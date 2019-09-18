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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Кабмин Литвы приглашает инвесторов Японии поучаствовать в синхронизации, развитии порта
Правительство Литвы приглашает японские предприятия присоединиться к синхронизации энергосетей с сетями континентальной Европы, а также принять участие в проектах развития Клайпедского порта.
Такие предложения прозвучали на встрече вице-канцлера правительства Альминаса Мачюлиса и управляющего Японского банка международного сотрудничества Тадаши Маедой, говорится в сообщении правительства.
На встрече подчеркивалось, что Литва является одним из немногих государств Европы и мира, подписавшим с Японией важнейшие договоры о сотрудничестве.
А. Мачюлис также пригласил представителей Японии принять участие в предстоящем в 2020 году форуме Life Sciences Baltics.
Как сообщает правительство, в ближайшее время ожидаются визиты в Литву делегаций японской энергетической компании TEPCO, Конфедерации промышленников Японии, которые должны активизировать развитие двусторонних торгово-экономических отношений.
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Ключевые слова: порт, Япония, инвестиции, приглашение
География: Литва
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