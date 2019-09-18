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Кабмин Литвы приглашает инвесторов Японии поучаствовать в синхронизации, развитии порта



Правительство Литвы приглашает японские предприятия присоединиться к синхронизации энергосетей с сетями континентальной Европы, а также принять участие в проектах развития Клайпедского порта.

Такие предложения прозвучали на встрече вице-канцлера правительства Альминаса Мачюлиса и управляющего Японского банка международного сотрудничества Тадаши Маедой, говорится в сообщении правительства.

На встрече подчеркивалось, что Литва является одним из немногих государств Европы и мира, подписавшим с Японией важнейшие договоры о сотрудничестве.

А. Мачюлис также пригласил представителей Японии принять участие в предстоящем в 2020 году форуме Life Sciences Baltics.

Как сообщает правительство, в ближайшее время ожидаются визиты в Литву делегаций японской энергетической компании TEPCO, Конфедерации промышленников Японии, которые должны активизировать развитие двусторонних торгово-экономических отношений.
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BNS
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: порт, Япония, инвестиции, приглашение
География: Литва
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добавлена сегодня, 18 сентября, 09:30

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