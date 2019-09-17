Главная >> Новости >> экономика, политика, в Европе >> Суд Болгарии снял препятствия для строительства «Турецкого потока»

Суд Болгарии снял препятствия для строительства «Турецкого потока»

© Фото: Gazprom, Globallookpress


Болгарский верховный административный суд отклонил апелляцию консорциума «Газовое развитие и расширение в Болгарии» на решение 741 от 2019 года Комиссии по защите конкуренции и прекратил производство по делу, сообщает ЗВЕЗДА.

Верховный административный суд Болгарии завершил разбирательство по выбору подрядчика для создания трубопровода, который будет принимать газ из «Турецкого потока». Решение было принято в пользу консорциума во главе с саудовской компанией Arkad Engineering.

«Верховный административный суд отклонил апелляцию консорциума "Газовое развитие и расширение в Болгарии" на решение 741 от 2019 года Комиссии по защите конкуренции и прекратил производство по делу», - сообщается в судебных документах.
Известно, что такой результат судебных разбирательств связан с «отсутствием воли к обжалованию решения в консорциуме, что было установлено в связи с поступившим письменным запросом от болгарского филиала Completions Development, который является участником консорциума», пишет РИА Новости.

«Турецкий поток» - это проект строительства газопровода, который состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая создается для поставки российского сырья в Турцию, а вторая - для обеспечения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Старт «Турецкого потока» запланирован на конец 2019 года.
tvzvezda.ru
Категории: экономика, политика, в Европе
Ключевые слова: газопровод, строительство, Болгария, Турецкий поток
статья прочитана 98 раз
добавлена сегодня, 17 сентября, 20:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка