Правительства Литвы и Польши планируют совместное заседание 🔊 Воспроизвести



Кабинеты министров Литвы и Польши в начале следующего года планируют провести совместное заседание, сообщил во вторник литовский премьер Саулюс Сквернялис.



"Мы договорились поднять наше сотрудничество на другой уровень", – сказал премьер после встречи с посетившим Вильнюс польским коллегой Матеушем Моравецким.



"Отрадно, что польский премьер-министр одобрил возможность провести совместное заседание обоих правительств в начале следующего года", – добавил С. Сквернялис.



По его словам, отношения правительств Литвы и Польши сейчас – лучшие за всю историю.



Потепление в литовско-польских отношениях начались пару лет назад. Важный перелом произошел в 2017 году, когда договор о тарифах железнодорожных грузоперевозок подписали литовская компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) и польская Orlen, которой принадлежит нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяй.



Польша, в свою очередь, добивается поддержки Литвы в споре со структурами Евросоюза, которые грозят Варшаве санкциями из-за судебной реформы. Кабинеты министров Литвы и Польши в начале следующего года планируют провести совместное заседание, сообщил во вторник литовский премьер Саулюс Сквернялис."Мы договорились поднять наше сотрудничество на другой уровень", – сказал премьер после встречи с посетившим Вильнюс польским коллегой Матеушем Моравецким."Отрадно, что польский премьер-министр одобрил возможность провести совместное заседание обоих правительств в начале следующего года", – добавил С. Сквернялис.По его словам, отношения правительств Литвы и Польши сейчас – лучшие за всю историю.Потепление в литовско-польских отношениях начались пару лет назад. Важный перелом произошел в 2017 году, когда договор о тарифах железнодорожных грузоперевозок подписали литовская компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) и польская Orlen, которой принадлежит нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяй.Польша, в свою очередь, добивается поддержки Литвы в споре со структурами Евросоюза, которые грозят Варшаве санкциями из-за судебной реформы. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: встреча, Сквернялис, премьеры, Моравецки — статья прочитана 136 раз Комментарии