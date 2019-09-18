Загрузка... США и Беларусь обменяются послами впервые за 11 лет 🔊 Воспроизвести REUTERS Image caption Дэвид Хэйл (на фото справа) сказал, что период отсутствия американского посла в Минске заканчивается благодаря шагам, которые сделал лично Александр Лукашенко



Минск и Вашингтон решили восстановить межгосударственные связи на уровне послов после более чем 11 лет "замороженных" отношений. Аналитики в Москве и Минске утверждают, что администрация Трампа выстраивает в Восточной Европе антироссийский рубеж, сообщает



В Вашингтоне приняли решение о восстановлении диппредставительства с Беларусью на уровне послов, сообщил на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. Минск и Вашингтон решили восстановить межгосударственные связи на уровне послов после более чем 11 лет "замороженных" отношений. Аналитики в Москве и Минске утверждают, что администрация Трампа выстраивает в Восточной Европе антироссийский рубеж, сообщает ВВС В Вашингтоне приняли решение о восстановлении диппредставительства с Беларусью на уровне послов, сообщил на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл.



Официальный Минск несколькими месяцами ранее заявлял о готовности положительно решить вопрос о статусе дипломатического представительства, но Вашингтон отвечал, что для решения необходимо время.



Дэвид Хэйл, прилетевший в Минск 17 сентября, сообщил, что время пришло.



"Мы согласны с вами, что это положение вещей неестественно, ненормально. И мы рады, что эта глава оканчивается. Мы закрываем эту главу по причине тех шагов, которые ваша страна и вы лично сделали. Также отмечаем то видение, которые вы приняли на вооружение, - большего разнообразия как во внутренних делах, так и в отношениях с внешним миром. Мы очень сильно поддерживаем это видение и сделаем все возможное, чтобы помочь вам на этом пути", - цитируют заместителя госсекретаря США официальные белорусские СМИ.



Точная дата прибытия в Минск американского посла пока неизвестна. Кандидат на эту должность должен пройти утверждение в американском Сенате.



Дэвид Хэйл заявил, что США восстанавливают полноценные отношения с Беларусью не с целью соревнования с какой-то другой страной, а лишь в целях того, чтобы потенциал двусторонних отношений был реализован в полной мере.



"А также потому, что нам очень дорог этот регион и мы очень внимательно относимся к угрозам безопасности. Также потому, что мы очень сильно поддерживаем суверенитет и независимость Беларуси", - отметил Дэвид Хэйл.



Почему послов долго не было и как это мешало рядовым белорусам



США признали Беларусь в качестве независимого государства 25 декабря 1991 года - вторыми после Украины. И уже через три дня страны официально установили дипотношения.



С начала 2000-х отношения ухудшились - Штаты заподозрили Лукашенко в отмывании денег Саддама Хусейна и подавлении местных ростков демократии. В начале октября 2004 года против Лукашенко и возглавляемой им страны США ввели санкции за подавление демократических свобод, приняв "Акт о демократии в Беларуси" с длинным перечнем требований к действующиему белорусскому президенту. Одно из требований касалось исчезновений политических оппонентов Лукашенко, сведения о судьбе которых до сих пор не обнародованы.



Официальный Минск предъявленные Вашингтоном требования игнорировал - разве что на уровне пропагандистских кампаний обозначая проблему ухудшения отношений с США.



GETTY IMAGES Image caption С 2008 года американское посольство в Минске возглавляет поверенный в делах



В марте 2008 года после введения Соединенными Штатами санкций в отношении госконцерна "Белнефтехим" в связи с нарушениями прав человека в Беларуси по настоянию белорусской стороны число сотрудников посольства США в Минске было сокращено.



Белорусский посол в США Михаил Хвостов был отозван в Минск для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол США Карен Стюарт. С тех пор американскую миссию в Минске возглавляли временные поверенные в делах.



Дипломатический штат американского посольства в Минске был сокращен с 35 до пяти человек; также сократился перечень консульских услуг гражданам. Белорусские граждане были вынуждены обращаться за американскими визами в консульские отделения посольств США в Москве, Варшаве, Киеве и Вильнюсе.



В 2014 году посольство возобновило выдачу виз некоторым категориям граждан - например, студентам, участникам программ обмена, людям старше 70 лет и тем, у кого ранее была американская виза.



