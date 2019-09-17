Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Во вторник на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) прибыл крупный груз газа с Ямальского терминала в Сибири, оператором которого является российская компания "Новатэк".



По данным BNS, он предназначается литовскому производителю удобрений Achema, который не комментирует сколько газа и у кого закупает.



Данные порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com показывают, что судно Stena Clear Sky, ходящее под флагом Великобритании, во вторник до обеда пришвартовалось у судна-хранилища Independence Клайпедского терминала СПГ. Судно прибыло в Клайпеду с французского терминала СПГ Montoir.



На минувшей неделе Bloomberg.com написал, что на построенный пять лет назад ТСПГ в Клайпеде, призванный снизить зависимость от российского топлива, поступит первый груз газа из Сибири. Портал kommersant.ru утверждает, что Литва впервые купила крупную партию российского СПГ. Во вторник на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) прибыл крупный груз газа с Ямальского терминала в Сибири, оператором которого является российская компания "Новатэк".По данным BNS, он предназначается литовскому производителю удобрений Achema, который не комментирует сколько газа и у кого закупает.Данные порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com показывают, что судно Stena Clear Sky, ходящее под флагом Великобритании, во вторник до обеда пришвартовалось у судна-хранилища Independence Клайпедского терминала СПГ. Судно прибыло в Клайпеду с французского терминала СПГ Montoir.На минувшей неделе Bloomberg.com написал, что на построенный пять лет назад ТСПГ в Клайпеде, призванный снизить зависимость от российского топлива, поступит первый груз газа из Сибири. Портал kommersant.ru утверждает, что Литва впервые купила крупную партию российского СПГ. Оператор Клайпедского терминала СПГ – компания Klaipedos nafta информировала BNS, что Stena Clear Sky впервые прибыло в Клайпеду, в нем 140 тыс. кубометров СПГ.



Планировалось, что газовоз прибудет в Клайпеду в понедельник, но по сообщению Klaipedos naftos, судно ждала благоприятных погодных условий и разрешения на безопасный вход в порт.



Клайпедским терминалом в этом газовом году пользуются производитель удобрений Achema, Ignitis (прежнее название Lietuvos energijos tiekimas) и компания Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings, а также Eesti Energia.



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Цены на газ на международных рынках остаются низкими, отношение к фьючерсным сделкам по-прежнему остается оптимистичным, показывают данные компании Ignitis.



Она сообщает, что в этой связи последние 10 месяцев, с определенными корректировками, наблюдается снижение цен фьючерсных сделок.



Нидерландский ценовой индекс TTF на европейских газовых биржах на сентябрь 2019 года сформировался в районе 11,19 евро за мегаватт-час или на 0,22 евро дороже, чем сформировавшаяся цена на август. По сравнению с таким же периодом времени Нидерландский ценовой индекс TTF в прошлом году снизился на 53%.



"Несмотря на приближение холодного периода времени формируются более высокие цены фьючерсных сделок на оставшиеся месяцы 2019 года, однако абсолютный уровень цен фьючерсных сделок снижается с определенными корректировками в отдельные периоды", – говорится в сообщении.



В первый день сентября газохранилища Европы были заполнены почти на 93%. В такой же период в прошлом году этот показатель был 74%.



В середине августа в Азии спрос на сжиженный природный газ (СПГ) рос, а это было обусловлено преимущественно установившейся в Японии жаркой погодой. Во второй половине августа уровень цен поддерживался ростом интереса к СПГ на последний квартал 2019 года.



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Литовское мясоперерабатывающее предприятие Krekenavos agrofirma, принадлежащее семье основателя Партии труда Виктора Успасских, сможет экспортировать мясную продукцию в Китай. Это первое литовское предприятие, получившее разрешение на экспорт говядины в Поднебесную.



Литовская продовольственно-ветеринарная служба сообщила, что на этой неделе был получен вывод экспертов о том, что Krekenavos agrofirma соответствует требованиям импорта в Китай, и внесена в список компаний, которые могут экспортировать замороженную говядину.



Разрешение получено после аудита китайских экспертов, состоявшегося в Литве в июне. В ходе аудита эксперты посетили три предприятия, претендующие на экспорт замороженной говядины в Китай. Китайские эксперты указали Biovela-Utenos mesa и Agaras разделить линии разделки свиней и крупного рогатого скота, и после этого повторно обратиться за разрешением на экспорт говядины.



По данным литовской службы, в этом году из Литвы в Китай было экспортировано 335 тонн молочных консервов, почти 134 тонн сыров, 717 тонн пищевого порошкового молока, 200 тонн молочной сыворотки, 62 тонны кулинарных изделий, 15 тонн мороженного.



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Глава компании розничной торговли Rimi Baltic утверждает, что применяемый в Балтийских странах тариф налога на добавленную стоимость (НДС) кажется необоснованно высоким, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.



"В Польше он составляет всего 6%, поэтому непонятно, почему в Балтийских странах НДС выше более чем в два раза. Размер этого налога создает разницу в ценах между Литвой и Польшей, сокращается конкурентоспособность литовских компаний", – отметил Эдгар Сесеманн.



В ответ на рассуждения части политиков о том, что крупные торговцы должны платить больше налогов, он сказал, что с ростом налогов вырастут и цены.



BNS напоминает, что о налогообложении активов банков, крупных торговых сетей говорила участвующая сейчас в правящей коалиции Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей. По мнению этой партии, собранные деньги можно было бы направить на социальные нужды.



Стандартный тариф НДС в Литве составляет 21%.



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Финская компания Veho приобретает компанию Silberauto, являющуюся импортером и продавцом автомобилей Mercedes-Benz в Литве и Эстонии.



После приобретения, стоимость которого не разглашается, Silberauto продолжит деятельность в качестве отдельной компании. Торговый знак и место работы не изменятся, говорится в сообщении Veho.



"Данная сделка является последовательным шагом в реализации нашей стратегии и одновременно важным событием во всем секторе стран Северной Европы. Большинство наших клиентов находятся именно в странах региона Балтийского моря, поэтому здесь мы еще больше закрепимся", – отметил в пресс-релизе гендиректор Veho Юха Роутсалайнен.



Veho является компаний торговли автомобилями, которая действует в Финляндии, Швеции и Балтийских странах. В 2018 году выручка компании достигала 1,2 млрд евро – более одной пятой этой суммы было получено в Швеции и в Балтийских странах.



Между тем, выручка Silberauto в прошлом году была рекордной и достигла – 269 млн евро, а чистая прибыль компании составила 1,881 млн евро.



Silberauto торгует транспортными средствами Mercedes-Benz, Unimog и Mitsubishi Center Fuso.



Единственным акционером литовской компании Silberauto является одноименная эстонская. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 136 раз Комментарии