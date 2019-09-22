Наша «Санта-Барбара» вновь удивляет 🔊 Воспроизвести



Сначала стало известно, что в Сейме, буквально в первый же день осенней сессии, распадается фракция партии «Порядок и справедливость» (ПиС), входящая в правящую коалицию. Об уходе из фракции заявили четыре её члена, включая старосту фракции Витаутаса Камблявичюса.



В.Камблявичюс сказал, что такое решение было принято по причине разногласий с главой партии Ремигиюсом Жемайтайтисом.



«Он фактически внёс деструкцию в партию и фракцию, он совершенно ничего ни с кем не согласует, всех игнорирует», – так корреспонденту агентства BNS пояснил мотивы сделанного шага В.Камблявичюс. Некоторые читатели «Обзора», ещё не успевшие отойти от отпускных настроений, возможно, упустили из виду, что на прошлой неделе в литовской политической «Санта-Барбаре» сюжет сделал очередной неожиданный поворот.Сначала стало известно, что в Сейме, буквально в первый же день осенней сессии, распадается фракция партии «Порядок и справедливость» (ПиС), входящая в правящую коалицию. Об уходе из фракции заявили четыре её члена, включая старосту фракции Витаутаса Камблявичюса.В.Камблявичюс сказал, что такое решение было принято по причине разногласий с главой партии Ремигиюсом Жемайтайтисом.«Он фактически внёс деструкцию в партию и фракцию, он совершенно ничего ни с кем не согласует, всех игнорирует», – так корреспонденту агентства BNS пояснил мотивы сделанного шага В.Камблявичюс. В итоге во фракции «ПиС» после этого остались только три парламентария, тогда как для формирования фракции по закону требуются семь депутатов. Во фракции ещё оставались Р.Жемайтайтис, Кястутис Барткявичюс и представительница «крестьян» Аудроне Янкувене. Последняя пополнила ряды партнёров по фракции ранее, чтобы обеспечить необходимое число членов.



Со своим политическим будущим бывшие «писовцы» определились довольно быстро: вскоре появилось сообщение, что в парламенте образуется новая фракция - «Ради блага Литвы», а её руководителем избран В.Камблявичюс.



В эту фракцию вошли «минимально необходимые» семь парламентариев: оставившие в итоге фракцию «ПиС» В.Камблявичюс, Она Валюкявичюте, Альгимантас Думбрава, Юозас Имбрасас и последовавший за ними Кястутис Барткявичюс, а также бывший премьер, теперь уже бывший социал-трудовик Альгирдас Буткявичюс и Римас Андрикис, оставивший фракцию «ПиС» ещё раньше и работавший в Смешанной группе.



Также стало известно, что премьер Саулюс Сквярнялис пригласил новое парламентское образование присоединиться к правящей коалиции, в которую нынче входят Литовский союз крестьян и зелёных, Литовская социал-демократическая трудовая партия, «ПиС» и Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей.



Процесс политической миграции в литовской политической жизни происходит практически постоянно, поэтому, казалось, ничего такого уж особенного в последних событиях в Сейме и нет. Но некоторые комментарии указывают на то, что страсти там кипят нешуточные.



Так, газета «Lietuvos rytas» в пятничном номере на первой странице процитировала лидера партии «Порядок и справедливость» Р.Жемайтайтиса: «Бывший премьер, человек, имевший определённый статус, теперь, как святоша по деревне, шастает везде».



Этими словами, имеющими мало общего с высокой политической культурой, которой, как известно, всегда славились литовские политики, Р.Жемайтайтис оценил присоединение Альгирдаса Буткявичюса к новой фракции.



Ведущая литовская газета, кстати, обратила внимание на то, что новая фракция отличается не только политической пестротой, но и средним возрастом её членов – примерно 67 лет.



Новая фракция может стать и более многочисленной: идут разговоры о том, что к ней могут присоединиться ещё несколько депутатов. Но вот кого там уж точно не будет, так это члена фракции «социал-трудовиков» Пятраса Чимбараса, хотя его приглашали.



Этот политик заявил, что В.Камблявичюс якобы не того калибра деятель, чтобы с ним связывать своё будущее: «Бежать во фракцию, где нет никаких ценностей и нет никакого будущего, равносильно самоубийству».



«Lietuvos rytas», как бы между прочим, также замечает, что В.Камблявичюс, до этого не раз упоминавший о том, что ни на какие посты не нацеливается, уже обмолвился, что фракция «Ради блага Литвы» готова рассмотреть возможность занять пост заместителя спикера, на котором до сей поры находится (находился?) лидер фракции «ПиС» Ремигиюс Жемайтайтис.



Понятно, что всё - исключительно ради блага Литвы.



Между тем председатель главной правящей партии – «крестьян» - Рамунас Карбаускис сразу же предупредил «неофитов», что им не стоит мечтать о вхождении в правящую коалицию. Тем более что соглашение о ней подписывали партии, а не фракции в Сейме.



Как бы то ни было, пока никто не может дать ответ, у кого же этого самого блага станет больше – у какой-нибудь группы политиков или всё же у всей Литвы?



Некоторые же политики считают, что катализатором этих и ближайших событий на литовском политическом Олимпе являются приближающиеся парламентские выборы. А их результат, как известно из практики, вовсе не обязательно хоть как-то скажется на нашем с вами благе, неизменно уважаемые нами читатели «Обзора». Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: политика Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1184 — статья прочитана 180 раз Комментарии