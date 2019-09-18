Президента Литвы попросили предоставить Сноудену убежище и гражданство 🔊 Воспроизвести © REUTERS / Fabrizio Bensch



Литовское государство таким образом может внести свой вклад в лучший мир, считает бывший градоначальник Вильнюса, передает



Политик назвал его "всемирно известным участником кампании за свободу человека и право на неприкосновенность частной жизни". Зуокас добавил, что Литва - "страна свободы", а таким образом государство должно внести свой вклад в лучший мир. Литовское государство таким образом может внести свой вклад в лучший мир, считает бывший градоначальник Вильнюса, передает Sputnik Литва . Бывший мэр Вильнюса Артурас Зуокас обратился к президенту Литвы Гитанасу Науседе с просьбой предоставить политическое убежище экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену.Политик назвал его "всемирно известным участником кампании за свободу человека и право на неприкосновенность частной жизни". Зуокас добавил, что Литва - "страна свободы", а таким образом государство должно внести свой вклад в лучший мир. "Я бы даже предложил президенту в порядке исключения предоставить Сноудену литовское гражданство и, таким образом, присоединиться к мировому сообществу, включая Соединенные Штаты, которые высоко ценят усилия Сноудена по предотвращению злоупотребления властью правительствами и политиками", - написал он на своей странице в Facebook.



Зуокас призвал Науседу продемонстрировать "всему миру мужество и свободной голос нашей маленькой страны" в отношении Сноудена.



Эдвард Сноуден работал в ЦРУ и Агентстве национальной безопасности США. В 2013 году он передал газетам The Guardian и The Washington Post информацию о программах слежки американских и британских спецслужб в интернете. После этого Сноуден покинул США и направился в Гонконг, а после - в Москву, где некоторое время находится в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.



Россия предоставила ему политическое убежище сроком на год. При этом Сноуден должен был прекратить свою деятельность против Вашингтона. Затем он получил трехлетний вид на жительство, а в 2017 году его продлили еще на три года.



Ранее стало известно, что Сноуден еще в 2014 году просил убежище во Франции и выразил надежду, что нынешний президент Эмманюэль Макрон мог бы удовлетворить его просьбу. lt.sputniknews.ru Категории: общество, в мире, здоровье Ключевые слова: Литва, Россия, аналитика, интервью, Зуокас, Сноуден География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии