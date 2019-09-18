Будьте готовы к захватывающему действию. Легендарный Рембо вернулся 🔊 Воспроизвести







«Года - это просто цифры и не более того, - рассказывает о себе легенда боевых фильмов Сильвестр Сталоне. Несмотря на солидный возраст, 72-летняя голливудская звезда возвращается в большое кино 20 сентября с долгожданным пятым выпуском Рембо «Рембо. Последняя кровь».



Еще в 2009 году Сталоне признался журналу «Empire», что зрители, вероятно, не увидят пятую часть Рембо, но его предсказанию не суждено было сбыться. 10 лет спустя легендарная звезда боевика воскресила Джона Рембо для еще одного боя.



За свой многолетний военный "опыт" ветеран войны во Вьетнаме Дж. Рембо довел число погибших от его руки до трехзначного числа. Поклонники франшизы фильма насчитали 504 смерти в его «черном списке». В новом фильме легендарный воин снова вооружен ножами, стрелами, оружием, а его руки все еще такие же твердые и несущие смерть. Еще в 2009 году Сталоне признался журналу «Empire», что зрители, вероятно, не увидят пятую часть Рембо, но его предсказанию не суждено было сбыться. 10 лет спустя легендарная звезда боевика воскресила Джона Рембо для еще одного боя.За свой многолетний военный "опыт" ветеран войны во Вьетнаме Дж. Рембо довел число погибших от его руки до трехзначного числа. Поклонники франшизы фильма насчитали 504 смерти в его «черном списке». В новом фильме легендарный воин снова вооружен ножами, стрелами, оружием, а его руки все еще такие же твердые и несущие смерть.



«Подготовка к роли потребовала много сил. Я бы проводил по часу в тренажерном зале в течение года, чтобы должным образом подготовится к роли. Правда, не избежал травм, но теперь все в порядке», - откровенничает Сталоне.



Отвечая на вопрос о шестой серии Рэмбо, актер не исключает этой возможности и признает, что эта роль важна для него, поэтому он никогда не может знать, что ждет в будущем.



72-летняя голливудская звезда признается, что подготовиться к очередному фильму Рембо было нелегко, и проговорился о стоимости физической подготовки.«Подготовка к роли потребовала много сил. Я бы проводил по часу в тренажерном зале в течение года, чтобы должным образом подготовится к роли. Правда, не избежал травм, но теперь все в порядке», - откровенничает Сталоне.Отвечая на вопрос о шестой серии Рэмбо, актер не исключает этой возможности и признает, что эта роль важна для него, поэтому он никогда не может знать, что ждет в будущем. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Рембо, Сильвестр Сталоне — статья прочитана 114 раз Комментарии