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Дом экс-главы Нацбанка Украины был сожжен неизвестными

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Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, заявила, что ее дом под Киевом в селе Гореничи был сожжен неизвестными в ночь на 17 сентября.

"Уважаемые коллеги, только что наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю куда мне обращаться, террор продолжается", - сообщила она агентству Интерфакс-Украина.

Напомним, ранее сообщалось, что машина невестки экс-главы НБУ в ночь на 5 сентября была облита бензином и сожжена перед ее домом в центре Киева.

А 12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Валерия Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Ранее "Страна" в материале "С Лондона выдачи нет" выяснила, как ЧП вокруг Гонтаревой могут помешать ее экстрадиции в Украину.

"Необходимо предупредить Великобританию, что когда у Гонтаревой закончатся дома и машины под Киевом, она начнет жечь их в Лондоне", - пишет Макс Бужанский.
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: дом, пожар, НБУ, Гонтарева, экс-глава
География: Украина
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добавлена сегодня, 17 сентября, 17:00

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