В Литву прибывает подлодка ВМС Германии 🔊 Воспроизвести архивное фото



В среду в Клайпедский морской порт прибудет подводное судно Военно-морских сил (ВМС) Германии, сообщило Министерство обороны.



Подлодку U-31 будет сопровождать другое военной судно FGS Oste.



Оба судна в Клайпеде будут гостить до субботы. Их встретит патрульное судно ВМС Литвы Dzukas.



"Посещение Клайпеды германским подводным судном демонстрирует прочные связи вооруженных сил Литвы и Германии, а также твердое единство и солидарность, способствует укреплению мер сдерживания НАТО в регионе, не только на суше, но и на море", – цитируются в пресс-релизе министерства слова замминистра обороны Витаутаса Умбрасаса.



Командование подводного судна и сопровождающая делегация побывают у мэра Клайпеды, руководства ВМС Литвы, состоятся официальные мероприятия.



В предыдущий раз германское подводное судно швартовалось в Клайпеде в 2001 году. В среду в Клайпедский морской порт прибудет подводное судно Военно-морских сил (ВМС) Германии, сообщило Министерство обороны.Подлодку U-31 будет сопровождать другое военной судно FGS Oste.Оба судна в Клайпеде будут гостить до субботы. Их встретит патрульное судно ВМС Литвы Dzukas."Посещение Клайпеды германским подводным судном демонстрирует прочные связи вооруженных сил Литвы и Германии, а также твердое единство и солидарность, способствует укреплению мер сдерживания НАТО в регионе, не только на суше, но и на море", – цитируются в пресс-релизе министерства слова замминистра обороны Витаутаса Умбрасаса.Командование подводного судна и сопровождающая делегация побывают у мэра Клайпеды, руководства ВМС Литвы, состоятся официальные мероприятия.В предыдущий раз германское подводное судно швартовалось в Клайпеде в 2001 году. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: визит, подлодка, Грмания География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 62 раза Комментарии