Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Согласованная годовая инфляция в Литве в августе была выше среднего показателя в странах Евросоюза (ЕС), сообщает Евростат.



В минувшем месяце в Литве инфляция составила 2,5%, в Латвии – 3,1%, в Эстонии – 2,1%, свидетельствуют опубликованные в среду данные статистической службы ЕС.



В целом в ЕС цены за месяц выросли в среднем на 1,4%, а только в зоне евро – на 1 процент.



Годовой рост цен в августе фиксировался во всех государствах ЕС, за исключением Португалии, где дефляция составила 0,1%.



* * *



В магазинах и киосках печати сетей Narvesen и Lietuvos spauda в Литве начинают торговать купонами Bitcoin, которые по интернету можно обменять на одну из популярнейших криптовалют – биткоин.



Выбор торговли через эти киоски и магазины пал по причине широкой сети, их благоприятного отношения к криптовалютам, подходящей целевой аудитории и возможности быстро приобрести купоны, говорится в сообщении стартапа Rebiton, создавшего купоны для Bitcoin. Согласованная годовая инфляция в Литве в августе была выше среднего показателя в странах Евросоюза (ЕС), сообщает Евростат.В минувшем месяце в Литве инфляция составила 2,5%, в Латвии – 3,1%, в Эстонии – 2,1%, свидетельствуют опубликованные в среду данные статистической службы ЕС.В целом в ЕС цены за месяц выросли в среднем на 1,4%, а только в зоне евро – на 1 процент.Годовой рост цен в августе фиксировался во всех государствах ЕС, за исключением Португалии, где дефляция составила 0,1%.* * *В магазинах и киосках печати сетей Narvesen и Lietuvos spauda в Литве начинают торговать купонами Bitcoin, которые по интернету можно обменять на одну из популярнейших криптовалют – биткоин.Выбор торговли через эти киоски и магазины пал по причине широкой сети, их благоприятного отношения к криптовалютам, подходящей целевой аудитории и возможности быстро приобрести купоны, говорится в сообщении стартапа Rebiton, создавшего купоны для Bitcoin. "Прежде всего, этим проектом мы стремимся упростить возможность приобретения криптовалют – даже для тех, кто никогда их не покупал. Хотя все еще много спекуляций в отношении этой виртуальной валюты, уже сейчас считают, что она будет неотделимой частью как мировых финансов, так и интернет-торговли", – отметил в пресс-релизе представитель Rebiton Раймундас Асаускас.



По сообщению главы компании Reitan Convenience Lithuania, управляющей Narvesen и Lietuvos spauda, Вигинтаса Барташявичюса, торговля купонами биткоинов - это ответ на потребности более молодой аудитории.



Для того, чтобы находящиеся в купоне Rebiton евро можно было поменять на биткоины, не нужно удостоверение личности или прочих документов. Достаточно на указанном интернет-сайте написать адрес электронной почти и адрес своего кошелька биткоинов, на который будет переведена криптовалюта.



* * *



За восемь месяцев этого года рост продаж новых автомобилей в Литве был самым интенсивным в Евросоюзе (ЕС), сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).



В Литве в этом году продано 30,75 тыс. новых автомобилей - на 39,4% больше, чем в январе-августе прошлого года, когда их было продано 22,05 тыс. В Латвии продажи автомобилей за год возросли на 6,2% до 18,89 тыс., в Эстонии они упали на 0,5% до 18,89 тыс.



Только в августе, по сравнению с августом 2017 года, продажи автомобилей в Литве возросли на 11,5% до 3,69 тыс., в Латвии - на 0,8% до 1,63 тыс., а в Эстонии они снизились на 4,6% до 2,53 тысяч.



Во всем ЕС продажи в этом году упали на 3,2% до 10,52 млн, а только в августе – на 8,4% до 1,042 млн.



Самыми популярными в этом году остаются автомобили марки Volkswagen – их продано 1,184 млн, или на 7,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.



* * *



Во втором квартале этого года, по сравнению с первым кварталом 2019 года, цены на жилье в Литве выросли на 1,5%.



Жилье новой постройки снизилось в цене на 0,2%. Среди него цены на одноквартирные и двухквартиные дома снизились на 2,2%, однако квартиры во многоквартирных домах подорожали на 0,5%, сообщил Департамент статистики.



Жилье не новой постройки за квартал подорожало на 2,3%, а из него квартиры во многоквартирных домах – на 1,9%, одноквартирные и двухквартирные дома – на 3,5%.



Во втором квартале, по сравнению с тем же периодом 2018 года, цены на жилье выросли на 6,6%.



* * *



Мировая компания услуг в сфере недвижимости американского капитала Jones Lang LaSalle (JLL), ранее в сентябре основавшая в Литве компанию, не планирует открывать офисы маркетинга или продаж. По ее сообщению, компания в Литве основана лишь для администрации бизнеса.



"Мы зарегистрировали компанию в Литве для администрации бизнеса, но у нас нет планов открытия офиса маркетинга или продаж. Наша цель – предоставлять услуги управления зданиями международным клиентам, у которых есть специфические требования в Литве", – говорится в полученном BNS комментарии JLL.



Как сообщает компания, в Литве планируется трудоустроить "небольшое число" работников, которое будет зависеть от потребностей клиентов.



JLL учредила компанию в Литве 4 сентября.



В прошлом году выручка JLL составила 16,318 млрд долларов США, чистая прибыль компании составила 491 млн долларов США, ее активы оцениваются более чем в 10 млрд долларов США.



В списке крупнейших компаний США по доходам Fortune 500 JLL занимает 189 место.



В компаниях корпорации во всем мире работают около 90 тыс. человек.



* * *



Получающий среднюю зарплату и не имеющий других финансовых обязательств житель Литвы в этом году может приобрести в лизинг автомобиль стоимостью 12,2 тыс. евро – то есть на 1,3 тыс. дороже, чем в прошлом году, показывает исследование банка SEB.



По словам экономиста банка Тадаса Повилаускаса, это связано с повышением заработной платы.



Он сказал, что по стоимости доступности автомобиля в лизинг в этом году удалось опередить Латвию – житель этой страны, получающий среднюю зарплату, может приобрести автомобиль стоимостью 11,9 тыс. евро.



"Причиной этого является то, что средняя зарплата после вычета налогов в этом году в Литве выше, чем в Латвии. Тут нужно поблагодарить налоговую реформу как за расширение применения не облагающейся налогами величины, так и за повышение этой не облагающейся налогами величины", – сказал на пресс-конференции в среду Т. Повилаускас.



Однако, по словам экономиста банка, разница в средней зарплате между Литвой и Эстонией все еще остается большой, поэтому в Эстонии житель может приобрести в лизинг автомобиль стоимостью 17,4 тыс. евро.



По сравнению с данными прошлого года, стоимость автомобиля, доступного одному жителю страны, в Литве повысилась на 12%, в Латвии – на 7%, в Эстонии – на 6%. Загрузка... инф.Обзор bns.lt Категории: экономика, технологии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 100 раз Комментарии