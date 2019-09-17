Сделаем выходные активными 🔊 Воспроизвести







В ближайшие выходные, 21-22 сентября, в Вильнюсе, на Лукишкской площад,и пройдут разного рода тренировки с использованием обуви «Kangoo Jumps».



«Kangoo jumps» в переводе с английского означает «прыжки кенгуру». Именно в прыжках и заключается суть тренировок. Этот вид тренировки проводится в специальной обуви, к подошве которой прикреплена овальная пружинная конструкция, позволяющая совершать энергичные и высокие прыжки.



Одним из главных преимуществ является то, что во время тренировки прорабатываются почти все мышцы. Они подходят практически всем, с минимумом предостережений и противопоказаний.



21 сентября тренировки начнутся с 13 часов, а 22 сентября - в 12 час. Из-за специального необходимого инвентаря (обуви), требуется предварительная онлайн-регистрация: http://bit.ly/2lFKEW6 «Kangoo jumps» в переводе с английского означает «прыжки кенгуру». Именно в прыжках и заключается суть тренировок. Этот вид тренировки проводится в специальной обуви, к подошве которой прикреплена овальная пружинная конструкция, позволяющая совершать энергичные и высокие прыжки.Одним из главных преимуществ является то, что во время тренировки прорабатываются почти все мышцы. Они подходят практически всем, с минимумом предостережений и противопоказаний.21 сентября тренировки начнутся с 13 часов, а 22 сентября - в 12 час. Из-за специального необходимого инвентаря (обуви), требуется предварительная онлайн-регистрация: http://bit.ly/2lFKEW6







Этими тренировками выходные не заканчиваются. В эти дни также можно себя испробовать и в других видах спорта. Просто перейдя по ссылке на регистрацию, вы можете выбрать другие тренировки в более удобное для вас время.



Эти мероприятия посвящены Европейской неделе мобильности. Неделя, во время которой организаторы стремятся напомнить людям о важности движения. Разного вида занятия пройдут с 16 по 22 сентября. Больше информации можно найти на страничке организаторов «Sveikas miestas».



Все занятия проходят совершенно бесплатно, если нужно, выдаётся необходимый инвентарь. Главное - пройти предварительную онлайн-регистрацию. При плохой погоде мероприятия не будут проходить.



Фото: Мантас Репечка







Этими тренировками выходные не заканчиваются. В эти дни также можно себя испробовать и в других видах спорта. Просто перейдя по ссылке на регистрацию, вы можете выбрать другие тренировки в более удобное для вас время.Эти мероприятия посвящены Европейской неделе мобильности. Неделя, во время которой организаторы стремятся напомнить людям о важности движения. Разного вида занятия пройдут с 16 по 22 сентября. Больше информации можно найти на страничке организаторов «Sveikas miestas».Все занятия проходят совершенно бесплатно, если нужно, выдаётся необходимый инвентарь. Главное - пройти предварительную онлайн-регистрацию. При плохой погоде мероприятия не будут проходить. Йоана Сайковска , "Обзор" Категории: здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: «Kangoo jumps» — статья прочитана 129 раз Комментарии