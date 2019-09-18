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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Литву прибывает подлодка ВМС Германии
В среду в Клайпедский морской порт прибудет подводное судно Военно-морских сил (ВМС) Германии, сообщило Министерство обороны.
Подлодку U-31 будет сопровождать другое военной судно FGS Oste.
Оба судна в Клайпеде будут гостить до субботы. Их встретит патрульное судно ВМС Литвы Dzukas.
"Посещение Клайпеды германским подводным судном демонстрирует прочные связи вооруженных сил Литвы и Германии, а также твердое единство и солидарность, способствует укреплению мер сдерживания НАТО в регионе, не только на суше, но и на море", – цитируются в пресс-релизе министерства слова замминистра обороны Витаутаса Умбрасаса.
Командование подводного судна и сопровождающая делегация побывают у мэра Клайпеды, руководства ВМС Литвы, состоятся официальные мероприятия.
В предыдущий раз германское подводное судно швартовалось в Клайпеде в 2001 году.
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