Загрузка... Шесть вейперов в США умерли, сотни заболели. Что об этом известно? 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES



В США число погибших от загадочной болезни легких, вызванной курением электронных сигарет, достигло шести человек. Еще почти 400 вейперов с аналогичными симптомами находятся под наблюдением врачей, 60 из них - в Нью-Йорке, сообщает



В воскресенье губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо экстренным распоряжением запретил продажу на территории штата ароматизированных электронных сигарет. Ранее аналогичный запрет был введен в Мичигане, на очереди - Калифорния и Массачусетс.



На прошлой неделе проблему обсуждали в Белом доме. Министр здравоохранения Алекс Азар пообещал в ближайшее время разработать план по полному выводу из продажи ароматизированных жидкостей для вейпов - на рынке должны остаться только электронные сигареты со вкусом табака. В США число погибших от загадочной болезни легких, вызванной курением электронных сигарет, достигло шести человек. Еще почти 400 вейперов с аналогичными симптомами находятся под наблюдением врачей, 60 из них - в Нью-Йорке, сообщает ВВС В воскресенье губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо экстренным распоряжением запретил продажу на территории штата ароматизированных электронных сигарет. Ранее аналогичный запрет был введен в Мичигане, на очереди - Калифорния и Массачусетс.На прошлой неделе проблему обсуждали в Белом доме. Министр здравоохранения Алекс Азар пообещал в ближайшее время разработать план по полному выводу из продажи ароматизированных жидкостей для вейпов - на рынке должны остаться только электронные сигареты со вкусом табака.



Как развивались события?



Первые сообщения о вспышке тяжелой болезни легких среди вейперов появились в начале августа, хотя позже выяснилось, что у некоторых пациентов симптомы начали проявляться еще в апреле.



Курильщики электронных сигарет - в основном молодые люди в возрасте около 20 лет - начали обращаться к врачу с жалобами на затрудненное дыхание, кашель и боли в груди, причем симптомы с каждым днем ухудшались. У некоторых болезнь сопровождалась повышенной температурой, тошнотой, рвотой или болью в животе.



К середине месяца в 14 штатах было госпитализировано уже в общей сложности почти 100 человек. Некоторых из них пришлось поместить в реанимацию и даже подключить к аппарату искусственного дыхания.



23 августа власти Иллинойса сообщили о первом погибшем пациенте.



"Тяжесть болезни, от которой страдают люди, настораживает, - заявила тогда глава департамента здравоохранения штата. - Мы должны рассказать всем, что вейпинг может быть опасен".



GETTY IMAGES



По последним данным, американские власти подтвердили 380 случаев тяжелого легочного заболевания, вызванного курением электронных сигарет, в 36 штатах.



Шесть пациентов, доставленных в больницы, погибли. О них информации немного, однако известно, что по меньшей мере трое из них - люди не молодые, а среднего и пожилого возраста.



Что именно вызывает болезнь?



Наверняка мы этого не знаем, хотя у медиков есть несколько весьма правдоподобных предположений.



Центры по контролю за заболеваниями США подчеркивают: "Мы пока не знаем, что именно вызвало эти случаи заболевания. Проводимое расследование не смогло указать на конкретные электронные сигареты или другие продукты, используемые для вейпинга (устройства, жидкости, сменные капсулы и/или картриджи), или конкретные вещества, которые бы связывали все случаи".



При этом многие эксперты полагают, что легочная недостаточность может быть вызвана вдыханием паров витамина Е в масляной форме. Он содержится в различных добавках, используемых при приготовлении жидкостей для электронных сигарет.



При наружном применении и даже употреблении в пищу витамин Е безопасен (если не превышать дозировку), но при попадании в легкие он вполне может нарушать нормальный дыхательный процесс.



То же касается и некоторых ароматизаторов, которые могут разлагаться при нагревании, образуя новые вещества, отсутствующие в оригинальной отдушке.



Кроме того, воспалительную реакцию в легких могут вызывать и сами базовые компоненты курительной жидкости - обычно это смесь глицерина и пропиленгликоля.



Действительно ли вейпинг менее вреден, чем курение?



Простой ответ на этот вопрос - мы не знаем.



Первые электронные сигареты появились в продаже только в 2006 году - и, несмотря на огромную популярность вейпинга по всему миру, особенно в молодежной среде, о его влиянии на организм в долгосрочной перспективе известно крайне мало.



При этом многие курильщики переключились на них с обычных сигарет именно потому, что производители вейпов позиционировали их как более безопасную альтернативу вредной привычке.



С одной стороны, курильщики электронных сигарет вдыхают густой пар закипевшей жидкости, а не табачный дым, содержащий тысячи вредных для здоровья химических соединений (хотя никотин опасен вне зависимости от формы употребления).



EPA



С другой, считать пар вейпа безопасным тоже никак нельзя. Помимо упомянутых выше компонентов, там содержится масса "потенциально вредных" соединений (их список американский минздрав начал вести только в прошлом году) и немало хорошо известных токсичных примесей, включая канцерогены и отравляющие вещества. Это не говоря уже о дешевых наполнителях кустарного производства.



