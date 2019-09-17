Встреча премьеров Литвы и Польши 🔊 Воспроизвести



Во вторник литовский премьер Саулюс Сквернялис заявил, что Литва и Польша рассматривают проекты, которые бы могли помочь Беларуси снизить энергетическую зависимость от России.



Он сказал, что обсуждал этот вопрос с находящимся с визитом в Вильнюсе премьером Польши Матеушем Моравецким.



"Мы обсуждали, как можно снизить энергетическую зависимость Беларуси от России, и обсуждались определенные решения и проекты", – завил на совместной пресс-конференции премьеров С. Сквернялис.



Он не назвал конкретных проектов, однако упомянул, что рассматривались вопросы диверсификации энергетических источников при использовании литовской инфраструктуры.



"Возможно, я бы не детализировал, но с премьером также обсуждалось, как диверсифицировать, использовать литовскую инфраструктуру и литовские компании, работающие в Литве, и точно продолжим работу над этим вопросом", – сказал С. Сквернялис. Во вторник литовский премьер Саулюс Сквернялис заявил, что Литва и Польша рассматривают проекты, которые бы могли помочь Беларуси снизить энергетическую зависимость от России.Он сказал, что обсуждал этот вопрос с находящимся с визитом в Вильнюсе премьером Польши Матеушем Моравецким."Мы обсуждали, как можно снизить энергетическую зависимость Беларуси от России, и обсуждались определенные решения и проекты", – завил на совместной пресс-конференции премьеров С. Сквернялис.Он не назвал конкретных проектов, однако упомянул, что рассматривались вопросы диверсификации энергетических источников при использовании литовской инфраструктуры."Возможно, я бы не детализировал, но с премьером также обсуждалось, как диверсифицировать, использовать литовскую инфраструктуру и литовские компании, работающие в Литве, и точно продолжим работу над этим вопросом", – сказал С. Сквернялис. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в сентябре заявил, что его страна должна начать импорт нефти через Польшу и Балтийские страны, если с Россией не удастся договориться о налогах.



Польская компания Orlen управляет литовским нефтеперерабатывающем комплексом в литовском Мажейкяй.



Политолог Лауринас Йонавичюс сказал, что Литва может стать альтернативным путем для нефти в Белоруссию.



"У Klaipedos nafta достаточно мощностей, чтобы принимать нефть и даже складировать ее. А. Лукашенко много раз публично заявлял о поиске возможностей импорта в качестве альтернативы российской нефти. Если все это сложить, то технически возможно, что Литва станет альтернативным путем нефти в Белоруссию", – сказал BNS преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета.



"Это может стать актуальным, поскольку Белоруссия и Россия не могут договориться об условиях поставки нефти – Минск хочет получить преференциальные цены, а Москва проводит "налоговый маневр", последствием которого для Белоруссии будет отсутствие преференций. Поскольку Кремль все больше давит на Минск в вопросе "углубления интеграции Союзного государства", альтернативный источник нефти может стать определенной точкой опоры для Лукашенко, чтобы полностью не поддаваться давлению Москвы", – сказал политолог.



По его словам, Белоруссия уже ведет переговоры об альтернативных источниках нефти с США, Азербайджаном и Казахстаном.



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Во вторник находящийся с визитом в Литве премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал литовские компании инвестировать в Польше, с удовлетворением отметил более тесные экономические отношения стран.



"Мы обсудили польские инвестиции в Литве, а также призываем литовские компании инвестировать в Польше", – сказал гость на совместной с литовским премьером пресс-конференции.



По словам М. Моравецкого, экономические связи Литвы и Польши становятся все более тесными.



"Я рад тому, что экономические связи становятся все более тесными, и это ведет к тому, что у нас есть сходные подходы на большинство вещей в Европе", – сказал он.



Находившийся с визитов в Польше в июле президент Литвы Гитанас Науседа призвал банки этой страны прийти в Литву.



Президент считает, что рост конкуренции был бы полезным для банков, имеющихся сейчас на литовском рынке.



Ранее в Литве действовало Вильнюсского отделение польского банка Kredyt Bank, которое в 2004 года приобрел банк Nordea, последний же сейчас в Балтийских странах объеден с DNB в банк Luminor. BNS Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: польша, Беларусь, энергетика — статья прочитана 164 раза Комментарии