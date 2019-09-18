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План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря



Владимир Путин и Александр Лукашенко могут уже до восьмого декабря утвердить программу интеграции двух стран, сообщил РИА Новости белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.

"До первого ноября этого года должны быть разработаны "дорожные карты", их 31 по разным направлениям", — отметил он.

В приветственном слове на форуме "Технопром-2019" дипломат подтвердил, что шестого сентября премьеры двух стран парафировали новую программу реализации союзного договора.

"Наши связи еще будут уплотняться мы будем проводить единую промышленную и научную политику. Сейчас работаем над этими "дорожными картами". Наши связи будут еще теснее, чтобы быть сильнее и жить в лучших условиях", — сказал Семашко.
Договор об интеграции

В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции.

Этим летом состоялись переговоры Лукашенко и Путина.

Было решено к 1 ноября разработать около 28 дорожных карт по интеграции в различных сферах, к середине 2020-го — унифицированное законодательство, а с 2021 года запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.

При этом Лукашенко предложил снять все спорные вопросы и подготовить программу действий до 8 декабря 2019 года.

В понедельник издание "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщило, что страны планируют перейти на единый налоговый и гражданский кодекс в рамках интеграции своих экономических систем с января 2021 года. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретных сроков утверждения "дорожной карты" интеграции пока нет.
РИА Новости
Категории: экономика, политика, общество, в Европе
Ключевые слова: Россия, Беларусь, интеграция, план
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добавлена сегодня, 18 сентября, 17:00

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