Теперь, когда страны заявили о полноценном дипломатическом представительстве, ездить из Минска за визами в иные края не придется.



Президент Лукашенко, встречаясь в Минске с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом, подчеркнул, что со стороны Минска был "не единственный сигнал, который мы посылаем руководству США о нормализации отношений".



Угроза "антироссийской дуги"



Аналитики в России и Беларуси единодушно отмечают возросшую активность Вашингтона в период споров между Минском и Москвой о принципах союзнических отношений.



Участники организованного после распада СССР Союзного государства Беларуси и России в последнее время начали принципиально выяснять свои отношения - и именно к моменту формирования "дорожных карт" по углублению интеграции в Минске в последние дни августа с официальным визитом появился занимавший пост советника президента США по национальной безопасности Джон Болтон (вскоре после этого он покинул свой пост). С начала тысячелетия американские официальные лица столь высокого ранга в Беларусь не приезжали.



Болтон по итогам минских встреч сообщил, что прорывных решений не принято, но стороны работают на прогресс - и через полторы недели был отправлен Трампом в отставку, породив в Минске массу мемов и язвительных комментов в соцсетях.



Дэвиду Хэйлу белорусский президент Александр Лукашенко повторил, что США могли бы плодотворно способствовать разрешению конфликта на Украине и похвалил американского гостя за внимание к Восточной Европе.



"В это сложное время ваш интерес к этом региону обнадеживает", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.



Российские СМИ комментируют нынешние белорусско-американские решения и реверансы в спектре от "предательства братского союза" до "хозяйского прагматизма Лукашенко". Белорусские отмечают, что Лукашенко вынужден лавировать, даже "увязнув в пунктах давнего союзного договора с Кремлем".



"США готовы поддерживать какие-то инициативы, которые были бы направлены на усиление белорусского суверенитета. Но это не значит, что они будут активно продвигать какую-то повестку дня. Скорее, они будут помогать, если будет какое-то обращение или желание сотрудничать в этом направлении со стороны белорусских властей", - полагает директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич.



