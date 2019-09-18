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Правительства Литвы и Польши планируют совместное заседание



Кабинеты министров Литвы и Польши в начале следующего года планируют провести совместное заседание, сообщил во вторник литовский премьер Саулюс Сквернялис.

"Мы договорились поднять наше сотрудничество на другой уровень", – сказал премьер после встречи с посетившим Вильнюс польским коллегой Матеушем Моравецким.

"Отрадно, что польский премьер-министр одобрил возможность провести совместное заседание обоих правительств в начале следующего года", – добавил С. Сквернялис.

По его словам, отношения правительств Литвы и Польши сейчас – лучшие за всю историю.

Потепление в литовско-польских отношениях начались пару лет назад. Важный перелом произошел в 2017 году, когда договор о тарифах железнодорожных грузоперевозок подписали литовская компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) и польская Orlen, которой принадлежит нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяй.

Польша, в свою очередь, добивается поддержки Литвы в споре со структурами Евросоюза, которые грозят Варшаве санкциями из-за судебной реформы.
BNS
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: встреча, Сквернялис, премьеры, Моравецки
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добавлена сегодня, 18 сентября, 10:20

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