Экономика Литвы: цифры и факты

Во вторник на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) прибыл крупный груз газа с Ямальского терминала в Сибири, оператором которого является российская компания "Новатэк".
По данным BNS, он предназначается литовскому производителю удобрений Achema, который не комментирует сколько газа и у кого закупает.
Данные порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com показывают, что судно Stena Clear Sky, ходящее под флагом Великобритании, во вторник до обеда пришвартовалось у судна-хранилища Independence Клайпедского терминала СПГ. Судно прибыло в Клайпеду с французского терминала СПГ Montoir.
На минувшей неделе Bloomberg.com написал, что на построенный пять лет назад ТСПГ в Клайпеде, призванный снизить зависимость от российского топлива, поступит первый груз газа из Сибири. Портал kommersant.ru утверждает, что Литва впервые купила крупную партию российского СПГ.
Оператор Клайпедского терминала СПГ – компания Klaipedos nafta информировала BNS, что Stena Clear Sky впервые прибыло в Клайпеду, в нем 140 тыс. кубометров СПГ.
Планировалось, что газовоз прибудет в Клайпеду в понедельник, но по сообщению Klaipedos naftos, судно ждала благоприятных погодных условий и разрешения на безопасный вход в порт.
Клайпедским терминалом в этом газовом году пользуются производитель удобрений Achema, Ignitis (прежнее название Lietuvos energijos tiekimas) и компания Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings, а также Eesti Energia.
* * *
Цены на газ на международных рынках остаются низкими, отношение к фьючерсным сделкам по-прежнему остается оптимистичным, показывают данные компании Ignitis.
Она сообщает, что в этой связи последние 10 месяцев, с определенными корректировками, наблюдается снижение цен фьючерсных сделок.
Нидерландский ценовой индекс TTF на европейских газовых биржах на сентябрь 2019 года сформировался в районе 11,19 евро за мегаватт-час или на 0,22 евро дороже, чем сформировавшаяся цена на август. По сравнению с таким же периодом времени Нидерландский ценовой индекс TTF в прошлом году снизился на 53%.
"Несмотря на приближение холодного периода времени формируются более высокие цены фьючерсных сделок на оставшиеся месяцы 2019 года, однако абсолютный уровень цен фьючерсных сделок снижается с определенными корректировками в отдельные периоды", – говорится в сообщении.
В первый день сентября газохранилища Европы были заполнены почти на 93%. В такой же период в прошлом году этот показатель был 74%.
В середине августа в Азии спрос на сжиженный природный газ (СПГ) рос, а это было обусловлено преимущественно установившейся в Японии жаркой погодой. Во второй половине августа уровень цен поддерживался ростом интереса к СПГ на последний квартал 2019 года.
* * *
Литовское мясоперерабатывающее предприятие Krekenavos agrofirma, принадлежащее семье основателя Партии труда Виктора Успасских, сможет экспортировать мясную продукцию в Китай. Это первое литовское предприятие, получившее разрешение на экспорт говядины в Поднебесную.
Литовская продовольственно-ветеринарная служба сообщила, что на этой неделе был получен вывод экспертов о том, что Krekenavos agrofirma соответствует требованиям импорта в Китай, и внесена в список компаний, которые могут экспортировать замороженную говядину.
Разрешение получено после аудита китайских экспертов, состоявшегося в Литве в июне. В ходе аудита эксперты посетили три предприятия, претендующие на экспорт замороженной говядины в Китай. Китайские эксперты указали Biovela-Utenos mesa и Agaras разделить линии разделки свиней и крупного рогатого скота, и после этого повторно обратиться за разрешением на экспорт говядины.
По данным литовской службы, в этом году из Литвы в Китай было экспортировано 335 тонн молочных консервов, почти 134 тонн сыров, 717 тонн пищевого порошкового молока, 200 тонн молочной сыворотки, 62 тонны кулинарных изделий, 15 тонн мороженного.
* * *
Глава компании розничной торговли Rimi Baltic утверждает, что применяемый в Балтийских странах тариф налога на добавленную стоимость (НДС) кажется необоснованно высоким, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.
"В Польше он составляет всего 6%, поэтому непонятно, почему в Балтийских странах НДС выше более чем в два раза. Размер этого налога создает разницу в ценах между Литвой и Польшей, сокращается конкурентоспособность литовских компаний", – отметил Эдгар Сесеманн.
В ответ на рассуждения части политиков о том, что крупные торговцы должны платить больше налогов, он сказал, что с ростом налогов вырастут и цены.
BNS напоминает, что о налогообложении активов банков, крупных торговых сетей говорила участвующая сейчас в правящей коалиции Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей. По мнению этой партии, собранные деньги можно было бы направить на социальные нужды.
Стандартный тариф НДС в Литве составляет 21%.
* * *
Финская компания Veho приобретает компанию Silberauto, являющуюся импортером и продавцом автомобилей Mercedes-Benz в Литве и Эстонии.
После приобретения, стоимость которого не разглашается, Silberauto продолжит деятельность в качестве отдельной компании. Торговый знак и место работы не изменятся, говорится в сообщении Veho.
"Данная сделка является последовательным шагом в реализации нашей стратегии и одновременно важным событием во всем секторе стран Северной Европы. Большинство наших клиентов находятся именно в странах региона Балтийского моря, поэтому здесь мы еще больше закрепимся", – отметил в пресс-релизе гендиректор Veho Юха Роутсалайнен.
Veho является компаний торговли автомобилями, которая действует в Финляндии, Швеции и Балтийских странах. В 2018 году выручка компании достигала 1,2 млрд евро – более одной пятой этой суммы было получено в Швеции и в Балтийских странах.
Между тем, выручка Silberauto в прошлом году была рекордной и достигла – 269 млн евро, а чистая прибыль компании составила 1,881 млн евро.
Silberauto торгует транспортными средствами Mercedes-Benz, Unimog и Mitsubishi Center Fuso.
Единственным акционером литовской компании Silberauto является одноименная эстонская.
Планировалось, что газовоз прибудет в Клайпеду в понедельник, но по сообщению Klaipedos naftos, судно ждала благоприятных погодных условий и разрешения на безопасный вход в порт.
Клайпедским терминалом в этом газовом году пользуются производитель удобрений Achema, Ignitis (прежнее название Lietuvos energijos tiekimas) и компания Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings, а также Eesti Energia.
* * *
Цены на газ на международных рынках остаются низкими, отношение к фьючерсным сделкам по-прежнему остается оптимистичным, показывают данные компании Ignitis.
Она сообщает, что в этой связи последние 10 месяцев, с определенными корректировками, наблюдается снижение цен фьючерсных сделок.
Нидерландский ценовой индекс TTF на европейских газовых биржах на сентябрь 2019 года сформировался в районе 11,19 евро за мегаватт-час или на 0,22 евро дороже, чем сформировавшаяся цена на август. По сравнению с таким же периодом времени Нидерландский ценовой индекс TTF в прошлом году снизился на 53%.
"Несмотря на приближение холодного периода времени формируются более высокие цены фьючерсных сделок на оставшиеся месяцы 2019 года, однако абсолютный уровень цен фьючерсных сделок снижается с определенными корректировками в отдельные периоды", – говорится в сообщении.
В первый день сентября газохранилища Европы были заполнены почти на 93%. В такой же период в прошлом году этот показатель был 74%.
В середине августа в Азии спрос на сжиженный природный газ (СПГ) рос, а это было обусловлено преимущественно установившейся в Японии жаркой погодой. Во второй половине августа уровень цен поддерживался ростом интереса к СПГ на последний квартал 2019 года.
* * *
Литовское мясоперерабатывающее предприятие Krekenavos agrofirma, принадлежащее семье основателя Партии труда Виктора Успасских, сможет экспортировать мясную продукцию в Китай. Это первое литовское предприятие, получившее разрешение на экспорт говядины в Поднебесную.
Литовская продовольственно-ветеринарная служба сообщила, что на этой неделе был получен вывод экспертов о том, что Krekenavos agrofirma соответствует требованиям импорта в Китай, и внесена в список компаний, которые могут экспортировать замороженную говядину.
Разрешение получено после аудита китайских экспертов, состоявшегося в Литве в июне. В ходе аудита эксперты посетили три предприятия, претендующие на экспорт замороженной говядины в Китай. Китайские эксперты указали Biovela-Utenos mesa и Agaras разделить линии разделки свиней и крупного рогатого скота, и после этого повторно обратиться за разрешением на экспорт говядины.
По данным литовской службы, в этом году из Литвы в Китай было экспортировано 335 тонн молочных консервов, почти 134 тонн сыров, 717 тонн пищевого порошкового молока, 200 тонн молочной сыворотки, 62 тонны кулинарных изделий, 15 тонн мороженного.
* * *
Глава компании розничной торговли Rimi Baltic утверждает, что применяемый в Балтийских странах тариф налога на добавленную стоимость (НДС) кажется необоснованно высоким, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.
"В Польше он составляет всего 6%, поэтому непонятно, почему в Балтийских странах НДС выше более чем в два раза. Размер этого налога создает разницу в ценах между Литвой и Польшей, сокращается конкурентоспособность литовских компаний", – отметил Эдгар Сесеманн.
В ответ на рассуждения части политиков о том, что крупные торговцы должны платить больше налогов, он сказал, что с ростом налогов вырастут и цены.
BNS напоминает, что о налогообложении активов банков, крупных торговых сетей говорила участвующая сейчас в правящей коалиции Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей. По мнению этой партии, собранные деньги можно было бы направить на социальные нужды.
Стандартный тариф НДС в Литве составляет 21%.
* * *
Финская компания Veho приобретает компанию Silberauto, являющуюся импортером и продавцом автомобилей Mercedes-Benz в Литве и Эстонии.
После приобретения, стоимость которого не разглашается, Silberauto продолжит деятельность в качестве отдельной компании. Торговый знак и место работы не изменятся, говорится в сообщении Veho.
"Данная сделка является последовательным шагом в реализации нашей стратегии и одновременно важным событием во всем секторе стран Северной Европы. Большинство наших клиентов находятся именно в странах региона Балтийского моря, поэтому здесь мы еще больше закрепимся", – отметил в пресс-релизе гендиректор Veho Юха Роутсалайнен.
Veho является компаний торговли автомобилями, которая действует в Финляндии, Швеции и Балтийских странах. В 2018 году выручка компании достигала 1,2 млрд евро – более одной пятой этой суммы было получено в Швеции и в Балтийских странах.
Между тем, выручка Silberauto в прошлом году была рекордной и достигла – 269 млн евро, а чистая прибыль компании составила 1,881 млн евро.
Silberauto торгует транспортными средствами Mercedes-Benz, Unimog и Mitsubishi Center Fuso.
Единственным акционером литовской компании Silberauto является одноименная эстонская.