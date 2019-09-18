Загрузка... Кабмин Литвы приглашает инвесторов Японии поучаствовать в синхронизации, развитии порта 🔊 Воспроизвести



Правительство Литвы приглашает японские предприятия присоединиться к синхронизации энергосетей с сетями континентальной Европы, а также принять участие в проектах развития Клайпедского порта.



Такие предложения прозвучали на встрече вице-канцлера правительства Альминаса Мачюлиса и управляющего Японского банка международного сотрудничества Тадаши Маедой, говорится в сообщении правительства.



На встрече подчеркивалось, что Литва является одним из немногих государств Европы и мира, подписавшим с Японией важнейшие договоры о сотрудничестве.



А. Мачюлис также пригласил представителей Японии принять участие в предстоящем в 2020 году форуме Life Sciences Baltics.



Как сообщает правительство, в ближайшее время ожидаются визиты в Литву делегаций японской энергетической компании TEPCO, Конфедерации промышленников Японии, которые должны активизировать развитие двусторонних торгово-экономических отношений. Правительство Литвы приглашает японские предприятия присоединиться к синхронизации энергосетей с сетями континентальной Европы, а также принять участие в проектах развития Клайпедского порта.Такие предложения прозвучали на встрече вице-канцлера правительства Альминаса Мачюлиса и управляющего Японского банка международного сотрудничества Тадаши Маедой, говорится в сообщении правительства.На встрече подчеркивалось, что Литва является одним из немногих государств Европы и мира, подписавшим с Японией важнейшие договоры о сотрудничестве.А. Мачюлис также пригласил представителей Японии принять участие в предстоящем в 2020 году форуме Life Sciences Baltics.Как сообщает правительство, в ближайшее время ожидаются визиты в Литву делегаций японской энергетической компании TEPCO, Конфедерации промышленников Японии, которые должны активизировать развитие двусторонних торгово-экономических отношений. Загрузка... BNS Категории: политика, в мире Ключевые слова: порт, Япония, инвестиции, приглашение География: Литва — статья прочитана 136 раз Комментарии