Загрузка... Политики хотят вернуться к Р. Паксасу: предлагается позволить ему избираться только в сейм 🔊 Воспроизвести



В сейме Литвы планируется вернуться к вопросу возможности отстраненного от президентской должности Роландаса Паксаса баллотироваться на выборах: предлагается разрешить ему баллотироваться только на выборах в сейм.



"Большинство фракций уже сказало, что оно позитивного мнения, мы даже хотим внести в повестку дня вторника, если успеем собрать подписи и у нас будет позитивное одобрение всех фракций", – сказал во вторник журналистам председатель сейма Викторас Пранцкетис.



Председатель сейма во вторник обсудил с главами фракций возможность внесения поправки к Конституции, которая проводила бы в жизнь решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).



По словам спикера, конституционной поправкой планируется разрешить после импичмента баллотироваться только на выборах в сейм. В сейме Литвы планируется вернуться к вопросу возможности отстраненного от президентской должности Роландаса Паксаса баллотироваться на выборах: предлагается разрешить ему баллотироваться только на выборах в сейм."Большинство фракций уже сказало, что оно позитивного мнения, мы даже хотим внести в повестку дня вторника, если успеем собрать подписи и у нас будет позитивное одобрение всех фракций", – сказал во вторник журналистам председатель сейма Викторас Пранцкетис.Председатель сейма во вторник обсудил с главами фракций возможность внесения поправки к Конституции, которая проводила бы в жизнь решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).По словам спикера, конституционной поправкой планируется разрешить после импичмента баллотироваться только на выборах в сейм. "Что написано ЕСПЧ, ни больше, ни меньше, суть – что можно будет выбирать только в парламент", – сказал В. Пранцкетис.



ЕСПЧ в 2011 году констатировал, что нынешний пожизненный запрет баллотироваться в сейм для отстраненного от президентской должности Р. Паксаса является непропорциональным.



"В любом случае нам нужно сделать этот шаг, так как Литве грозят пальцем, что мы не защищаем права человека", – отметил глава парламента.



Поскольку Литва никак не может принять поправки к Конституции, которые открыли бы Р. Паксасу путь на выборы, осуществляющий надзор за выполнением решений ЕСПЧ Комитет министров Совета Европы применил в отношении Литвы так называемую процедуру усиленного надзора.



В сейме уже несколько раз не хватало голосов для принятия поправки, которая позволила бы Р. Паксасу баллотироваться. Последний проект, который почти год назад не собрал необходимые 94 голоса при голосовании, разрешил бы Р. Паксасу баллотироваться не только в сейм, но и в президенты.



Р. Паксас не может участвовать в выборах президента и парламента с 2004 года, когда в порядке импичмента был отстранен от президентской должности.



Конституционный Суд (КС) Литвы признал, что он нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию, когда в порядке исключения предоставил литовское гражданство своему финансовому спонсору Юрию Борисову.



КС пояснил, что лицо, лишившееся поста в результате импичмента, пожизненно не может занимать должности, связанные с дачей конституционной присяги. Согласно толкованию КС, чтобы изменить это положение, нужно внести поправки в Конституцию. Загрузка... BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, ЕСПЧ, Паксас, Право География: Литва — статья прочитана 145 раз Комментарии