|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
«Роскосмос» узнал причину появления отверстия в обшивке «Союза»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация выяснила, как в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09» появилось отверстие, но оставит эту информацию в тайне.
«Оно было в бытовом отсеке, он давно уже сгорел при схождении корабля. Все пробы мы взяли. Что случилось — нам всё понятно, но мы вам ничего не расскажем», — приводит RT со ссылкой на РИА Новости слова Рогозина.
Он объяснил это решение.
«Должна же быть какая-то тайна у нас», — сказал Рогозин.
В октябре 2018 года Рогозин заявил, что отверстие в транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-09» появилось в результате преднамеренного воздействия.
Он отмечал, что внутренняя проверка на предприятии РКК «Энергия», изготовившем ТПК, исключила версию производственного брака.
В декабре 2018 года российские космонавты исследовали отверстие снаружи корабля.
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российская орбитальная группировка включает 165 космических аппаратов.
«На сегодняшний момент вся орбитальная группировка наша — это 165 космических аппаратов», — приводит РИА Новости слова Рогозина.
Он отметил, что значительная часть аппаратов имеет оборонное назначение.
«Есть и гражданские спутники», — добавил он.
russian.rt.com
Категории: чп и криминал, технологии
География: Россия
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|