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Klaipedos nafta готова сотрудничать с Белоруссией



Контролируемый государством оператор терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta повторил свою позицию, что готов сотрудничать с Белоруссией, если эта страна решит импортировать нефть через литовский город-порт.

"KN (Klaipedos nafta – BNS) готова сотрудничать с импортирующими и экспортирующими нефть и различные нефтепродукты клиентами из Белоруссии, если появится спрос на такое сотрудничество", – сказал для присланного BNS комментария временный гендиректор компании, директор по нефтебизнесу Дарюс Шилянскис.

Премьер Саулюс Сквернялис во вторник заявил, что Литва и Польша рассматривают проекты, которые могли бы помочь в снижении энергетической зависимости Белоруссии от России. Он сказал, что обсудил этот вопрос с находящимся в Вильнюсе премьером Польши Матеушем Моравецким.
"Мы обсуждали, как можно снизить энергетическую зависимость Беларуси от России, и обсуждались определенные решения и проекты", – завил на совместной пресс-конференции премьеров С. Сквернялис.

Он не назвал конкретных проектов, однако упомянул, что рассматривались вопросы диверсификации энергетических источников при использовании литовской инфраструктуры.

Klaipedos nafta, в свою очередь, утверждает, что ее терминал является одним из самых мощных морских нефтетерминалов во всем регионе Балтийского моря, а с дополненной в этом году инфраструктурой может успешно предоставлять услуги экспорт и хранения нефтепродуктов, а одновременно и предоставлять услуги импорта нефтяного сырья для нефтепереработки. Компания утверждает, что в этом году провела в жизнь второй инвестиционный этап в парке нефтехранилищ в Клайпеде.

"Сотрудничество KN и белорусских экспортеров нефтепродуктов ведется более 10 лет. За этот период мы не только предоставляли клиентам услуги по погрузке всех важнейших видов экспорта нефтепродуктов, но и помогали импортировать сырье, включая сырую нефть, обоим белорусским перерабатывающим предприятиям", – объяснил Д. Шилянскис.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в сентябре заявил, что его страна могла бы начать импорт нефти через Польшу и Балтийские страны, если с Россией не удастся договориться о плате.
BNS
Категории: экономика, в Европе
Ключевые слова: Беларусь, экспорт, Klaipedos nafta, доход, показатели
География: Литва
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добавлена сегодня, 17 сентября, 19:30

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