Р. Карбаускис предлагает продлить до 5 дней досрочное голосование на выборах в сейм 🔊 Воспроизвести



Лидер правящего Литовского Союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис предлагает продлить до пяти дней досрочное голосование на парламентских выборах.



В данный момент закон предусматривает, что граждане, которые не могут прибыть на избирательные участки в день выборов, могут проголосовать досрочно в самоуправлениях в течение двух дней – в среду и четверг перед выборами.



Поправка, зарегистрированная Р. Карбаускисом, предусматривает, что досрочное голосование организуется в последний понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу до дня выборов.



"Президентские выборы и выборы в Европарламент показали, что литовские избиратели охотно пользуются возможностью досрочного голосования и это повышает явку. Поэтому эта практика повторится и во время выборов в сейм: вместо двух дней досрочного голосования, которые предусмотрены действующим сейчас законом о выборах в сейм, предлагается пять дней для голосования", – отметил в пресс-релизе Р. Карбаускис.



На президентских выборах и выборах в ЕП, а также на референдуме весной этого года досрочное голосование было продлено с двух до пяти дней. Лидер правящего Литовского Союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис предлагает продлить до пяти дней досрочное голосование на парламентских выборах.В данный момент закон предусматривает, что граждане, которые не могут прибыть на избирательные участки в день выборов, могут проголосовать досрочно в самоуправлениях в течение двух дней – в среду и четверг перед выборами.Поправка, зарегистрированная Р. Карбаускисом, предусматривает, что досрочное голосование организуется в последний понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу до дня выборов."Президентские выборы и выборы в Европарламент показали, что литовские избиратели охотно пользуются возможностью досрочного голосования и это повышает явку. Поэтому эта практика повторится и во время выборов в сейм: вместо двух дней досрочного голосования, которые предусмотрены действующим сейчас законом о выборах в сейм, предлагается пять дней для голосования", – отметил в пресс-релизе Р. Карбаускис.На президентских выборах и выборах в ЕП, а также на референдуме весной этого года досрочное голосование было продлено с двух до пяти дней. BNS Категории: общество, политика Ключевые слова: выборы, голосование, депутаты, Семй География: Литва — статья прочитана 156 раз Комментарии