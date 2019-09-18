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Лукашенко выступил за участие США в урегулировании конфликта в Донбассе



Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что урегулировать конфликт на востоке Украины без участия Вашингтона не получится, сообщает РИА Новости.

Такое заявление белорусский лидер сделал на встрече с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом в Минске.

По словам Лукашенко, если у переговорщиков что-то не получается, надо подключать новые силы, которые дадут новые идеи, "это — азбука дипломатии".

"Думаю, что США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта", — заключил белорусский лидер.

В свою очередь, Хейл заявил, что после переговоров стороны объявят об обмене послами между Белоруссией и США.
С 2006 года дипмиссии в обеих странах возглавляют временные поверенные в делах.

В начале июля пресс-служба Лукашенко прокомментировала предложение украинского президента Владимира Зеленского в адрес Владимира Путина провести в Минске встречу по урегулированию конфликта в Донбассе с участием лидеров США, ФРГ и Франции Дональда Трампа, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, а также Терезы Мэй, которая тогда была премьер-министром Великобритании.

Представители белорусского президента напомнили о позиции Лукашенко, заявлявшего, что разрешить конфликт в Донбассе должны три славянских народа. В то же время в Минске поддержали расширение формата, раз "решить проблему не получается".

"Об участии США в разрешении данного конфликта Александр Лукашенко уже давно говорил — без американцев решить эту проблему будет сложно, уж слишком они погружены в данные процессы", — говорилось в сообщении.
РИА Новости
Категории: политика, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Россия, США, санкции, Лукашенко, Переговоры, Минск-2, Кучма, послы
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добавлена сегодня, 18 сентября, 09:00

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