«Роскосмос» узнал причину появления отверстия в обшивке «Союза» 🔊 Воспроизвести © Роскосмос / Олег Артемьев



Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация выяснила, как в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09» появилось отверстие, но оставит эту информацию в тайне.



«Оно было в бытовом отсеке, он давно уже сгорел при схождении корабля. Все пробы мы взяли. Что случилось — нам всё понятно, но мы вам ничего не расскажем», — приводит



Он объяснил это решение.



«Должна же быть какая-то тайна у нас», — сказал Рогозин.



В октябре 2018 года Рогозин заявил, что отверстие в транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-09» появилось в результате преднамеренного воздействия.



Он отмечал, что внутренняя проверка на предприятии РКК «Энергия», изготовившем ТПК, исключила версию производственного брака.



В декабре 2018 года российские космонавты исследовали отверстие снаружи корабля.







Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российская орбитальная группировка включает 165 космических аппаратов.



«На сегодняшний момент вся орбитальная группировка наша — это 165 космических аппаратов», — приводит РИА Новости слова Рогозина.



Он отметил, что значительная часть аппаратов имеет оборонное назначение.



«Есть и гражданские спутники», — добавил он. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация выяснила, как в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09» появилось отверстие, но оставит эту информацию в тайне.«Оно было в бытовом отсеке, он давно уже сгорел при схождении корабля. Все пробы мы взяли. Что случилось — нам всё понятно, но мы вам ничего не расскажем», — приводит RT со ссылкой на РИА Новости слова Рогозина.Он объяснил это решение.«Должна же быть какая-то тайна у нас», — сказал Рогозин.В октябре 2018 года Рогозин заявил, что отверстие в транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-09» появилось в результате преднамеренного воздействия.Он отмечал, что внутренняя проверка на предприятии РКК «Энергия», изготовившем ТПК, исключила версию производственного брака.В декабре 2018 года российские космонавты исследовали отверстие снаружи корабля.Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российская орбитальная группировка включает 165 космических аппаратов.«На сегодняшний момент вся орбитальная группировка наша — это 165 космических аппаратов», — приводит РИА Новости слова Рогозина.Он отметил, что значительная часть аппаратов имеет оборонное назначение.«Есть и гражданские спутники», — добавил он. russian.rt.com Категории: чп и криминал, технологии Ключевые слова: космос, РОГОЗИН, МКС, корпус, НАСА, Роскосмос, отверстие География: Россия — статья прочитана 180 раз Комментарии