На юге Казахстана четыре человека заболели сибирской язвой 🔊 Воспроизвести



У четырёх жителей Жамбылской области на юге Казахстана обнаружена сибирская язва.



«В областную детскую инфекционную больницу 11 сентября поступили трое больных из села Айша-Биби Жамбылского района и села Шакпак-Ата Жуалынского района, на следующий день поступил ещё один больной из села Шакпак-Ата Жуалынского района», — приводит



Отмечается, что «диагноз всем четырём больным подтверждён как «сибирская язва, кожная форма, средней степени тяжести».



Больные работают чабанами и в начале сентября принимали участие в забое скота.



В августе 2018 года Киргизии 12 человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву. У четырёх жителей Жамбылской области на юге Казахстана обнаружена сибирская язва.«В областную детскую инфекционную больницу 11 сентября поступили трое больных из села Айша-Биби Жамбылского района и села Шакпак-Ата Жуалынского района, на следующий день поступил ещё один больной из села Шакпак-Ата Жуалынского района», — приводит RT со ссылкой на РИА Новости заявление управления здравоохранения региона.Отмечается, что «диагноз всем четырём больным подтверждён как «сибирская язва, кожная форма, средней степени тяжести».Больные работают чабанами и в начале сентября принимали участие в забое скота.В августе 2018 года Киргизии 12 человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву. russian.rt.com Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Казахстан, вспышка, сибирская язва — статья прочитана 167 раз Комментарии