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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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На юге Казахстана четыре человека заболели сибирской язвой
У четырёх жителей Жамбылской области на юге Казахстана обнаружена сибирская язва.
«В областную детскую инфекционную больницу 11 сентября поступили трое больных из села Айша-Биби Жамбылского района и села Шакпак-Ата Жуалынского района, на следующий день поступил ещё один больной из села Шакпак-Ата Жуалынского района», — приводит RT со ссылкой на РИА Новости заявление управления здравоохранения региона.
Отмечается, что «диагноз всем четырём больным подтверждён как «сибирская язва, кожная форма, средней степени тяжести».
Больные работают чабанами и в начале сентября принимали участие в забое скота.
В августе 2018 года Киргизии 12 человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву.
russian.rt.com
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: Казахстан, вспышка, сибирская язва
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