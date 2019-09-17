Сейм Литвы склонен начать расследование связей И. Розовой с российским дипломатами /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Литовский сейм склонен начать расследований связей депутата Ирины Розовой с российскими дипломатами и действий политиков, располагавших информацией об этом.



За то, чтобы на правах временной комиссии Комитету на национальной безопасности и обороне (КНБО) было поручено провести парламентское расследование, во вторник в первом чтении проголосовали 77 членов сейма, "против" были четверо, и 12 воздержались.



Далее этот вопрос рассмотрит НКБО, а окончательное решение примет сейм. Для этого потребуется еще два голосования.



Сейм делал перерыв в рассмотрении этого вопроса, поскольку представители оппозиции выразили беспокойство по поводу, что желание правящих выяснить не только действия И. Розовой, но и о действиях политиков, располагавших этими материалами, может стать орудием политической расправы и затмят расследование возможной угрозы национальной безопасности. Литовский сейм склонен начать расследований связей депутата Ирины Розовой с российскими дипломатами и действий политиков, располагавших информацией об этом.За то, чтобы на правах временной комиссии Комитету на национальной безопасности и обороне (КНБО) было поручено провести парламентское расследование, во вторник в первом чтении проголосовали 77 членов сейма, "против" были четверо, и 12 воздержались.Далее этот вопрос рассмотрит НКБО, а окончательное решение примет сейм. Для этого потребуется еще два голосования.Сейм делал перерыв в рассмотрении этого вопроса, поскольку представители оппозиции выразили беспокойство по поводу, что желание правящих выяснить не только действия И. Розовой, но и о действиях политиков, располагавших этими материалами, может стать орудием политической расправы и затмят расследование возможной угрозы национальной безопасности. Провести расследование действий и связей И. Розовой предлагает сейму КНБО, сам же он и хочет провести расследование. В проекте намечается завершить работу до 6 ноября.



Комитет должен ответить, достаточно ли для начала импичмента факта, что И. Розова возможно пыталась скрыть связи с российскими дипломатами и ввести в заблуждение сотрудников ДГБ, чтобы получить разрешение на работу с секретной информацией.



Комитет вероятно займется и выяснением того, какие решения по информации ДГБ о И. Розовой принял Викторас Пранцкетис и ознакомившиеся с материалами члены сейма, были ли эти решения "своевременными и надлежащими для устранения рисков или угроз нацбезопасности".



Несколько недель назад парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне решил инициировать расследование скрытых контактов И. Розовой с российскими дипломатами после того, как парламентариям стало известно о том, что справка Департамента государственной безопасности (ДГБ) в январе 2018 года была направлена спикеру Сейма В. Пранцкетису. В документе рекомендовалось отказать И. Розовой в разрешении работать с секретной информацией.



В документе также говорилось о консультациях с российскими дипломатами по вопросу финансовой помощи Альянсу русских. И. Розова является членом этой партии.



По информации ДГБ, в разные периоды с российскими дипломатами обсуждались возможности объединения Альянса русских и Избирательной акции поляков Литвы в одну политическую силу.



По данным разведки, И. Розова восемь лет назад пыталась вовлечь российских дипломатов с целью оказания влияния на формирование коалиции в Вильнюсском горсовете, а также упоминается общение депутата с высланным из Литвы в 2014 году генконсулом РФ Владимиром Малыгиным.



Член Альянса русских И. Розова сейчас работает во фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) в сейме. Она была избрана в парламент по списку ИАПЛ на выборах 2016 года.



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Член литовского сейма Ирина Розова считает, что парламентское расследование ее связей с российскими дипломатами будет объективным.



"Будет расследование, я думаю, что оно будет объективным, я предоставлю все данные", – сказала депутат во вторник журналистам в сейме.



Во вторник по представлению сейм одобрил начало расследования связей Ирины Розовой с российскими дипломатами и действий политиков, располагавших информацией об этом.



За то, чтобы на правах временной комиссии Комитету на национальной безопасности и обороне (КНБО) было поручено провести парламентское расследование, во вторник в первом чтении проголосовали 77 членов сейма, "против" были четверо, и 12 воздержались.



Для начала расследования потребуется еще два голосования в сейме.



"Полагаю, что комиссия все выяснит", – добавила во вторник И. Розова.



Депутат утверждает, что на ее работу не влиял документ Департамента госбезопасности (ДГБ), в котором предлагалось не предоставлять ей доступа к секретной информации.



"Не было никаких действий, что связано со мной. Пришла справка, и точка. Я могла с ней ознакомиться и продолжать свою работу. Этот доступ к секретным документам не требуется мне в моей работе в сейме, поэтому я просто могла продолжать свою работу", – утверждает политик.



В среду она обещает провести пресс-конференцию и представить свою оценку утверждений, указанных в справке ДГБ.



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Литовский президент Гитанас Науседа одобряет инициативу провести парламентское расследование связей депутата Ирины Розовой с Россией.



Глава государства сказал, что есть достаточные основания для начала расследования, а парламент должен обеспечить, чтобы в сейме не было нелояльных к государству людей.



"Обязательно следует расследовать, поскольку такие вещи мы должны расследовать до конца, и это, возможно, одна из тех сфер, где парламентский контроль, парламентская комиссия действительно себя оправдывают", – сказал Г. Науседа журналистам в воинской части в Рукле.



"Это должно быть сделано на высочайшем уровне ответственности, ведь мы не можем позволить себе роскошь иметь не совсем лояльных государству людей в сейме, если дела обстоят именно так. Но это должно быть доказано, прежде всего, права человека", – сказал президент.



"Нет дыма без огня. Далеко не против каждого члена сейма начинаются такие расследования. В данном случае оснований для расследования достаточно, и я считаю, что это должно быть сделано, но это вопрос выбора сейма, и я думаю, что они сами прекрасно примут все решения", – сказал Г. Науседа.



Литовский президент также призвал опубликовать информацию о том, каким членам сейма запрещено работать с секретной информацией.



"Вероятно, мы не должны скрывать информацию о том, какому члену сейма запрещено работать с секретной информацией", – сказал президент. BNS Категории: общество, политика Ключевые слова: форум, депутат, расследование, КНБО, Розова География: Литва — статья прочитана 165 раз Комментарии