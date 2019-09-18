Резвое начало 🔊 Воспроизвести Эрлинг Холанн. Фото: Michael Molzar/Getty Images







Вчера, 17 сентября 2019 года, были сыграны первые матчи группового этапа Лиги чемпионов нового сезона.



Первый же тур принёс сразу несколько неожиданных результатов. И повторение рекорда: голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, отразив пенальти, довёл число отражённых в Лиге чемпионов одиннадцатиметровых удара до четырёх из шести пробитых в его ворота пенальти. До тер Штегена подобного результата добивался голкипер «Шахтёра» Андрей Пятов, который также парировал четыре пенальти в играх донецкого клуба в Лиге чемпионов.



А также новый рекорд: 19-летний нападающий «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанн, отправив в ворота «Генка» три мяча, стал первым футболистом, автором хет-трика в своём дебютном матче Лиги чемпионов. До норвежца это не удавалось ещё никому. Но и это ещё не все: теперь Эрлинг является ещё и самым молодым (19 лет, 58 дней) автором хет-трика в первом тайме матча Лиги чемпионов. Предыдущим автором рекорда был Андрей Шевченко. Первый же тур принёс сразу несколько неожиданных результатов. И повторение рекорда: голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, отразив пенальти, довёл число отражённых в Лиге чемпионов одиннадцатиметровых удара до четырёх из шести пробитых в его ворота пенальти. До тер Штегена подобного результата добивался голкипер «Шахтёра» Андрей Пятов, который также парировал четыре пенальти в играх донецкого клуба в Лиге чемпионов.А также новый рекорд: 19-летний нападающий «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанн, отправив в ворота «Генка» три мяча, стал первым футболистом, автором хет-трика в своём дебютном матче Лиги чемпионов. До норвежца это не удавалось ещё никому. Но и это ещё не все: теперь Эрлинг является ещё и самым молодым (19 лет, 58 дней) автором хет-трика в первом тайме матча Лиги чемпионов. Предыдущим автором рекорда был Андрей Шевченко. Лига чемпионов 2019/2020.



Групповой этап.



1-й тур



Группа «Е»



«Наполи» (Италия) – «Ливерпуль» (Англия) – 2:0 (голы: Д.Мертенс, 82 – с пен., Ф.Льоренте, 90+2).



«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Генк» (Бельгия) – 6:2 (Э.Холанн, 2, 34, 45, Хван Хи Чан, 36, Д.Собослаи, 45+2, А.Ульмер, 66 – Д.Лукуми, 40, М.Самата, 52).



Группа «F»



«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Барселона» (Испания) – 0:0. Незабитый пенальти: М.Ройс, 57 – «Боруссия».



«Интер» (Италия) – «Славия» (Прага, Чехия) – 1:1 (Н.Барелла, 90+2 – П.Олайинка, 63).



Группа «G»



«Бенфика» (Португалия) - «РБ Лейпциг» (Германия) – 1:2 (Сеферович, 84 - Вернер, 69, 78).



«Лион» (Франция) – «Зенит» (Россия) – 1:1 (М.Депай, 51, с пенальти – С.Азмун, 41).



Группа «Н»



«Челси» (Англия) – «Валенсия» (Испания) – 0:1 (Родриго, 74).



«Аякс» (Нидерланды) – «Лилль» (Франция) – 3:0 (К.Промес, 18, Э.Альварес, 50, Н.Тальяфико, 62). «Наполи» (Италия) – «Ливерпуль» (Англия) – 2:0 (голы: Д.Мертенс, 82 – с пен., Ф.Льоренте, 90+2).«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Генк» (Бельгия) – 6:2 (Э.Холанн, 2, 34, 45, Хван Хи Чан, 36, Д.Собослаи, 45+2, А.Ульмер, 66 – Д.Лукуми, 40, М.Самата, 52).«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Барселона» (Испания) – 0:0. Незабитый пенальти: М.Ройс, 57 – «Боруссия».«Интер» (Италия) – «Славия» (Прага, Чехия) – 1:1 (Н.Барелла, 90+2 – П.Олайинка, 63).«Бенфика» (Португалия) - «РБ Лейпциг» (Германия) – 1:2 (Сеферович, 84 - Вернер, 69, 78).«Лион» (Франция) – «Зенит» (Россия) – 1:1 (М.Депай, 51, с пенальти – С.Азмун, 41).«Челси» (Англия) – «Валенсия» (Испания) – 0:1 (Родриго, 74).«Аякс» (Нидерланды) – «Лилль» (Франция) – 3:0 (К.Промес, 18, Э.Альварес, 50, Н.Тальяфико, 62). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Лига чемпионов, результаты матчей, групповой этап, Лига чемпионов 2019/2020 — статья прочитана 104 раза Комментарии