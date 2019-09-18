Лукашенко выступил за участие США в урегулировании конфликта в Донбассе 🔊 Воспроизвести



Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что урегулировать конфликт на востоке Украины без участия Вашингтона не получится, сообщает



Такое заявление белорусский лидер сделал на встрече с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом в Минске.



По словам Лукашенко, если у переговорщиков что-то не получается, надо подключать новые силы, которые дадут новые идеи, "это — азбука дипломатии".



"Думаю, что США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта", — заключил белорусский лидер.



В свою очередь, Хейл заявил, что после переговоров стороны объявят об обмене послами между Белоруссией и США. Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что урегулировать конфликт на востоке Украины без участия Вашингтона не получится, сообщает РИА Новости Такое заявление белорусский лидер сделал на встрече с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом в Минске.По словам Лукашенко, если у переговорщиков что-то не получается, надо подключать новые силы, которые дадут новые идеи, "это — азбука дипломатии"."Думаю, что США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта", — заключил белорусский лидер.В свою очередь, Хейл заявил, что после переговоров стороны объявят об обмене послами между Белоруссией и США. С 2006 года дипмиссии в обеих странах возглавляют временные поверенные в делах.



В начале июля пресс-служба Лукашенко прокомментировала предложение украинского президента Владимира Зеленского в адрес Владимира Путина провести в Минске встречу по урегулированию конфликта в Донбассе с участием лидеров США, ФРГ и Франции Дональда Трампа, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, а также Терезы Мэй, которая тогда была премьер-министром Великобритании.



Представители белорусского президента напомнили о позиции Лукашенко, заявлявшего, что разрешить конфликт в Донбассе должны три славянских народа. В то же время в Минске поддержали расширение формата, раз "решить проблему не получается".



"Об участии США в разрешении данного конфликта Александр Лукашенко уже давно говорил — без американцев решить эту проблему будет сложно, уж слишком они погружены в данные процессы", — говорилось в сообщении. РИА Новости Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Россия, США, санкции, Лукашенко, Переговоры, Минск-2, Кучма, послы — статья прочитана 171 раз Комментарии