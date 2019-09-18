Утверждение «Президент Литвы: решение мэра Вильнюса снять доску Норейке раскололо общество» противоречит исторической правде

“Every nation has to have its heroes. I understand Lithuanians on this. But how can we have heroes like Noreika?” said Pinchos Fridberg, the only Jew left in the Lithuanian capital of Vilnius who was born in the city before the Nazis invaded in 1941.
Пинхос ФРИДБЕРГ,
профессор,
www.lzb.lt
6-го сентября на русской странице портала delfi.lt появилось сообщение BNS «Президент Литвы: решение мэра Вильнюса снять доску Норейке раскололо общество» [оригинал: Nausėda: Šimašiaus sprendimas nukabinti lentelę Noreikai sukiršino visuomenę]
Полагаю, утверждение президента противоречит исторической правде. И вот почему: по вопросу снятия доски Норейке в обществе никогда не было единого мнения, оно (общество) всегда было расколото на две далеко неравные части.
Слова Президента «Мы найдем способы решения, чтобы историческую память уважали” кажутся мне весьма двусмысленными. Из них явственно следует, что в настоящее время есть те, которые уважают историческую память, и те, кто ее не уважает. Такая постановка вопроса ошибочна. Такая постановка вопроса исключает полноценное научное исследование исторической памяти и переводит отношение к ней на непредсказуемый и весьма некорректный эмоциональный уровень. Задаю вопрос: могут ли в исторической памяти народа Литвы занимать достойное место люди, подписавшие «приказ о создании концентрационного лагеря для евреев Каунаса»?
Г-н Президент, достойно ли исторической памяти утверждение членов правительства Амбразявичюса, что, цитирую, «евреи на протяжении веков экономически эксплуатировали литовскую нацию, душили её морально…»?
Вместо того, чтобы убрать из исторической памяти авторов, организаторов и исполнителей тех трагических событий, сегодня, наоборот – их имена воскрешают названиями улиц, установкой памятных знаков, памятников и пр.
Даже попытки дать моральную оценку подобному поведению встречают агрессивное сопротивление В. Ландсбергиса, его единомышленников, как мы это видели на примере событий с увековечиванием имен Норейки и Шкирпы.
В своей инаугурационной речи Вы назвали В. Ландсбергиса Президентом:
Jūsų ekscelencijos Prezidentai Dalia Grybauskaite, Valdai Adamkau, Vytautai Landsbergi,
Your Excellencies, President Dalia Grybauskaitė, Valdas Adamkus, Vytautas Landsbergis!
Ваши превосходительства президенты Даля Грибаускайте, Валдас Адамкус, Витаутас Ландсбергис!
Уверен, что в инаугурационных речах не бывает случайных оговорок. Однако Конституция Литвы прямо указывает, что президента в Литве избирает Народ.
Может быть, Вы напомните мне, когда В. Ландсбергис был избран Президентом Литвы?
P.S. Когда солидные СМИ, например, ВВС или «Радио «Свобода» называют В.Ландсбергиса ПРЕЗИДЕНТОМ Литвы, я их поправляю, и они тут же корректируют текст (см. мою заметку Хочу освежить память «Радио Свобода»: Витаутас Ландсбергис никогда не был президентом Литвы)
P.P.S. Г-н Науседа! В период президентской кампании Вы позиционировали себя независимым кандидатом, и только поэтому мы с женой отдали за Вас свои голоса. После инаугурационной речи у меня появились подозрения, что у Вашей независимости есть границы, возможно, определяемые консерваторами во главе с В. Ландсбергисом.
От редакции сайта lzb.lt: печатается по просьбе автора
Источник: www.lzb.lt
Слова Президента «Мы найдем способы решения, чтобы историческую память уважали” кажутся мне весьма двусмысленными. Из них явственно следует, что в настоящее время есть те, которые уважают историческую память, и те, кто ее не уважает. Такая постановка вопроса ошибочна. Такая постановка вопроса исключает полноценное научное исследование исторической памяти и переводит отношение к ней на непредсказуемый и весьма некорректный эмоциональный уровень. Задаю вопрос: могут ли в исторической памяти народа Литвы занимать достойное место люди, подписавшие «приказ о создании концентрационного лагеря для евреев Каунаса»?
Г-н Президент, достойно ли исторической памяти утверждение членов правительства Амбразявичюса, что, цитирую, «евреи на протяжении веков экономически эксплуатировали литовскую нацию, душили её морально…»?
Вместо того, чтобы убрать из исторической памяти авторов, организаторов и исполнителей тех трагических событий, сегодня, наоборот – их имена воскрешают названиями улиц, установкой памятных знаков, памятников и пр.
Даже попытки дать моральную оценку подобному поведению встречают агрессивное сопротивление В. Ландсбергиса, его единомышленников, как мы это видели на примере событий с увековечиванием имен Норейки и Шкирпы.
В своей инаугурационной речи Вы назвали В. Ландсбергиса Президентом:
Jūsų ekscelencijos Prezidentai Dalia Grybauskaite, Valdai Adamkau, Vytautai Landsbergi,
Your Excellencies, President Dalia Grybauskaitė, Valdas Adamkus, Vytautas Landsbergis!
Ваши превосходительства президенты Даля Грибаускайте, Валдас Адамкус, Витаутас Ландсбергис!
Уверен, что в инаугурационных речах не бывает случайных оговорок. Однако Конституция Литвы прямо указывает, что президента в Литве избирает Народ.
Может быть, Вы напомните мне, когда В. Ландсбергис был избран Президентом Литвы?
P.S. Когда солидные СМИ, например, ВВС или «Радио «Свобода» называют В.Ландсбергиса ПРЕЗИДЕНТОМ Литвы, я их поправляю, и они тут же корректируют текст (см. мою заметку Хочу освежить память «Радио Свобода»: Витаутас Ландсбергис никогда не был президентом Литвы)
P.P.S. Г-н Науседа! В период президентской кампании Вы позиционировали себя независимым кандидатом, и только поэтому мы с женой отдали за Вас свои голоса. После инаугурационной речи у меня появились подозрения, что у Вашей независимости есть границы, возможно, определяемые консерваторами во главе с В. Ландсбергисом.
От редакции сайта lzb.lt: печатается по просьбе автора
Источник: www.lzb.lt