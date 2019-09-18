В президентском дворце Литвы ответили на письмо родных Венцкене 🔊 Воспроизвести © Sputnik/ Alexander Lipovets



В августе Кедисы обратились к Гитанасу Науседе с просьбой гарантировать их дочери безопасность во время экстрадиции в Литву и назначить ей более мягкую меру пресечения, сообщает



В середине августа Лаймуте и Витаутас Кедисы обратились к президенту Гитанасу Науседе с просьбой гарантировать их дочери безопасность во время экстрадиции в Литву, а также назначить ей более мягкую меру пресечения. Они подчеркнули, что Венцкене не раз угрожали расправой в Литве, однако правоохрана не обращает на это внимание. В августе Кедисы обратились к Гитанасу Науседе с просьбой гарантировать их дочери безопасность во время экстрадиции в Литву и назначить ей более мягкую меру пресечения, сообщает Sputnik Литва . В президентском дворце Литвы ответили на письмо родителей бывшей литовской судьи, экс-депутата Сейма Неринги Венцкене. Документ опубликовал их внук Каролис Венцкус на своей странице в Facebook.В середине августа Лаймуте и Витаутас Кедисы обратились к президенту Гитанасу Науседе с просьбой гарантировать их дочери безопасность во время экстрадиции в Литву, а также назначить ей более мягкую меру пресечения. Они подчеркнули, что Венцкене не раз угрожали расправой в Литве, однако правоохрана не обращает на это внимание. В ответе президентуры говорится о том, что с обращением родителей Венцкене ознакомились. Подчеркивается, что президент выполняет свои обязанности в соответствии с Конституцией и законами Литвы, и он не может превышать своих полномочий.



Кроме того, в ведомстве напомнили, что правосудие в государстве осуществляется только судом, а вмешательство членов Сейма, политических партий и других граждан запрещено законом. При этом вердикт судьи может быть пересмотрен, изменен или отмене только вышестоящей судебной инстанцией, а предварительное следствие проводит прокурор, независимый от других государственных органов.



"Институт президента республики, с безусловным уважением к Конституции, не вмешивается в работу прокуроров, не дает указаний по организации досудебного следствия, не может пересматривать или изменять принятых прокурором решений, потому что это запрещено конституционным законом", - говорится в ответе президентуры.



Родители Венцкене также просили сделать судебный процесс открытым для СМИ и провести встречу с президентом республики. Однако в ответе об этом не упоминается.



В апреле прошлого года Госдеп США одобрил экстрадицию Венцкене в Литву в апреле прошлого года. Бывшая судья подала апелляцию, однако получила отказ. Также она просила о предоставлении политического убежища, но суд перенес слушание по этому вопросу с 2019 на 2022 год.



Сейчас Венцкене находится в Чикагской федеральной тюрьме. Запущен процесс официальной выдачи в балтийскую республику.



Однако на прошлой неделе стало известно, что ее экстрадицию в Литву приостановили на 30 дней. Это связано с обращением Венцкене в Верховный суд США с просьбой пересмотреть решение о возвращении на родину. Ее защита указывает, что закон не пересматривался с 1800-х годов.



Дело Венцкене



Неринга Венцкене является тетей несовершеннолетней Дейманте Кедите, которая стала жертвой педофилов. Литовские власти обвиняют экс-депутата в том, что она якобы не выполнила решение суда о передаче дочери своего брата матери девочки, а также оказывала сопротивление полиции.



Брат Венцкене Драсюс Кедис начал борьбу с чиновниками, которые подвергли насилию его дочь, однако сам погиб при странных обстоятельствах. После этого Дейманте жила у тети, но суд решил, что девочку следует вернуть матери, которая подозревалась в том, что собственноручно отдала ребенка в сексуальную эксплуатацию.



В 2012 году вооруженные полицейские ворвались в дом родителей Венцкене и силой забрали Дейманте. В настоящий момент местонахождение девочки неизвестно.



Сама Венцкене из-за угроз вынуждена была вместе с сыном Каролисом уехать в США в 2013 году.



Как отмечал сын подсудимой, одна из основных причин — ложные "доказательства", представленные правительством Литвы, а также устаревший закон США об экстрадиции, который не позволяет Венцкене представить противоположные доказательства или доказать политическую подоплеку дела, которое заведено на его мать на родине. lt.sputniknews.ru Категории: чп и криминал Ключевые слова: США, суд, педофилия, экстрадиция, Венцкене География: Литва — статья прочитана 135 раз Комментарии