Г. Науседа: инвестированные в оборону миллионы приносят десятикратную выгоду 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Президент Литвы Гитанас Науседа, посетивший во вторник литовских военных и союзников в Рукле, акцентирует важность инвестиций в оборону и утверждает, что они приносят десятикратную выгоду.



"Когда речь идет о тех миллионах, которые нам, возможно, придется взять в долг, следует понять одну вещь: эти миллионы очень малы в сравнении с теми миллионами, которые партнеры по НАТО готовы нам предоставить, если возникнет такая необходимость", – сказал журналистам Г. Науседа.



"Если мы не будем себя защищать, то никто другой не будет нас защищать. Так эти инвестированные миллионы приносят десятикратную выгоду: нам доверяют партнеры, нам доверяет организация НАТО, и она точно будет выполнять свои обязательства перед нами, если это действительно будет нужно", – сказал президент. Президент Литвы Гитанас Науседа, посетивший во вторник литовских военных и союзников в Рукле, акцентирует важность инвестиций в оборону и утверждает, что они приносят десятикратную выгоду."Когда речь идет о тех миллионах, которые нам, возможно, придется взять в долг, следует понять одну вещь: эти миллионы очень малы в сравнении с теми миллионами, которые партнеры по НАТО готовы нам предоставить, если возникнет такая необходимость", – сказал журналистам Г. Науседа."Если мы не будем себя защищать, то никто другой не будет нас защищать. Так эти инвестированные миллионы приносят десятикратную выгоду: нам доверяют партнеры, нам доверяет организация НАТО, и она точно будет выполнять свои обязательства перед нами, если это действительно будет нужно", – сказал президент. В понедельник Государственный совет по обороне (ГСО) решил предложить государству взять заем в 30 млн евро, с тем, чтобы страна в этом году могла обеспечить выполнение обязательства по ассигнованиям на нужды обороны в размере 2% от внутреннего валового продукта (ВВП).



По словам Г. Науседы, принятые в понедельник решения позволят обеспечить развитие вооруженных сил страны.



"Я могу выразить удовлетворение тем, что преобладает общее понимание того, что перед лицом этих внешних угроз мы должны поступать очень ответственно, уделять должное внимание своей обороне, и поэтому мы точно добьемся уровня военных расходов в 2% от ВВП в этом году, и будем придерживаться намеченного плана повышения этих расходов в ближайшие годы", – сказал президент.



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Литовский президент Гитанас Науседа, одевший военную униформу на встречу с военными, сказал, что, таким образом, хочет показать, что хочет быть ближе к ним.



"Я хочу быть всегда своей сущностью с нашими военными, и если я бы приехал сюда в лакированных туфлях или в костюме, и пытался бы получить информацию, будучи совершенно вне этой армии, вряд ли это произвело бы хорошее впечатление", – сказал президент журналистам во вторник.



"Я хочу быть и морально, и во всех других смыслах интегральной частью нашей армии, поскольку я являюсь, и давайте не будем этого забывать, верховным главнокомандующим наших вооруженных сил", – сказал он.



Г. Науседа считает, что такое решение не противоречит принципу гражданского контроля над армией.



"Мне нравится, я бы может так хотел бы и на работу ходить, но думаю, будут слишком плохие ассоциации с некоторыми другими государствами, в которых руководители ходил в военных униформах, поэтому я буду ходить как гражданский человек", – сказал президент.



Он сказал, что во второй раз одел униформу: "один раз ее нужно было померить".



Представитель армии по связям с общественностью Томас Балькус сказал журналистам, что президент, как и каждый военный, подписал акт о получении униформы. По словам майора, такой порядок действовал и при других президентах.



Во вторник Г. Науседа в униформе побывал в военной части в Рукле. Глава государства был без головного убора, а в качестве нашивке был знак флага президента Республики.



В странах Запада ношение униформ главами государств вызывает дискуссии – критики считают, что руководство страны и политики не должны их одевать, соблюдая принцип гражданского демократического контроля государственных военных ведомств.



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После того, как на этой неделе российские СМИ сообщили о новых соглашениях о более тесной интеграции между Беларусью и Россией, президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что и без этой информации очевидно, что имеют место усилия, направленные на то, чтобы сделать остатки суверенитета Беларуси еще меньше.



"Я не стану давать оценки достоверности такой непроверенной информации. Наверное, даже без этой информации очевидно, что имеют место очевидные попытки сделать еще меньше те остатки суверенитета Беларуси, которые еще существуют", – сказал глава государства журналистам в Рукле во вторник.



По словам Г. Науседы, Литва заинтересована в сохранении максимально большого суверенитета Беларуси.



"И скажу еще, что не раз говорил: мы заинтересованы иметь протяженную границу с Беларусью. (Граница - ред.) с Россией у нас уже есть. Мы бы хотели иметь еще и границу с Беларусью, а не очень протяженную границу с Россией", – сказал президент.



В российских СМИ сообщается, что с 2021 года намечается объединить таможенную систему, торговые и финансовые правила, а также энергетический рынок России и Беларуси.



Во вторник глава литовского МИД Линас Линкявичюс сказал радиостанции Ziniu radijas, что это означает еще более заметное приближение России к границе Литвы "со всеми последствиями", и расценивать положительно это нельзя.



Официальная информация ожидается в конце этого года. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: бюджет, нато, армия, Науседа География: Литва — статья прочитана 113 раз Комментарии