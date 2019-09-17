Давайте ходить вместе!

Нордическая, или скандинавская, ходьба приобретает всё большую популярность. И зимой и летом можно увидеть людей, которые прогуливаются, держа в руках лыжные палки.
Её популярность обусловлена простотой выполнения и в то же время явной пользой для нашего организма. При обычной ходьбе работает от силы 60% групп мышц, в то время как при скандинавской её разновидности – около 90%.
Этот вид фитнеса все желающие жители Вильнюса и его окрестностей смогут испробовать совершенно бесплатно 19 сентября в Тускуленском парке. Собираются все в 17.30, начало похода - в 18.00. После прогулки участников будут ждать угощения.
Те, у кого нет палок для скандинавской ходьбы, смогут взять их на месте. Для этого в регистрационной форме нужно отметить, что требуется инвентарь.
Регистрация в поход «Judėk, Vilniau!» проходит онлайн: http://bit.ly/2lHTmCW
Каждый может принять участие в этом походе, независимо от того, пробовали вы этот вид спорта раньше или нет.
Это одно из мероприятий, посвящённых Европейской неделе мобильности. Неделя, во время которой организаторы стремятся напомнить всем нам о важности движения.
Разного вида занятия проходят с 16 по 22 сентября.
Больше информации можно найти на страничке организаторов «Sveikas miestas».
При плохой погоде мероприятия не проводятся.
Фото: Витаутас Дрангинис
Каждый может принять участие в этом походе, независимо от того, пробовали вы этот вид спорта раньше или нет.
Это одно из мероприятий, посвящённых Европейской неделе мобильности. Неделя, во время которой организаторы стремятся напомнить всем нам о важности движения.
Разного вида занятия проходят с 16 по 22 сентября.
Больше информации можно найти на страничке организаторов «Sveikas miestas».
При плохой погоде мероприятия не проводятся.
Фото: Витаутас Дрангинис