Ушедший из политики В. Ушацкас будет работать в Avia Solutions Group СМИ 🔊 Воспроизвести



Многолетний дипломат Литвы и ЕС Вигаудас Ушацкас со вторника работает членом совета директором группы авиационных услуг Avia Solutions Group (ASG), находящейся под контролем предпринимателя Гедиминаса Жемялиса, сообщил портал деловых новостей vz.lt.



В. Ушацкас, намеревавшийся в последние месяцы сообщить о своих дальнейших планах, подтвердил порталу, что отказывается от политической карьеры и уходит в бизнес транспортных услуг.



По информации vz.lt, Avia Solutions Group предоставляет услуги авиационномубизнесу в 66 странах.



BNS напоминает, что В. Ушацкас работал дипломатом с 1991 года, в 2008-2010 годах был министром иностранных дел Литвы. Он возглавлял посольства Литвы в США, Великобритании, дипломатические миссии ЕС в Афганистане и России.



В. Ушацкас баллотировался на последних президентских выборах в Литве. Он участвовал в праймериз оппозиционного Союза Отечества -Литовских христианских демократов (СО-ЛХД), однако на них проиграл бывшему министру финансов Ингриде Шимоните.



В прошлом году консолидированная чистая прибыль группы Avia Solutions Group составила 14,05 млн евро – почти в два раза больше, чем в 2017-ом (7,1 млн евро). В прошлом году группа получила 420 млн евро выручки – на 25% больше, чем в 2017 году (337 млн евро). Многолетний дипломат Литвы и ЕС Вигаудас Ушацкас со вторника работает членом совета директором группы авиационных услуг Avia Solutions Group (ASG), находящейся под контролем предпринимателя Гедиминаса Жемялиса, сообщил портал деловых новостей vz.lt.В. Ушацкас, намеревавшийся в последние месяцы сообщить о своих дальнейших планах, подтвердил порталу, что отказывается от политической карьеры и уходит в бизнес транспортных услуг.По информации vz.lt, Avia Solutions Group предоставляет услуги авиационномубизнесу в 66 странах.BNS напоминает, что В. Ушацкас работал дипломатом с 1991 года, в 2008-2010 годах был министром иностранных дел Литвы. Он возглавлял посольства Литвы в США, Великобритании, дипломатические миссии ЕС в Афганистане и России.В. Ушацкас баллотировался на последних президентских выборах в Литве. Он участвовал в праймериз оппозиционного Союза Отечества -Литовских христианских демократов (СО-ЛХД), однако на них проиграл бывшему министру финансов Ингриде Шимоните.В прошлом году консолидированная чистая прибыль группы Avia Solutions Group составила 14,05 млн евро – почти в два раза больше, чем в 2017-ом (7,1 млн евро). В прошлом году группа получила 420 млн евро выручки – на 25% больше, чем в 2017 году (337 млн евро). Категории: политика, экономика Ключевые слова: дипломат, карьера, Ушацкас География: Литва — статья прочитана 90 раз Комментарии