекционера Михаила Душкесаса.

В эксклюзивном интервью корреспонденту «Обзора» Владимиру Клоповскому, которое М.Душкесас дал перед началом церемонии официального открытия выставки, как раз и подчёркивается тот особенный, далеко не всегда лежащий на поверхности смысл собранных им раритетов.
Фотографии, открытки, конверты, официальные документы, различные свидетельства деятельности иешив (иешива - высшее религиозное учебное заведение, предназначенное для изучения Устного Закона, главным образом Талмуда), в том числе знаменитой вильнюсской «Рамайлес», вилиямпольской «Слободки»… За каждым из них – чья-то судьба, порой трагическая.

Или вот ничем не примечательный чек о принятом пожертвовании на три рубля (большие по тем временам деньги!), но обратите внимание на имя дарителя – это Цемах Шабад, прототип Доктора Айболита.

Вот она, история! До неё можно дотронуться, к скульптуре, запечатлевшей в бронзе Цемаха Шабада (или Доктора Айболита) вы можете привести своих детей или внуков и рассказать им о том, что когда-то на этой земле был целый мир, который остался теперь, пожалуй, только в воспоминаниях да в таких коллекциях, как у Михаила Душкесаса.

Не обязательно быть правоверным иудеем, чтобы зайти в синагогу и узнать чуть больше о том городе и той стране, которая является, возможно, вашей родиной. Глядишь, после этого рядом с нами станет больше тех, кто с уважением будет относиться к чужой культуре, которая не такая уж и чужая.

Выставку можно посетить до конца текущего года.
Инф. «Обзора»
Категории: история
Ключевые слова: синагога
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1184
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добавлена сегодня, 22 сентября, 13:40

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