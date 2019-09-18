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«Роскосмос» узнал причину появления отверстия в обшивке «Союза»

© Роскосмос / Олег Артемьев


Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация выяснила, как в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09» появилось отверстие, но оставит эту информацию в тайне.

«Оно было в бытовом отсеке, он давно уже сгорел при схождении корабля. Все пробы мы взяли. Что случилось — нам всё понятно, но мы вам ничего не расскажем», — приводит RT со ссылкой на РИА Новости слова Рогозина.

Он объяснил это решение.

«Должна же быть какая-то тайна у нас», — сказал Рогозин.

В октябре 2018 года Рогозин заявил, что отверстие в транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-09» появилось в результате преднамеренного воздействия.

Он отмечал, что внутренняя проверка на предприятии РКК «Энергия», изготовившем ТПК, исключила версию производственного брака.

В декабре 2018 года российские космонавты исследовали отверстие снаружи корабля.



Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российская орбитальная группировка включает 165 космических аппаратов.

«На сегодняшний момент вся орбитальная группировка наша — это 165 космических аппаратов», — приводит РИА Новости слова Рогозина.

Он отметил, что значительная часть аппаратов имеет оборонное назначение.

«Есть и гражданские спутники», — добавил он.
russian.rt.com
Категории: чп и криминал, технологии
Ключевые слова: космос, РОГОЗИН, МКС, корпус, НАСА, Роскосмос, отверстие
География: Россия
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добавлена сегодня, 18 сентября, 19:00

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