Мир, который мы потеряли

Поэтому материальные свидетельства того времени сегодня особенно ценны. И пусть они порой не впечатляют своим видом, но их историческая ценность огромна.
В этом можно убедиться, ознакомившись с выставкой «Иешивы, синагоги, раввины Литвы до Холокоста в оригинальных документах из коллекции Михаила Душкесаса», открывшейся в вильнюсской синагоге.
Эта экспозиция иудаики Литвы - результат многих лет напряжённого труда известного не только в Литве коллекционера Михаила Душкесаса.
В эксклюзивном интервью корреспонденту «Обзора» Владимиру Клоповскому, которое М.Душкесас дал перед началом церемонии официального открытия выставки, как раз и подчёркивается тот особенный, далеко не всегда лежащий на поверхности смысл собранных им раритетов.
Или вот ничем не примечательный чек о принятом пожертвовании на три рубля (большие по тем временам деньги!), но обратите внимание на имя дарителя – это Цемах Шабад, прототип Доктора Айболита.
Вот она, история! До неё можно дотронуться, к скульптуре, запечатлевшей в бронзе Цемаха Шабада (или Доктора Айболита) вы можете привести своих детей или внуков и рассказать им о том, что когда-то на этой земле был целый мир, который остался теперь, пожалуй, только в воспоминаниях да в таких коллекциях, как у Михаила Душкесаса.
Не обязательно быть правоверным иудеем, чтобы зайти в синагогу и узнать чуть больше о том городе и той стране, которая является, возможно, вашей родиной. Глядишь, после этого рядом с нами станет больше тех, кто с уважением будет относиться к чужой культуре, которая не такая уж и чужая.
Выставку можно посетить до конца текущего года.