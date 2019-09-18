Загрузка... Тестирование робота Федора после полета на МКС закончено 🔊 Воспроизвести



Наземное тестирование робота "Федора" после полета на МКС завершено, ведется анализ данных, а сам робот ожидает постановки новых задач, рассказал



"Мы провели наземное тестирование. Все нормально прошло, робот полностью в исправном состоянии. Никаких нареканий к нему нет", — сказал он.



По словам Дудорова, робот протестирован как в автономном режиме, когда выполняет запрограммированные движения, так и в режиме копирования движений оператора.



Помимо того, индивидуально протестированы все системы и датчики — они исправны. Наземное тестирование робота "Федора" после полета на МКС завершено, ведется анализ данных, а сам робот ожидает постановки новых задач, рассказал РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (компания-разработчик робота) Евгений Дудоров."Мы провели наземное тестирование. Все нормально прошло, робот полностью в исправном состоянии. Никаких нареканий к нему нет", — сказал он.По словам Дудорова, робот протестирован как в автономном режиме, когда выполняет запрограммированные движения, так и в режиме копирования движений оператора.Помимо того, индивидуально протестированы все системы и датчики — они исправны. После анализа данных совместно с "Роскосмосом", ракетно-космической корпорацией "Энергия", Центром подготовки космонавтов специалисты НПО "Андроидная техника" определятся с дальнейшей судьбой "Федора".



Дудоров не исключил, что робот может быть задействован в каких-то дальнейших космических миссиях, однако сейчас пока непонятно, в каких конкретно и в какой роли.



Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. "Союз МС-14" покинул станцию 6 сентября и приземлился в Казахстане на следующий день. Во время полета робот выполнил ряд заданий под управлением космонавта. Сообщалось, что больше в космос он не полетит, вместо него будет сделан другой робот для работы в открытом космосе. Загрузка... РИА Новости Категории: технологии, образование Ключевые слова: космос, исследования, МКС, робот География: Россия — статья прочитана 123 раза Комментарии