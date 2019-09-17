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Р. Карбаускис предлагает продлить до 5 дней досрочное голосование на выборах в сейм
Лидер правящего Литовского Союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис предлагает продлить до пяти дней досрочное голосование на парламентских выборах.
В данный момент закон предусматривает, что граждане, которые не могут прибыть на избирательные участки в день выборов, могут проголосовать досрочно в самоуправлениях в течение двух дней – в среду и четверг перед выборами.
Поправка, зарегистрированная Р. Карбаускисом, предусматривает, что досрочное голосование организуется в последний понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу до дня выборов.
"Президентские выборы и выборы в Европарламент показали, что литовские избиратели охотно пользуются возможностью досрочного голосования и это повышает явку. Поэтому эта практика повторится и во время выборов в сейм: вместо двух дней досрочного голосования, которые предусмотрены действующим сейчас законом о выборах в сейм, предлагается пять дней для голосования", – отметил в пресс-релизе Р. Карбаускис.
На президентских выборах и выборах в ЕП, а также на референдуме весной этого года досрочное голосование было продлено с двух до пяти дней.
Ключевые слова: выборы, голосование, депутаты, Семй
География: Литва
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