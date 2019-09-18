План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря 🔊 Воспроизвести



Владимир Путин и Александр Лукашенко могут уже до восьмого декабря утвердить программу интеграции двух стран, сообщил



"До первого ноября этого года должны быть разработаны "дорожные карты", их 31 по разным направлениям", — отметил он.



В приветственном слове на форуме "Технопром-2019" дипломат подтвердил, что шестого сентября премьеры двух стран парафировали новую программу реализации союзного договора.



"Наши связи еще будут уплотняться мы будем проводить единую промышленную и научную политику. Сейчас работаем над этими "дорожными картами". Наши связи будут еще теснее, чтобы быть сильнее и жить в лучших условиях", — сказал Семашко. Владимир Путин и Александр Лукашенко могут уже до восьмого декабря утвердить программу интеграции двух стран, сообщил РИА Новости белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко."До первого ноября этого года должны быть разработаны "дорожные карты", их 31 по разным направлениям", — отметил он.В приветственном слове на форуме "Технопром-2019" дипломат подтвердил, что шестого сентября премьеры двух стран парафировали новую программу реализации союзного договора."Наши связи еще будут уплотняться мы будем проводить единую промышленную и научную политику. Сейчас работаем над этими "дорожными картами". Наши связи будут еще теснее, чтобы быть сильнее и жить в лучших условиях", — сказал Семашко. Договор об интеграции



В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции.



Этим летом состоялись переговоры Лукашенко и Путина.



Было решено к 1 ноября разработать около 28 дорожных карт по интеграции в различных сферах, к середине 2020-го — унифицированное законодательство, а с 2021 года запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.



При этом Лукашенко предложил снять все спорные вопросы и подготовить программу действий до 8 декабря 2019 года.



В понедельник издание "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщило, что страны планируют перейти на единый налоговый и гражданский кодекс в рамках интеграции своих экономических систем с января 2021 года. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретных сроков утверждения "дорожной карты" интеграции пока нет. РИА Новости Категории: экономика, политика, общество, в Европе Ключевые слова: Россия, Беларусь, интеграция, план — статья прочитана 102 раза Комментарии