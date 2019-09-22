Мир, который мы потеряли 🔊 Воспроизвести Как известно, Литва в своё время была одним из общепризнанных мировых религиозных центров, но в пламени Холокоста многое из накопленного за века сгорело.



Поэтому материальные свидетельства того времени сегодня особенно ценны. И пусть они порой не впечатляют своим видом, но их историческая ценность огромна.



В этом можно убедиться, ознакомившись с выставкой «Иешивы, синагоги, раввины Литвы до Холокоста в оригинальных документах из коллекции Михаила Душкесаса», открывшейся в вильнюсской синагоге.



Эта экспозиция иудаики Литвы - результат многих лет напряжённого труда известного не только в Литве коллекционера Михаила Душкесаса.



В эксклюзивном интервью корреспонденту «Обзора» Владимиру Клоповскому, которое М.Душкесас дал перед началом церемонии официального открытия выставки, как раз и подчёркивается тот особенный, далеко не всегда лежащий на поверхности смысл собранных им раритетов. Поэтому материальные свидетельства того времени сегодня особенно ценны. И пусть они порой не впечатляют своим видом, но их историческая ценность огромна.В этом можно убедиться, ознакомившись с выставкой «Иешивы, синагоги, раввины Литвы до Холокоста в оригинальных документах из коллекции Михаила Душкесаса», открывшейся в вильнюсской синагоге.Эта экспозиция иудаики Литвы - результат многих лет напряжённого труда известного не только в Литве коллекционера Михаила Душкесаса.В эксклюзивном интервью корреспонденту «Обзора» Владимиру Клоповскому, которое М.Душкесас дал перед началом церемонии официального открытия выставки, как раз и подчёркивается тот особенный, далеко не всегда лежащий на поверхности смысл собранных им раритетов.



Или вот ничем не примечательный чек о принятом пожертвовании на три рубля (большие по тем временам деньги!), но обратите внимание на имя дарителя – это Цемах Шабад, прототип Доктора Айболита.



Вот она, история! До неё можно дотронуться, к скульптуре, запечатлевшей в бронзе Цемаха Шабада (или Доктора Айболита) вы можете привести своих детей или внуков и рассказать им о том, что когда-то на этой земле был целый мир, который остался теперь, пожалуй, только в воспоминаниях да в таких коллекциях, как у Михаила Душкесаса.



Не обязательно быть правоверным иудеем, чтобы зайти в синагогу и узнать чуть больше о том городе и той стране, которая является, возможно, вашей родиной. Глядишь, после этого рядом с нами станет больше тех, кто с уважением будет относиться к чужой культуре, которая не такая уж и чужая.



Выставку можно посетить до конца текущего года. Фотографии, открытки, конверты, официальные документы, различные свидетельства деятельности иешив (иешива - высшее религиозное учебное заведение, предназначенное для изучения Устного Закона, главным образом Талмуда), в том числе знаменитой вильнюсской «Рамайлес», вилиямпольской «Слободки»… За каждым из них – чья-то судьба, порой трагическая.Или вот ничем не примечательный чек о принятом пожертвовании на три рубля (большие по тем временам деньги!), но обратите внимание на имя дарителя – это Цемах Шабад, прототип Доктора Айболита.Вот она, история! До неё можно дотронуться, к скульптуре, запечатлевшей в бронзе Цемаха Шабада (или Доктора Айболита) вы можете привести своих детей или внуков и рассказать им о том, что когда-то на этой земле был целый мир, который остался теперь, пожалуй, только в воспоминаниях да в таких коллекциях, как у Михаила Душкесаса.Не обязательно быть правоверным иудеем, чтобы зайти в синагогу и узнать чуть больше о том городе и той стране, которая является, возможно, вашей родиной. Глядишь, после этого рядом с нами станет больше тех, кто с уважением будет относиться к чужой культуре, которая не такая уж и чужая.Выставку можно посетить до конца текущего года. Инф. «Обзора» Категории: история Ключевые слова: синагога Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1184 — статья прочитана 168 раз Комментарии