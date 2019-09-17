Дружно в ногу

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Лидеры российского футбольного первенства в девятом туре дружно набрали по три очка.



Московский «Спартак», проиграв дома не хватающему звёзд с неба «Уралу», снова дал основания не причислять его к лидерам турнира. А попутно подбросил дровишек в костёр разговоров о скорой смене тренера. Говорят, что среди вероятных кандидатов на пост рулевого «красно-белых» рассматривается сам Арсен Венгер.



Чемпионат России по футболу



9-й тур



«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Арсенал» (Тула) – 3:1 (А.Дзюба, 6, С.Дриусси, 66 – с пен., О.Шатов, 88 – К.Берхамов, 56). Незабитый пенальти: С.Азмун, 22 – «Зенит».



«Спартак» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург) – 1:2 (С.Жиго, 12 – В.Ильин, 48, О.Эль-Кабир, 60). Московский «Спартак», проиграв дома не хватающему звёзд с неба «Уралу», снова дал основания не причислять его к лидерам турнира. А попутно подбросил дровишек в костёр разговоров о скорой смене тренера. Говорят, что среди вероятных кандидатов на пост рулевого «красно-белых» рассматривается сам Арсен Венгер.«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Арсенал» (Тула) – 3:1 (А.Дзюба, 6, С.Дриусси, 66 – с пен., О.Шатов, 88 – К.Берхамов, 56). Незабитый пенальти: С.Азмун, 22 – «Зенит».«Спартак» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург) – 1:2 (С.Жиго, 12 – В.Ильин, 48, О.Эль-Кабир, 60). «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Ахмат» (Грозный) – 2:1 (Х.Байрамян, 54, М.Норманн, 64 – О.Роши, 19 – с пен.). Удаление: А.Швец, 62 – «Ахмат».



«Краснодар» - «Крылья Советов» (Самара) – 4:2 (М.-Ш.Сулейманов, 16, К.Ольссон, 48, С.Рыжиков, 57, «Крылья Советов» - в свои ворота, Ари, 67 – А.Соболев, 12, П.Антон, 75 – с пен.). Незабитые пенальти: А.Соболев, 45+3 – «Крылья Советов»; Ари, 67 – «Краснодар».



«Тамбов» - ЦСКА (Москва) – 0:2 (К.Бистрович, 84, Х.Магнуссон, 90+4). Незабитый пенальти: Ф.Чалов, 66 – ЦСКА. Удаление: В.чуперка, 72 – «Тамбов».



«Динамо» (Москва) - «Уфа» - 0:0.



«Сочи» - «Локомотив» (Москва) – 0:1 (Г.Крыховяк, 20).



«Оренбург» - «Рубин» (Казань) – 2:1 (Р.Алвеш, 49, А.Кулишев, 89, с пенальти – Е.Башкиров, 53).



Бомбардиры: 1-2. А.Соболев («Крылья Советов»), Э.Шомуродов («Ростов») – по 7 голов, 3. А.Дзюба («Зенит») - 5 голов.



Положение команд: 1. «Краснодар» – 20 очков (разница мячей: 19-9), 2. «Зенит» - 20 (13-4), 3. «Ростов» - 20 (16-12), 4. ЦСКА - 19 (12-6), 5. «Локомотив» - 17 (14-8), 6. «Спартак» - 14 (11-810), 7. «Арсенал» - 13 (12-13), 8. «Урал» - 13 (16-19), 9. «Уфа» - 11 (10-10), 10. «Рубин» - 10 (6-10), 11. «Динамо» - 10 (6-6), 12. «Ахмат» - 8 (6-14), 13. «Оренбург» - 8 (11-15), 14. «Крылья Советов» - 7 (12-15), 15. «Сочи» - 6 (5-11), 16. «Тамбов» - 5 (7-14).



В 10-м туре, который состоится 20-22 сентября, встречаются: «Уфа» - «Спартак», «Ахмат» - «Крылья Советов», «Зенит» - «Рубин», «Тамбов» - «Ростов», «Оренбург» - «Локомотив», «Динамо» - «Сочи», «Арсенал» - «Урал», ЦСКА - «Краснодар». Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Россия, футбол, чемпионат, результаты матчей, чемпионат России по футболу, "Спартак", "Зенит", "Локомотив" — статья прочитана 128 раз Комментарии