Загрузка... Президент и правительство Литвы нашли общий язык 🔊 Воспроизвести фото lrp.lt



Литовский президент Гитанас Науседа, принявший в среду членов кабинета министров, утверждает, что удовлетворен результатами встречи и отмечает, что такое сотрудничество свидетельствует о зарождении новой политической культуры.



"Я рад тому, что в Литве рождается новаторская политическая культура, при которой обсуждаются задачи, которые нужно выполнить этому правительству до следующих парламентских выборов, и с которыми будут пытаться приблизиться к тем обещаниям, которые сейчас в обществе действительно велики", – сказал журналистам президент после встречи с министрами.



Президент отметил, что время, которое осталось для работы этого правительства, не следует списывать или вычеркивать как предвыборное, и выразил надежду на то, что оно будет рабочим. Литовский президент Гитанас Науседа, принявший в среду членов кабинета министров, утверждает, что удовлетворен результатами встречи и отмечает, что такое сотрудничество свидетельствует о зарождении новой политической культуры."Я рад тому, что в Литве рождается новаторская политическая культура, при которой обсуждаются задачи, которые нужно выполнить этому правительству до следующих парламентских выборов, и с которыми будут пытаться приблизиться к тем обещаниям, которые сейчас в обществе действительно велики", – сказал журналистам президент после встречи с министрами.Президент отметил, что время, которое осталось для работы этого правительства, не следует списывать или вычеркивать как предвыборное, и выразил надежду на то, что оно будет рабочим.



"Хочу порадоваться этой встрече, на которой у каждого министра была возможность высказать свои планы, что планируется сделать в ближайшее время, и меня как президента совершенно удовлетворяет эта встреча и ее результаты", – сказал Г. Науседа.



Премьер-министр Саулюс Свернялис выразил благодарность президенту за новую форму сотрудничества.







Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис утверждает, что нашел компромисс с президентом Гитанасом Науседой по предложениям главы государства о том, как собрать дополнительные средства в бюджет для сокращения бедности, однако конкретных налоговых изменений пока не комментирует.



"Мы нашли компромиссные предложения по всем предложениям, либо общие знаменатели в той или иной форме – по всем", – сказал С. Сквернялис на пресс-конференции после встречи с президентом.



Премьер утверждает, что правительство планирует утвердить проект бюджета в середине октября.



Президент Г. Науседа предлагает в следующем году выделить на социальные нужды дополнительные 100 млн евро и направить основную часть этих средств на более активное повышение пенсий по старости и выплат людям с недугами.



Он предлагает изыскать дополнительные средства путем более медленного повышения не облагаемого налогами минимума, сокращения льготы на дизельное топливо, используемое фермерами, и повышения налогообложения доходов, не связанных с трудовыми отношениями.



В среду ни президент, ни премьер конкретных цифр или тарифов налогов не называли, однако оба подчеркнули, что их видение в отношении бедности и социальной отчужденности совпадают.



Г. Науседа также акцентировал, что прогнозируемое замедление роста экономики страны не может быть оправданием для отказа от смелых планов в сфере социальной политики.



"Было бы ошибкой скрываться за замедлением роста и пытаться оправдаться, что вот: не будем реализовывать или остановим на год свои амбициозные планы потому, что макроэкономическая ситуация меняется. Я думаю, что это было бы нечестно", – сказал Г. Науседа.



Он отмечает, что страна сейчас не живет в кризисе, а лишь "в пожалуй цикличном замедлении роста экономики", а такая ситуация не является препятствием для реализации поставленных целей.



"Даже и такой рост предоставляет достаточно пространства для активной социальной политики, которая, по нашему мнению, сейчас должна быть четким приоритетом экономической политики. Так вот в этом направлении, я считаю, действительно можно добиться многого, если работать вместе. Я надеюсь – и уже вижу очевидные признаки этого, – что отдельные органы власти могут договориться по приоритетам", – сказал Г. Науседа.



Он еще раз подтвердил, что предложит постепенное повышение коэффициента индексации, чтобы рост пенсий опережал темпы роста зарплат. Введенная в 2018 году формула индексации пенсий связала их рост с повышением фонда заработной платы.



Президент и премьер заявили, что готовы бороться с так называемым "животным хозяйством" – этим термином называют считающиеся необоснованными разницы тарифов налогов и сомнительные льготы.



Руководители страны также пообещали соблюдать фискальную дисциплину.



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Литовский президент Гитанас Науседа в среду приветствовал инициативу премьера Саулюса Сквернялиса о соглашении партий по политике в сфере образования.



"Некоторые спрашивают, почему национальное соглашение по образованию не рождается в президентской администрации. Я как раз приветствую усилия заключения такого соглашения, исходящие не от президентской администрации, а начало общения самих партий", – сказал Г. Науседа журналистам после встречи с кабинетом министров.



По словам главы государства, президентская администрация пока не будет вмешиваться в переговоры партий, однако вовлечется в процесс, если возникнут нерешаемые вопросы.



"Если в будущем выяснится, что некоторые вопросы являются такими конфликтными, что не решаются, то мы точно предложим свои услуги как модератора или арбитра, и постараемся, чтобы в президентской администрации появилось место для того, чтобы расставить точки над "i" и добиться национального соглашения", – отметил президент.



Премьер Саулюс Сквернялис на этой неделе призвал партии подготовить соглашение по политике в сфере образования. Правительство считает, что соглашение обеспечило бы неизменность политики в этой сфере после каждых выборов.



Ранее лидер правящего Литовского союза "крестьян" и "зеленых" Рамунас Карбаускис заявлял, что у "аграриев" уже есть проект предложения по этому соглашению, но пока оно не предается гласности. Г. Науседа утверждает, что на встрече каждый министр представил свои планы, что намерен сделать до завершения срока полномочий."Хочу порадоваться этой встрече, на которой у каждого министра была возможность высказать свои планы, что планируется сделать в ближайшее время, и меня как президента совершенно удовлетворяет эта встреча и ее результаты", – сказал Г. Науседа.Премьер-министр Саулюс Свернялис выразил благодарность президенту за новую форму сотрудничества.Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис утверждает, что нашел компромисс с президентом Гитанасом Науседой по предложениям главы государства о том, как собрать дополнительные средства в бюджет для сокращения бедности, однако конкретных налоговых изменений пока не комментирует."Мы нашли компромиссные предложения по всем предложениям, либо общие знаменатели в той или иной форме – по всем", – сказал С. Сквернялис на пресс-конференции после встречи с президентом.Премьер утверждает, что правительство планирует утвердить проект бюджета в середине октября.Президент Г. Науседа предлагает в следующем году выделить на социальные нужды дополнительные 100 млн евро и направить основную часть этих средств на более активное повышение пенсий по старости и выплат людям с недугами.Он предлагает изыскать дополнительные средства путем более медленного повышения не облагаемого налогами минимума, сокращения льготы на дизельное топливо, используемое фермерами, и повышения налогообложения доходов, не связанных с трудовыми отношениями.В среду ни президент, ни премьер конкретных цифр или тарифов налогов не называли, однако оба подчеркнули, что их видение в отношении бедности и социальной отчужденности совпадают.Г. Науседа также акцентировал, что прогнозируемое замедление роста экономики страны не может быть оправданием для отказа от смелых планов в сфере социальной политики."Было бы ошибкой скрываться за замедлением роста и пытаться оправдаться, что вот: не будем реализовывать или остановим на год свои амбициозные планы потому, что макроэкономическая ситуация меняется. Я думаю, что это было бы нечестно", – сказал Г. Науседа.Он отмечает, что страна сейчас не живет в кризисе, а лишь "в пожалуй цикличном замедлении роста экономики", а такая ситуация не является препятствием для реализации поставленных целей."Даже и такой рост предоставляет достаточно пространства для активной социальной политики, которая, по нашему мнению, сейчас должна быть четким приоритетом экономической политики. Так вот в этом направлении, я считаю, действительно можно добиться многого, если работать вместе. Я надеюсь – и уже вижу очевидные признаки этого, – что отдельные органы власти могут договориться по приоритетам", – сказал Г. Науседа.Он еще раз подтвердил, что предложит постепенное повышение коэффициента индексации, чтобы рост пенсий опережал темпы роста зарплат. Введенная в 2018 году формула индексации пенсий связала их рост с повышением фонда заработной платы.Президент и премьер заявили, что готовы бороться с так называемым "животным хозяйством" – этим термином называют считающиеся необоснованными разницы тарифов налогов и сомнительные льготы.Руководители страны также пообещали соблюдать фискальную дисциплину.* * *Литовский президент Гитанас Науседа в среду приветствовал инициативу премьера Саулюса Сквернялиса о соглашении партий по политике в сфере образования."Некоторые спрашивают, почему национальное соглашение по образованию не рождается в президентской администрации. Я как раз приветствую усилия заключения такого соглашения, исходящие не от президентской администрации, а начало общения самих партий", – сказал Г. Науседа журналистам после встречи с кабинетом министров.По словам главы государства, президентская администрация пока не будет вмешиваться в переговоры партий, однако вовлечется в процесс, если возникнут нерешаемые вопросы."Если в будущем выяснится, что некоторые вопросы являются такими конфликтными, что не решаются, то мы точно предложим свои услуги как модератора или арбитра, и постараемся, чтобы в президентской администрации появилось место для того, чтобы расставить точки над "i" и добиться национального соглашения", – отметил президент.Премьер Саулюс Сквернялис на этой неделе призвал партии подготовить соглашение по политике в сфере образования. Правительство считает, что соглашение обеспечило бы неизменность политики в этой сфере после каждых выборов.Ранее лидер правящего Литовского союза "крестьян" и "зеленых" Рамунас Карбаускис заявлял, что у "аграриев" уже есть проект предложения по этому соглашению, но пока оно не предается гласности. Загрузка... инф.Обзор bns.lt Категории: экономика, политика Ключевые слова: президент, правительство, налоги География: Литва — статья прочитана 99 раз Комментарии