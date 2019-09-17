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Давайте ходить вместе!





Нордическая, или скандинавская, ходьба приобретает всё большую популярность. И зимой и летом можно увидеть людей, которые прогуливаются, держа в руках лыжные палки.

Её популярность обусловлена простотой выполнения и в то же время явной пользой для нашего организма. При обычной ходьбе работает от силы 60% групп мышц, в то время как при скандинавской её разновидности – около 90%.

Этот вид фитнеса все желающие жители Вильнюса и его окрестностей смогут испробовать совершенно бесплатно 19 сентября в Тускуленском парке. Собираются все в 17.30, начало похода - в 18.00. После прогулки участников будут ждать угощения.

Те, у кого нет палок для скандинавской ходьбы, смогут взять их на месте. Для этого в регистрационной форме нужно отметить, что требуется инвентарь.
Регистрация в поход «Judėk, Vilniau!» проходит онлайн: http://bit.ly/2lHTmCW

Каждый может принять участие в этом походе, независимо от того, пробовали вы этот вид спорта раньше или нет.

Это одно из мероприятий, посвящённых Европейской неделе мобильности. Неделя, во время которой организаторы стремятся напомнить всем нам о важности движения.

Разного вида занятия проходят с 16 по 22 сентября.

Больше информации можно найти на страничке организаторов «Sveikas miestas».

При плохой погоде мероприятия не проводятся.

Фото: Витаутас Дрангинис
Йоана САЙКОВСКА, "Обзор"
Категории: здоровье
Ключевые слова: ходьба, «Sveikas miestas», Нордическая, скандинавская
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 17 сентября, 14:20

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