Кроме того, есть убедительные доказательства того, что пар электронных сигарет содержит следы металлов - либо от нагревательного элемента, либо от других частей курительного устройства.



Ученые продолжают изучать влияние вейпинга на здоровье.



Буквально месяц назад была опубликована очередная статья, авторы которой обнаружили в легких вейперов повышенное содержание ферментов протеазы - как и у обычных курильщиков. При этом известно, что у "табачников" это может привести к развитию эмфиземы.



"Наши результаты показывают, что вейпинг может быть ничуть не менее опасен, чем курение", - утверждает профессор клеточной биологии в Университете Северной Каролины и основной автор работы Роберт Таран. При этом изначально вейпинг позиционировали как более безопасную альтернативу традиционному курению. В электронных сигаретах нет табака, и даже никотин - совсем не обязательный ингредиент курительной жидкости.Первые сообщения о вспышке тяжелой болезни легких среди вейперов появились в начале августа, хотя позже выяснилось, что у некоторых пациентов симптомы начали проявляться еще в апреле.Курильщики электронных сигарет - в основном молодые люди в возрасте около 20 лет - начали обращаться к врачу с жалобами на затрудненное дыхание, кашель и боли в груди, причем симптомы с каждым днем ухудшались. У некоторых болезнь сопровождалась повышенной температурой, тошнотой, рвотой или болью в животе.К середине месяца в 14 штатах было госпитализировано уже в общей сложности почти 100 человек. Некоторых из них пришлось поместить в реанимацию и даже подключить к аппарату искусственного дыхания.23 августа власти Иллинойса сообщили о первом погибшем пациенте."Тяжесть болезни, от которой страдают люди, настораживает, - заявила тогда глава департамента здравоохранения штата. - Мы должны рассказать всем, что вейпинг может быть опасен".По последним данным, американские власти подтвердили 380 случаев тяжелого легочного заболевания, вызванного курением электронных сигарет, в 36 штатах.Шесть пациентов, доставленных в больницы, погибли. О них информации немного, однако известно, что по меньшей мере трое из них - люди не молодые, а среднего и пожилого возраста.Наверняка мы этого не знаем, хотя у медиков есть несколько весьма правдоподобных предположений.Центры по контролю за заболеваниями США подчеркивают: "Мы пока не знаем, что именно вызвало эти случаи заболевания. Проводимое расследование не смогло указать на конкретные электронные сигареты или другие продукты, используемые для вейпинга (устройства, жидкости, сменные капсулы и/или картриджи), или конкретные вещества, которые бы связывали все случаи".При этом многие эксперты полагают, что легочная недостаточность может быть вызвана вдыханием паров витамина Е в масляной форме. Он содержится в различных добавках, используемых при приготовлении жидкостей для электронных сигарет.При наружном применении и даже употреблении в пищу витамин Е безопасен (если не превышать дозировку), но при попадании в легкие он вполне может нарушать нормальный дыхательный процесс.То же касается и некоторых ароматизаторов, которые могут разлагаться при нагревании, образуя новые вещества, отсутствующие в оригинальной отдушке.Кроме того, воспалительную реакцию в легких могут вызывать и сами базовые компоненты курительной жидкости - обычно это смесь глицерина и пропиленгликоля.Простой ответ на этот вопрос - мы не знаем.Первые электронные сигареты появились в продаже только в 2006 году - и, несмотря на огромную популярность вейпинга по всему миру, особенно в молодежной среде, о его влиянии на организм в долгосрочной перспективе известно крайне мало.При этом многие курильщики переключились на них с обычных сигарет именно потому, что производители вейпов позиционировали их как более безопасную альтернативу вредной привычке.С одной стороны, курильщики электронных сигарет вдыхают густой пар закипевшей жидкости, а не табачный дым, содержащий тысячи вредных для здоровья химических соединений (хотя никотин опасен вне зависимости от формы употребления).С другой, считать пар вейпа безопасным тоже никак нельзя. Помимо упомянутых выше компонентов, там содержится масса "потенциально вредных" соединений (их список американский минздрав начал вести только в прошлом году) и немало хорошо известных токсичных примесей, включая канцерогены и отравляющие вещества. Это не говоря уже о дешевых наполнителях кустарного производства.Кроме того, есть убедительные доказательства того, что пар электронных сигарет содержит следы металлов - либо от нагревательного элемента, либо от других частей курительного устройства.Ученые продолжают изучать влияние вейпинга на здоровье.Буквально месяц назад была опубликована очередная статья, авторы которой обнаружили в легких вейперов повышенное содержание ферментов протеазы - как и у обычных курильщиков. При этом известно, что у "табачников" это может привести к развитию эмфиземы."Наши результаты показывают, что вейпинг может быть ничуть не менее опасен, чем курение", - утверждает профессор клеточной биологии в Университете Северной Каролины и основной автор работы Роберт Таран. Загрузка... bbc.com Категории: чп и криминал, технологии, здоровье Ключевые слова: смерть, курение, вред, вейперы — статья прочитана 112 раз Комментарии