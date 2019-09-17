Давайте ходить вместе! 🔊 Воспроизвести







Нордическая, или скандинавская, ходьба приобретает всё большую популярность. И зимой и летом можно увидеть людей, которые прогуливаются, держа в руках лыжные палки.



Её популярность обусловлена простотой выполнения и в то же время явной пользой для нашего организма. При обычной ходьбе работает от силы 60% групп мышц, в то время как при скандинавской её разновидности – около 90%.



Этот вид фитнеса все желающие жители Вильнюса и его окрестностей смогут испробовать совершенно бесплатно 19 сентября в Тускуленском парке. Собираются все в 17.30, начало похода - в 18.00. После прогулки участников будут ждать угощения.



Те, у кого нет палок для скандинавской ходьбы, смогут взять их на месте. Для этого в регистрационной форме нужно отметить, что требуется инвентарь. Её популярность обусловлена простотой выполнения и в то же время явной пользой для нашего организма. При обычной ходьбе работает от силы 60% групп мышц, в то время как при скандинавской её разновидности – около 90%.Этот вид фитнеса все желающие жители Вильнюса и его окрестностей смогут испробовать совершенно бесплатно 19 сентября в Тускуленском парке. Собираются все в 17.30, начало похода - в 18.00. После прогулки участников будут ждать угощения.Те, у кого нет палок для скандинавской ходьбы, смогут взять их на месте. Для этого в регистрационной форме нужно отметить, что требуется инвентарь.



Каждый может принять участие в этом походе, независимо от того, пробовали вы этот вид спорта раньше или нет.



Это одно из мероприятий, посвящённых Европейской неделе мобильности. Неделя, во время которой организаторы стремятся напомнить всем нам о важности движения.



Разного вида занятия проходят с 16 по 22 сентября.



Больше информации можно найти на страничке организаторов «Sveikas miestas».



При плохой погоде мероприятия не проводятся.



Фото: Витаутас Дрангинис Регистрация в поход «Judėk, Vilniau!» проходит онлайн: http://bit.ly/2lHTmCW Каждый может принять участие в этом походе, независимо от того, пробовали вы этот вид спорта раньше или нет.Это одно из мероприятий, посвящённых Европейской неделе мобильности. Неделя, во время которой организаторы стремятся напомнить всем нам о важности движения.Разного вида занятия проходят с 16 по 22 сентября.Больше информации можно найти на страничке организаторов «Sveikas miestas».При плохой погоде мероприятия не проводятся. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: здоровье Ключевые слова: ходьба, «Sveikas miestas», Нордическая, скандинавская География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 69 раз Комментарии