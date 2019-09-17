Загрузка... Две смерти, десятки зараженных: комары-убийцы грозят Соединенным Штатам 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES Image caption Комары-убийцы переносят вирус ЕЕЕ, который в трети случаев приводит к смертельному исходу



В Соединенных Штатах зарегистрировано уже больше десятка случаев заражения вирусом восточного энцефаломиелита лошадей EEE, сообщает



EEE, или восточный конский энцефалит, как еще называют это редкое, но очень серьезное заболевание, может причинить существенный урон поголовью скота, а в случае заражения людей приводит к необратимым нарушениям в работе мозга и порой к изменению личности, а нередко и смертельному исходу. В Соединенных Штатах зарегистрировано уже больше десятка случаев заражения вирусом восточного энцефаломиелита лошадей EEE, сообщает ВВС . Переносчиками этой опасной инфекции, которая привела уже к двум летальным исходам, являются комары.EEE, или восточный конский энцефалит, как еще называют это редкое, но очень серьезное заболевание, может причинить существенный урон поголовью скота, а в случае заражения людей приводит к необратимым нарушениям в работе мозга и порой к изменению личности, а нередко и смертельному исходу.



Треть инфицированных, как правило, умирает через несколько недель после заражения, или же через несколько лет из-за поражения мозга или иных физиологических факторов.



GETTY IMAGES Image caption Обилие стоячей воды вблизи жилья повышает риск заражения



Чаще всего комары-носители вируса обнаруживаются в северо-восточных штатах в болотистых и лесистых районах с поздней весны по раннюю осень, но встречаются также и в южных штатах зимой.



В этом году число заражений человека вирусом ЕЕЕ уже заметно превысило среднегодовые 5-10.



Вот как выглядит статистика по штатам на сегодняшний день:



-В Массачусетсе, где в начале августа был отмечен первый в этом году в США случай, в общей сложности заразилось 7 человек, одна женщина скончалась, пятилетняя девочка остается в критическом состоянии



-По меньшей мере 3 человека заболели в Мичигане, один скончался. Под подозрением были еще 4 человека. Но в их случае диагноз не подтвердился



-В Нью-Джерси зарегистрирован один случай заражения среди людей и множественные заражения лошадей, которых пришлось усыпить



-Один случай заражения вирусом ЕЕЕ отмечен в Род-Айленде



-В Индиане сообщается о заболевших лошадях



-По крайней мере по одному случаю заражения лошади вирусом ЕЕЕ зарегистрировано в штате Огайо и округе Йорк штата Мэн



-В штате Нью-Йорк вирусом оказалась заражена одна лошадь и два комариных болота в районе Сиракуз. Последний случай заражения людей восточным конским энцефалитом отмечался в 2011 году



Как защититься от вируса?



GETTY IMAGES Image caption Противомоскитная сетка - хорошая защита, если в ней нет прорех



От вируса ЕЕ не застрахован никто, однако риск быть укушенным комаром-убийцей повышается для людей, работающих на свежем воздухе, а тяжелее всех заболевание переносят дети и пожилые люди.



Самый лучший способ защититься от укуса - использовать сильные спреи-репелленты, носить длинные брюки и одежду с длинными рукавами.



Медики также рекомендуют бороться с очагами распространения комаров. Для этого желательно не допускать, чтобы рядом с домом находилась стоячая вода, будь то в канавах, бочках, баках для отходов или даже цветочных горшках.



Полезно также затягивать оконные и дверные проемы противомоскитной сеткой и проверять, чтобы в ней не возникало прорех. Вирус EEE неизлечим, однако в случае ранней диагностики, пока он не проник в мозг, успешное лечение возможно.Треть инфицированных, как правило, умирает через несколько недель после заражения, или же через несколько лет из-за поражения мозга или иных физиологических факторов.Чаще всего комары-носители вируса обнаруживаются в северо-восточных штатах в болотистых и лесистых районах с поздней весны по раннюю осень, но встречаются также и в южных штатах зимой.В этом году число заражений человека вирусом ЕЕЕ уже заметно превысило среднегодовые 5-10.-В Массачусетсе, где в начале августа был отмечен первый в этом году в США случай, в общей сложности заразилось 7 человек, одна женщина скончалась, пятилетняя девочка остается в критическом состоянии-По меньшей мере 3 человека заболели в Мичигане, один скончался. Под подозрением были еще 4 человека. Но в их случае диагноз не подтвердился-В Нью-Джерси зарегистрирован один случай заражения среди людей и множественные заражения лошадей, которых пришлось усыпить-Один случай заражения вирусом ЕЕЕ отмечен в Род-Айленде-В Индиане сообщается о заболевших лошадях-По крайней мере по одному случаю заражения лошади вирусом ЕЕЕ зарегистрировано в штате Огайо и округе Йорк штата Мэн-В штате Нью-Йорк вирусом оказалась заражена одна лошадь и два комариных болота в районе Сиракуз. Последний случай заражения людей восточным конским энцефалитом отмечался в 2011 годуОт вируса ЕЕ не застрахован никто, однако риск быть укушенным комаром-убийцей повышается для людей, работающих на свежем воздухе, а тяжелее всех заболевание переносят дети и пожилые люди.Самый лучший способ защититься от укуса - использовать сильные спреи-репелленты, носить длинные брюки и одежду с длинными рукавами.Медики также рекомендуют бороться с очагами распространения комаров. Для этого желательно не допускать, чтобы рядом с домом находилась стоячая вода, будь то в канавах, бочках, баках для отходов или даже цветочных горшках.Полезно также затягивать оконные и дверные проемы противомоскитной сеткой и проверять, чтобы в ней не возникало прорех. Загрузка... bbc.com Категории: в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: США, вирус, комары, опасность — статья прочитана 67 раз Комментарии