"Понимают, что хорошо, чтобы Беларусь была суверенной и имела какую-то автономию и дистанцию от России, готовы это поддерживать, но как-то продвигать это нет никаких причин. Все-таки ясно, что Беларусь находится в орбите российского влияния, население и элиты страны в значительной степени (по крайней мере, по мнению многих американцев) здесь - пророссийские. Ситуация очень сильно отличается от Украины, Грузии и даже Молдовы, где все-таки с большей благодарностью может быть воспринята такая помощь по укреплению суверенитета", - заявил Казакевич "Белорусским новостям". "Мы считаем, что сегодня исторический момент в белорусско-американских отношениях. Я рад принять участие в объявлении готовности к обмену послами как следующего шага в нормализации наших отношений", - сказал Хейл.Официальный Минск несколькими месяцами ранее заявлял о готовности положительно решить вопрос о статусе дипломатического представительства, но Вашингтон отвечал, что для решения необходимо время.Дэвид Хэйл, прилетевший в Минск 17 сентября, сообщил, что время пришло."Мы согласны с вами, что это положение вещей неестественно, ненормально. И мы рады, что эта глава оканчивается. Мы закрываем эту главу по причине тех шагов, которые ваша страна и вы лично сделали. Также отмечаем то видение, которые вы приняли на вооружение, - большего разнообразия как во внутренних делах, так и в отношениях с внешним миром. Мы очень сильно поддерживаем это видение и сделаем все возможное, чтобы помочь вам на этом пути", - цитируют заместителя госсекретаря США официальные белорусские СМИ.Точная дата прибытия в Минск американского посла пока неизвестна. Кандидат на эту должность должен пройти утверждение в американском Сенате.Дэвид Хэйл заявил, что США восстанавливают полноценные отношения с Беларусью не с целью соревнования с какой-то другой страной, а лишь в целях того, чтобы потенциал двусторонних отношений был реализован в полной мере."А также потому, что нам очень дорог этот регион и мы очень внимательно относимся к угрозам безопасности. Также потому, что мы очень сильно поддерживаем суверенитет и независимость Беларуси", - отметил Дэвид Хэйл.Почему послов долго не было и как это мешало рядовым белорусамСША признали Беларусь в качестве независимого государства 25 декабря 1991 года - вторыми после Украины. И уже через три дня страны официально установили дипотношения.С начала 2000-х отношения ухудшились - Штаты заподозрили Лукашенко в отмывании денег Саддама Хусейна и подавлении местных ростков демократии. В начале октября 2004 года против Лукашенко и возглавляемой им страны США ввели санкции за подавление демократических свобод, приняв "Акт о демократии в Беларуси" с длинным перечнем требований к действующиему белорусскому президенту. Одно из требований касалось исчезновений политических оппонентов Лукашенко, сведения о судьбе которых до сих пор не обнародованы.Официальный Минск предъявленные Вашингтоном требования игнорировал - разве что на уровне пропагандистских кампаний обозначая проблему ухудшения отношений с США.В марте 2008 года после введения Соединенными Штатами санкций в отношении госконцерна "Белнефтехим" в связи с нарушениями прав человека в Беларуси по настоянию белорусской стороны число сотрудников посольства США в Минске было сокращено.Белорусский посол в США Михаил Хвостов был отозван в Минск для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол США Карен Стюарт. С тех пор американскую миссию в Минске возглавляли временные поверенные в делах.Дипломатический штат американского посольства в Минске был сокращен с 35 до пяти человек; также сократился перечень консульских услуг гражданам. Белорусские граждане были вынуждены обращаться за американскими визами в консульские отделения посольств США в Москве, Варшаве, Киеве и Вильнюсе.В 2014 году посольство возобновило выдачу виз некоторым категориям граждан - например, студентам, участникам программ обмена, людям старше 70 лет и тем, у кого ранее была американская виза.Теперь, когда страны заявили о полноценном дипломатическом представительстве, ездить из Минска за визами в иные края не придется.Президент Лукашенко, встречаясь в Минске с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом, подчеркнул, что со стороны Минска был "не единственный сигнал, который мы посылаем руководству США о нормализации отношений".Аналитики в России и Беларуси единодушно отмечают возросшую активность Вашингтона в период споров между Минском и Москвой о принципах союзнических отношений.Участники организованного после распада СССР Союзного государства Беларуси и России в последнее время начали принципиально выяснять свои отношения - и именно к моменту формирования "дорожных карт" по углублению интеграции в Минске в последние дни августа с официальным визитом появился занимавший пост советника президента США по национальной безопасности Джон Болтон (вскоре после этого он покинул свой пост). С начала тысячелетия американские официальные лица столь высокого ранга в Беларусь не приезжали.Болтон по итогам минских встреч сообщил, что прорывных решений не принято, но стороны работают на прогресс - и через полторы недели был отправлен Трампом в отставку, породив в Минске массу мемов и язвительных комментов в соцсетях.Дэвиду Хэйлу белорусский президент Александр Лукашенко повторил, что США могли бы плодотворно способствовать разрешению конфликта на Украине и похвалил американского гостя за внимание к Восточной Европе."В это сложное время ваш интерес к этом региону обнадеживает", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.Российские СМИ комментируют нынешние белорусско-американские решения и реверансы в спектре от "предательства братского союза" до "хозяйского прагматизма Лукашенко". Белорусские отмечают, что Лукашенко вынужден лавировать, даже "увязнув в пунктах давнего союзного договора с Кремлем"."США готовы поддерживать какие-то инициативы, которые были бы направлены на усиление белорусского суверенитета. Но это не значит, что они будут активно продвигать какую-то повестку дня. Скорее, они будут помогать, если будет какое-то обращение или желание сотрудничать в этом направлении со стороны белорусских властей", - полагает директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич."Понимают, что хорошо, чтобы Беларусь была суверенной и имела какую-то автономию и дистанцию от России, готовы это поддерживать, но как-то продвигать это нет никаких причин. Все-таки ясно, что Беларусь находится в орбите российского влияния, население и элиты страны в значительной степени (по крайней мере, по мнению многих американцев) здесь - пророссийские. Ситуация очень сильно отличается от Украины, Грузии и даже Молдовы, где все-таки с большей благодарностью может быть воспринята такая помощь по укреплению суверенитета", - заявил Казакевич "Белорусским новостям". Загрузка... bbc.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: Минск, США, посол География: Белоруссия — статья прочитана 67 раз Комментарии