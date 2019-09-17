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Правящая коалиция начнет переговоры с новой фракцией в сейме Литвы



Во вторник правящая коалиция начинает переговоры о сотрудничестве с новой парламентской фракцией "Во благо Литвы".

"Сегодня должны начаться переговоры фракции с коалицией", – заявил во вторник журналистам староста правящего Литовского Союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис.

По его словам, фракции "Во благо Литвы" будет предложено подписать соглашение о сотрудничестве с фракциями правящей коалиции.

Р. Карбаускис также сказал, что предложит до декабря изменить условия пребывания в правящей коалиции партии "Порядок и справедливость" (ПС).

В декабре планируется съезд этой партии, на котором будет решаться ее дальнейшая судьба.

"Изменения с партией, по логике, должны происходить, когда партия сама определиться. Реально в этой фракции есть люди, которые заявляют, что являются членами ПС и не собираются из нее выходить, так же как и председатель партии, входящий в Смешанную группу членов сейма. Логика говорит о том, что не следует спешить с изменениями в коалиционном соглашении до декабря", – сказал Р. Карбаускис.
"В декабре выяснится, будет ли эта новая фракция представлять партию, или будут иные решения", – добавил он.

По словам лидера "аграриев", исходя из этой логики, не следует спешить и с увольнением лидера ПС Ремигиюса Жемайтайтиса с поста заместителя главы сейма.

На минувшей неделе в сейме распалась фракция ПС, а на ее основании была создана фракция "Во благо Литвы". К пяти членам ПС присоединился покинувший фракцию социал-трудовиков Альгирдас Буткявичюс, а также Римас Андрикис, покинувший ПС еще раньше.

Старостой новой фракции избран бывший староста фракции ПС Витаутас Камблявичюс.

Покинувшие фракцию члены ПС обвиняют лидера партии Р. Жемайтайтиса в единоличном принятии решений.

На минувшей неделе премьер Саулюс Сквярнялис пригласил новую фракцию присоединиться к правящей коалиции.

Согласно подписанному в июле соглашению в правящую коалицию входил ЛСКЗ, Литовская социал-демократическая трудовая партия, ПС, Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: Литва, коалиция, правящие
География: Литва
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добавлена сегодня, 17 сентября, 12:30

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