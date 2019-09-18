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Правительства Литвы и Польши планируют совместное заседание
Кабинеты министров Литвы и Польши в начале следующего года планируют провести совместное заседание, сообщил во вторник литовский премьер Саулюс Сквернялис.
"Мы договорились поднять наше сотрудничество на другой уровень", – сказал премьер после встречи с посетившим Вильнюс польским коллегой Матеушем Моравецким.
"Отрадно, что польский премьер-министр одобрил возможность провести совместное заседание обоих правительств в начале следующего года", – добавил С. Сквернялис.
По его словам, отношения правительств Литвы и Польши сейчас – лучшие за всю историю.
Потепление в литовско-польских отношениях начались пару лет назад. Важный перелом произошел в 2017 году, когда договор о тарифах железнодорожных грузоперевозок подписали литовская компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) и польская Orlen, которой принадлежит нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяй.
Польша, в свою очередь, добивается поддержки Литвы в споре со структурами Евросоюза, которые грозят Варшаве санкциями из-за судебной реформы.
Ключевые слова: встреча, Сквернялис, премьеры, Моравецки
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