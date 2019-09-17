Правящая коалиция начнет переговоры с новой фракцией в сейме Литвы

Во вторник правящая коалиция начинает переговоры о сотрудничестве с новой парламентской фракцией "Во благо Литвы".
"Сегодня должны начаться переговоры фракции с коалицией", – заявил во вторник журналистам староста правящего Литовского Союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис.
По его словам, фракции "Во благо Литвы" будет предложено подписать соглашение о сотрудничестве с фракциями правящей коалиции.
Р. Карбаускис также сказал, что предложит до декабря изменить условия пребывания в правящей коалиции партии "Порядок и справедливость" (ПС).
В декабре планируется съезд этой партии, на котором будет решаться ее дальнейшая судьба.
"Изменения с партией, по логике, должны происходить, когда партия сама определиться. Реально в этой фракции есть люди, которые заявляют, что являются членами ПС и не собираются из нее выходить, так же как и председатель партии, входящий в Смешанную группу членов сейма. Логика говорит о том, что не следует спешить с изменениями в коалиционном соглашении до декабря", – сказал Р. Карбаускис.
"В декабре выяснится, будет ли эта новая фракция представлять партию, или будут иные решения", – добавил он.
По словам лидера "аграриев", исходя из этой логики, не следует спешить и с увольнением лидера ПС Ремигиюса Жемайтайтиса с поста заместителя главы сейма.
На минувшей неделе в сейме распалась фракция ПС, а на ее основании была создана фракция "Во благо Литвы". К пяти членам ПС присоединился покинувший фракцию социал-трудовиков Альгирдас Буткявичюс, а также Римас Андрикис, покинувший ПС еще раньше.
Старостой новой фракции избран бывший староста фракции ПС Витаутас Камблявичюс.
Покинувшие фракцию члены ПС обвиняют лидера партии Р. Жемайтайтиса в единоличном принятии решений.
На минувшей неделе премьер Саулюс Сквярнялис пригласил новую фракцию присоединиться к правящей коалиции.
Согласно подписанному в июле соглашению в правящую коалицию входил ЛСКЗ, Литовская социал-демократическая трудовая партия, ПС, Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей.
По словам лидера "аграриев", исходя из этой логики, не следует спешить и с увольнением лидера ПС Ремигиюса Жемайтайтиса с поста заместителя главы сейма.
На минувшей неделе в сейме распалась фракция ПС, а на ее основании была создана фракция "Во благо Литвы". К пяти членам ПС присоединился покинувший фракцию социал-трудовиков Альгирдас Буткявичюс, а также Римас Андрикис, покинувший ПС еще раньше.
Старостой новой фракции избран бывший староста фракции ПС Витаутас Камблявичюс.
Покинувшие фракцию члены ПС обвиняют лидера партии Р. Жемайтайтиса в единоличном принятии решений.
На минувшей неделе премьер Саулюс Сквярнялис пригласил новую фракцию присоединиться к правящей коалиции.
Согласно подписанному в июле соглашению в правящую коалицию входил ЛСКЗ, Литовская социал-демократическая трудовая партия, ПС, Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей.