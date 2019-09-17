В Белоруссии раскрыли схему ввоза оружия из Украины в Россию через Литву 🔊 Воспроизвести



В результате спецоперации спецслужбы изъяли целый арсенал, в который вошли автоматы, пистолеты, винтовки и большое количество боеприпасов, сообщает



По его словам, части оружия сначала транспортировались транзитом через Белоруссию в Литву, а затем вооружения более крупными партиями перевозили в РФ. По завершению спецоперации в России было выявлено большое количество оружия, добавил Сенько. В результате спецоперации спецслужбы изъяли целый арсенал, в который вошли автоматы, пистолеты, винтовки и большое количество боеприпасов, сообщает Sputnik Литва . В Белоруссии раскрыли схему незаконного ввоза оружия из Украины в Россию через территорию Литвы. Об этом рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии Юрий Сенько.По его словам, части оружия сначала транспортировались транзитом через Белоруссию в Литву, а затем вооружения более крупными партиями перевозили в РФ. По завершению спецоперации в России было выявлено большое количество оружия, добавил Сенько. "Это и автоматы, и пистолеты, и стрелковое оружие в виде винтовок, это и большое количество, около девяти тысяч, боеприпасов. Целый арсенал был изъят спецслужбами на территории Российской Федерации", - сказал он.



Сенько рассказал, что с увеличением числа желающих пересечь границу страны также увеличиваются и попытки перемещения запрещенных веществ.



Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика была вынуждена "наглухо" закрыть границу с Украиной из-за потока оружия из этой страны.



По данным Госпогранкомитета Белоруссии, за прошлый год на границе с Украиной было изъято более 800 боеприпасов и 76 единиц оружия.



Лукашенко принял решение ужесточить контроль на границе с соседней страной осенью 2018 года. По его словам, он понимает, сколько оттуда "беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется". lt.sputniknews.ru Категории: чп и криминал, в Европе Ключевые слова: контрабанда, оружие — статья прочитана 169 раз Комментарии