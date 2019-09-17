Литва не намерена менять решений по БелАЭС – глава МИД 🔊 Воспроизвести



Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс утверждает, что Литва не будет менять законы, предотвращающие путь электроэнергии с Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС).



"Мы не видим возможностей для отступления. Мы точно не намерены менять эти законы о непокупке электроэнергии, которые приняты в сейме, по причине важности для нашей национальной безопасности", – сказал Л. Линкявичюс во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas.



По его словам, добиться единой позиции Балтийских стран по БелАЭС трудно по различным причинам.



"И экономические интересы, какие-то национальные особенности. На политику влияют различные факторы. Это возможно не оправдание, но больше пояснение. Это не так уж и просто. Мы очень ценим заявления соседей-поляков об отказе в закупке этой электроэнергии", – сказал Л. Линкявичюс. Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс утверждает, что Литва не будет менять законы, предотвращающие путь электроэнергии с Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС)."Мы не видим возможностей для отступления. Мы точно не намерены менять эти законы о непокупке электроэнергии, которые приняты в сейме, по причине важности для нашей национальной безопасности", – сказал Л. Линкявичюс во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas.По его словам, добиться единой позиции Балтийских стран по БелАЭС трудно по различным причинам."И экономические интересы, какие-то национальные особенности. На политику влияют различные факторы. Это возможно не оправдание, но больше пояснение. Это не так уж и просто. Мы очень ценим заявления соседей-поляков об отказе в закупке этой электроэнергии", – сказал Л. Линкявичюс. "Следует упомянуть, что и латвийский премьер очень четко сказал, что они не намерены покупать электроэнергию у Белоруссии", – добавил министр.



В августе глава латвийского правительства Кришьянис Кариньш заверил литовского премьера Саулюса Сквярнялиса в том, что Латвия не решила закупать электроэнергию конкретно с БелАЭС.



Ранее в августе, латвийское правительство заявляло, что когда Литва прекратить торговлю электроэнергией с Белоруссией, Рига перенесет ее на границу с Латвией. Латвийский оператор системы линий электропередачи AST комментировал BNS, что таким образом пытаются обеспечить возможности торговли между Балтийскими странами и Россией.



Латвийское Министерство экономики пояснило BNS, что решение было обусловлено и экономическими факторами, однако отметило, что после синхронизации ЛЭП Балтийских странах с Европой, Латвия не планирует торговать с третьими странами.



Решения Латвии в Литве вызывали опасения в том, что таким образом для электроэнергии с БелАЭС будет открыть путь на общий рынок ЕС. Литва стремиться блокировать импорт с этой станции, поскольку АЭС строится без соблюдения требований безопасности. Минск же подобные обвинения отметает.



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Новейшие соглашения Беларуси и России о более тесной интеграции государств будут означать еще большее приближении РФ к границе Литвы "со всеми последствиями", и это нельзя оценивать положительно, заявил литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.



Во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas министр сказал, что пока из публикуемой в российских СМИ информации о соглашениях по объединению с 2021 года таможенных, торговых систем и финансовых правил, энергетического рынка "вряд ли было бы справедливо делать выводы". Он выразил надежду на то, что больше официальной информации поступит в конце этого года.



"На самом деле, я согласен с некоторыми политологами, которые утверждают, что никто не может отрицать, что есть какие-то секретные протоколы в соглашении", – сказал Л. Линкявичюс.



"Изменения, если и произойдут, то вряд ли по инициативе белорусских властей. Это и означает, что Россия de jure и de facto приближается, со всеми последствиями этого. Вряд ли мы можем считать это положительным", – сказал министр.



По словам Л. Линкявичюса, Литва не раз подчеркивала, что Белоруссия "очень сильно интегрирована с Россией", и это, кроме прочего, ярко иллюстрируют общие системы обороны этих стран, совместная работа служб безопасности.



Он также добавил, что по этой причине Литва и далее будет придерживаться "принципа селективного сотрудничества", напоминая о проблемах Белорусской АЭС в Островце, однако, не исключая возможных уступок, в случае прогресса, например, на переговорах о безвизовом режиме. BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Литва, угроза, МИД, Линкявичюс, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 190 раз Комментарии